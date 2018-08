CLICCA QUI (o premi F5) PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALCIOMERCATO SERIE C

11.02: COLPO GOZZANO! La società piemontese ingaggia Nicolò Palazzolo, classe 1994, proveniente dal Varese.

11.00: COLPO CATANIA! La società etnea ha ingaggiato con contratto biennale l’esperto difensore Andrea Esposito, reduce dall’esperienza con il Vicenza.

10.59: La Virtus Entella ha ceduto in prestito il difensore Piergiorgio Barchi all’Albenga, club che milita nel campionato di Eccellenza della Liguria.

Mercato Serie C, tutte le trattative in tempo reale

In questa estate caotica dal punto di vista dell’organizzazione delle Leghe e dei campionati, bloccati spesse volte da ricorsi e controricorsi che rendono difficoltosa la programmazione della prossima stagione sportiva, a rendere particolarmente eccitanti questi caldi giorni in attesa che il pallone torni a rotolare sui campi della Serie C è sicuramente il calciomercato, che vivrà da qui ai prossimi dieci giorni ore davvero intense, con le società che proveranno in tutti i modi a piazzare l’ultimo colpo che consenta di rimpinguare e all’occorrenza rafforzare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici.

L’assaggio di calcio per le squadre della terza serie si è già avuto con la disputa degli incontri della Coppa Italia di categoria, che hanno mostrato evidentemente lacune e problemi di organico che impongono scelte importanti e al contempo oculate per affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato che, stando alle decisioni dei vertici della Lega Pro, dovrebbe avere inizio il prossimo 2 settembre.



Ovviamente saranno i top club della Serie C a realizzare un campionato importante, alla conquista della promozione alla serie cadetta, ma occhio anche a colpi mirati e di prospettiva di squadre di medio-basso rango, che talvolta centrano acquisti che possono portare ad importanti plusvalenze che servono all’occorrenza per rendere più solidi i bilanci che spesse volte hanno distrutto importanti realtà calcistiche della Lega Pro, a causa di scelte sciagurate e poco lungimiranti, con la conseguenza che diverse società sono scomparse dai radar di un campionato che è sensibilmente cresciuto negli ultimi anni.