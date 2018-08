LIVE Atalanta-Frosinone, diretta e risultato in tempo reale: fine primo tempo

45’+2- Termina la prima fase di gioco. Atalanta-Frosinone 1-0 dopo i primi 45 minuti. Rimanete con noi per il secondo tempo live.

45’+1- Punizione tesa di Ciano, Gollini esce e cade a terra dopo essere stato travolto da un avversario

45′- Due minuti di recupero assegnati

44′- Passaggio di Toloi troppo lungo per Barrow

42′- OCCASIONE FROSINONE! Punizione battuta da Ciano, palla che sfiora il palo!

41′- Calcio di punizione per il Frosinone

40′- Cross di Halfredsson, Ciano anticipato

39′- Un Barrow molto vivace viene fermato da Salomon in area

36′- Ancora OCCASIONE PER L’ATALANTA! Di nuovo Barrow in area tenta il dribbling su Sportiello che non riesce, poi il portiere chiude lo specchio a Gosens

34′- OCCASIONE ATALANTA! Cross teso di Pasalic, Barrow non trova l’impatto con il pallone

33′- Cross di Barrow, nessuno arriva sulla sfera

32′- Ora c’è una sola squadra in campo

30′- OCCASIONE ATALANTA! Ancora un ottimo anticipo di Toloi, palla per Gomez che stavolta non inquadra la porta

29′- Barrow tenta il dribbling in area, fermato da Goldaniga

27′- Gosens fermato in posizione di fuorigioco

26′- Cross di Hallfredsson tra le braccia di Gollini

24′- Fase della gara dove si combatte molto a centrocampo, molti errori da entrambe le parti

22′- Molinaro tenta il cross, allontana la difesa locale

21′- Palla deviata in fallo laterale, i ciociari rimangono in attacco

20′- Angolo per il Frosinone, Toloi si rifugia in corner su cross di Hallfredsson

18′- OCCASIONE ATALANTA! Barrow serve Gosens, tiro parato in angolo da Sportiello

15′- Si è sbloccato il match a Bergamo, ora i nerazzurri comandano il risultato

14′- GOOOL ATALANTA! Assist di Toloi per Gomez, stop e palla all’angolino. Vantaggio dei nerazzurri con il Papu

12′- Dopo lo spavento l’Atalanta torna ad attaccare

11′- OCCASIONE FROSINONE! Palo di Ciano! L’attaccante sfugge in profondità e calcia in diagonale, palla che si stampa sul palo a Gollini battuto

10′- Tentativo da fuori area di Pasalic, fuori di poco

8′- Sportiello scivola al momento del rinvio, per poco Barrow non ne approfitta

6′- Tiro di Toloi dalla distanza, troppo debole per impensierire l’ex Sportiello

4′- OCCASIONE ATALANTA! Pasalic libera in area Barrow, che calcia alto da posizione defilata

3′- L’ Atalanta fa girare palla, ma il Frosinone chiude tutti gli spazi

2′- Iniziativa di Gomez sulla fascia sinistra, fermato

1′- E’ cominciato il match, bergamaschi in possesso di palla

ore 20.25- Confermate quasi tutte le scelte di formazione della vigilia, Gasperini si affida a Djimsiti in difesa e a Barrow in attacco.

Amici sportivi e appassionati di calcio, benvenuti al posticipo di Serie A tra Atalanta e Frosinone. Tra poco le due squadre faranno ingresso in campo.

Il ‘Monday night’ della prima giornata di Serie A mette di fronte Atalanta e Frosinone, match che SuperNews seguirà live. Dalle ore 20.30 allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo vi racconteremo il match in diretta, con il risultato sempre aggiornato in tempo reale. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva al primo appuntamento con il campionato già rodata, dopo aver già disputato ben quattro gare ufficiali nei turni preliminari di Europa League. La grande novità dei nerazzurri in questa stagione è l’attacco: dalla Sampdoria è arrivato il gigante colombiano Duvan Zapata, che farà coppia con il capitano ‘Papu’ Gomez. In estate si è messo in mostra anche il giovane gambiano Barrow, che potrebbe essere il prossimo talento lanciato dai bergamaschi.

Anche il Frosinone non è stato a guardare nella sessione estiva di mercato e si è rifatta il look per il ritorno in Serie A. Nell’ultimo giorno di trattative sono arrivati gli attaccanti Pinamonti e Campbell, oltre ad innesti di esperienza come Hallfredsson e Molinaro. Sulla carta è un match sbilanciato dalla parte dei padroni di casa, ma abbiamo già visto come la partita di esordio possa rappresentare sempre delle sorprese. Godetevi live Atalanta-Frosinone, con la diretta testuale e il risultato sempre aggiornato in tempo reale.

Serie A, Live Atalanta-Frosinone: le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow. Allenatore: Gasperini

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredson, Molinaro; Ciano, Perica. Allenatore: Longo

Arbitrerà il match il Signor Piccinini di Forlì