LIVE Lazio-Napoli, diretta e risultato in tempo reale: palo di Acerbi

93′- corner per il Napoli. Nessun pericolo per la difesa della Lazio

92′- Occasione per il Napoli! Deviazione decisiva di Bastos che ha deviato in corner il tiro di Milik indirizzato in rete

90′- quattro minuti di recupero

90′- Palo per la Lazio! Il cross di Luis Alberto è stato raccolto da Acerbi, ma il suo colpo di testa si è stampato sul legno

90′- calcio d’angolo per la Lazio. Il cross di Luis Alberto

88’- cambio per la Lazio: esce Parolo, al suo posto Cataldi

86′- scintille in campo tra Radu e Callejon, il giocatore della Lazio appare molto nervoso

85’- cambio per il Napoli: fuori Zielinski, al suo posto Rog

84’- Lazio insidiosa con Correa, il cross del giocatore biancoceleste è stato deviato a fatica dalla difesa azzurra

82’- Luis Felipe ha cercato di sorprendere la difesa del Napoli con un passaggio insidioso, ma Albiol, attento, ha chiuso

81′- il Napoli cerca di addormentare il match

78’- potenziale occasione per l Lazio con Immobile, l’attaccante della Lazio dopo un’azione personale insistita, giunto al limite dell’area, non è riuscito a trovare il varco giusto per concludere

77′- Correa ha provato ad impensierire Karnezis con un tiro dalla distanza, ma la palla è terminata sul fondo

75′- cambio per il Napoli: esce Insigne, al suo posto Mertens

74′- Lazio pericolosa con Luis Alberto che ha impegnato Karnezis con un bel destro destinato all’incrocio dei pali, ma l’arbitro ha fermato tutto per fuorigioco

72′- Insigne fermo a terra dopo un contrasto con Bastos. Il giocatore del Napoli sembra in grado di continuare

70′- cambio per il Napoli: esce Hamsik, al suo posto Diawara

68′- cambio per la Lazio: esce Badelj, al suo posto Correa

66′- ancora corner per gli azzurri. Palla allontanata dalla difesa della Lazio

65′- calcio d’angolo per il Napoli.

64′- cross insidioso di Luis Alberto che ha cercato in area Parolo. La deviazione del centrocampista è stata bloccata senza problemi da Karnezis

63′- destro di Immobile murato da Albiol

62′- corner per il Napoli! La difesa della Lazio ha allontanato il pericolo

59′- GOOOOL! Il Napoli si è portato in vantaggio grazie al gol di Insigne. L’esterno degli azzurri, dopo la deviazione di Allan, si è trovato solo in area e ha superato Strakosha con un bel destro a giro. Lazio-Napoli 1-2

57′- Napoli pericoloso con Mario Rui. Il portoghese dopo aver rubato palla su Marusic ha messo un cross insidioso nel mezzo, ma nessuno è riuscito a deviare

55′- Occasione per la Lazio! Il cross di Luis Alberto è stato raccolto da Immobile sul secondo palo, ma la sua deviazione, a due passi da Karnezis, è terminata di poco sul fondo

54′- dopo una bella azione collettiva, la Lazio ha guadagnato un corner

52′- fallo di Radu su Callejon nella metà campo del Napoli

48′- Occasione per il Napoli! Milik, servito in verticale da Callejon, ha provato con un sinistro a giro dalla distanza, ma la palla è terminata di poco sul fondo

45′- si riparte!

45′- primo cambio per la Lazio: fuori Luis Felipe, al suo posto Bastos

Il primo tempo si è concluso sull’1-1. La Lazio dopo il vantaggio siglato con Immobile è stata raggiunta sul finale grazie al gol di Arkadius Milik

48’- fine primo tempo: Lazio-Napoli 1-1

47’- GOOOOL! Questa volta è tutto regolare. Il Napoli pareggia con Milik. Il polacco, servito da Callejon, a due passi da Strakosha, di piatto, ha poggiato la palla in rete. Lazio-Napoli 1-1

46′- ci saranno 3 minuti di recupero

46′- Occasione per Milik. Tiro del polacco deviato in corner

43’- GOL ANNULLATO! Banti ha deciso di annullare la rete per il fallo di Koulibaly su Radu. Il difensore azzurro, aveva travolto Radu in area di rigore prima del gol di Milik

41′- GOOOOL!! Il Napoli pareggia grazie alla rete di Milik. Il tiro di Albiol è stato deviato da Strakosha sui piedi di Milik che da due passi ha siglato il pareggio.

41’- Napoli pericoloso. Calcio d’angolo per gli azzurri

39′- Traversa del Napoli! Zielinski ha calciato dal limite dell’area, ma la palla è stata deviata da un difensore della Lazio sulla traversa

36’- Occasione per il Napoli! Insigne, entrato in area, ha cercato di superare Strakosha con un destro a giro sul secondo palo, ma la palla è terminata sul fondo

34′- altro passaggio in verticale di Hamsik terminato tra le braccia di Strakosha

33′- cross di Allan per Milik, respinto dalla difesa della Lazio

32′- Callejon ha cercato con un cross basso Milik, ma la palla ha attraversato tutta l’area di rigore senza che nessuno la deviasse

31’- Callejon ha cercato Hamsik, ma la sua deviazione di testa è stato impreciso

30′- calcio di punizione per il Napoli nella trequarti della Lazio. Fallo di Badelj su Allan

29’- tiro dalla distanza di Luis Alberto terminato alto sopra la traversa

29’- Hamsik ha cercato Insigne in profondità, ma la palla è risultata troppo lunga

27′- la manovra del Napoli sembra troppo macchinosa

25′- GOOOOL!! Lazio in vantaggio grazie alla rete di Immobile! Il centravanti biancocelste, servito in profondità, ha fatto fuori tre difensori con una finta e ha battuto Karnezis con un ottimo sinistro a giro. Lazio-Napoli 1-0

23′- Occasione per la Lazio! Immobile, giunto sul fondo, ha servito Luis Alberto che ha provato con un tiro terminato sul fondo

21′- Hamsik ha cercato con un passaggio in verticale Insigne, ma Strakosha ha bloccato in uscita

19′- Zielinski ha provato con un bel sinistro a giro, ma la palla è terminata di poco a lato

16′- Insigne ha provato un tiro dalla distanza, ma la palla è terminata abbondantemente sul fondo

15′- Parolo ha cercato un cross sul secondo palo, ma la palla è risultata troppo lunga

14′- Lazio in possesso palla, i biancocelesti sono alla ricerca del varco giusto

11’- Badelj ha cercato Immobile con un bel passaggio in profondità, ma l’attacante è stato colto in fuorigioco.

9’- Hamsik ha cercato con un cross sul secondo palo Callejon, ma Strakosha ha bloccato in uscita

9′- fallo di Luis Felipe su Insigne

8’- fallo di Badelj su Zielinski nella metà campo della Lazio

7’- calcio d’angolo per la Lazio. Corner battuto corto, nessun pericolo per la difesa del Napoli che ha riconquistato la palla

5′- conclusione dalla distanza di Caceres deviata in corner. La palla calciata da Luis Alberto è terminata sull’esterno della rete

4’- Luis Alberto ha cercato di servire Immobile in area con un passaggio filtrante, ma l’attaccante non è riuscito a fermare la palla

3′- Allan ha cercato di servire in profondità Insigne, ma la difesa biancoceleste ha chiuso

2’- subito la Lazio in avanti. La difesa del Napoli con affanno è riuscita a sventare il pericolo

1′- si comincia! L’arbitro Banti fischia l’inizio di Lazio-Napoli. Il primo possesso sarà per i biancocelesti

20:26- squadre nel tunnel

20:16- l’arbitro del match sarà Banti di Livorno. Gli assistenti: Manganelli e Valeriani. Quarto uomo: Manganiello. Var: Rocchi-Di Liberatore.

19:39- Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto, Immobile. All. S. Inzaghi

19:39- Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

19:39- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Lazio-Napoli

Questa sera, alle 20:30, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il primo big match della stagione 2018/2019: Lazio-Napoli. Per l’allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti, sarà un’emozione speciale perchè, dopo nove anni, tornerà a guidare una squadra di Serie A, il Napoli. Entrambe le formazioni vorranno iniziare il campionato conquistando i tre punti, ma non sarà facile. Il precampionato della Lazio, così come quello del Napoli, non è stato entusiasmante. I biancocelesti, infatti, in quatro amichevoli disputate, hanno raccolto due vittorie (contro Triestina e Spal) e due sconfitte (contro Borussia Dortmund e Arsenal), siglando 6 reti e subendone 3. Gli azzurri invece, dopo aver vinto le sfide contro Gozzano, Carpi, Chievo e Dortmund, si sono arresi a Liverpool e Wolfsburg. Per quanto riguarda i precedenti tra queste due squadre, l’ultimo successo della Lazio risale al 2015, quando i biancocelesti vinsero per 4-2 grazie alle reti di Parolo, Candreva, Onazi e Klose. Nei successivi 6 match, il Napoli ha conquistato 5 vittorie e 1 pareggio.

Probabili formazioni Lazio-Napoli

Il Napoli di Carlo Ancelotti scenderà in campo con un 4-3-3 con Karnezis tra i pali. In difesa ci saranno Hysaj e Mario Rui sulle fasce, Koulibaly e Albiol centrali. A centrocampo, accanto ad Hamsik, agiranno Allan e Fabian Ruiz. In attacco, invece, vedremo il tridente composto da Insigne, Callejon e Milik.

La Lazio di Simone Inzaghi giocherà con un 3-5-1-1 con Strakosha in porta. Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa. A comporre il corposo centrocampo saranno Marusic, Caceres, Parolo, Badelj e Milinkovic-Savic. Infine, dietro l’unica punta, Immobile, giocherà Luis Alberto.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi

Panchina: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Basta, Durmisi, Murgia, Bruno Jordao, Cataldi, Correa, Caicedo, Rossi.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Milik, Insigne. All.: Ancelotti

Panchina: Ospina, Contini, Maksimovic, Malcuit, Chiriches, Luperto, Diawara, Zielinski, Rog, Mertens, Ounas, Verdi.

Arbitro: Banti di Livorno. Assistenti: Manganelli e Valeriani. Quarto uomo: Manganiello. Var: Rocchi-Di Liberatore.

