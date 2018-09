E’ cominciata ieri sera, con Germania-Francia, la prima edizione della UEFA Nations League, nuova competizione che racchiude al suo interno le 55 principali nazionali d’Europa, divise in quattro leghe a loro volta suddivise in gironi in base al Coefficiente UEFA pubblicato al termine delle qualificazioni per il Mondiale di Russia 2018.

La fase a gironi, che è cominciata ieri e terminerà il 20 novembre prossimo, farà da slancio alle semifinali e alla finale in programma nel giugno del 2019. E’ dalla Lega A, quella che comprende le squadre più blasonate, tra cui anche l’Italia, che uscirà la prima vincitrice della UEFA Nations League, torneo fortemente voluto dagli organi competenti per dare maggiore importanza a quelle che, altrimenti, sarebbe state soltanto amichevoli.

UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA A – CALENDARIO E RISULTATI

Le dodici squadre inserite nella Lega A sono state a loro volta ripartite in quattro gironi da tre nazionali ciascuno. Il Gruppo 1 comprende Francia, Olanda e Germania; Gruppo 2 con Belgio, Svizzera e Islanda; Gruppo 3 con Portogallo, Polonia e Italia; Gruppo 4 con Spagna, Inghilterra e Croazia.

6/9 – Germania-Francia 0-0 (CRONACA)

7/9 – Italia-Polonia 1-1 (40′ Zielinski (P), 78′ rig. Jorginho (I)) (CRONACA)

8/9 – Svizzera-Islanda (ore 18)

8/9 – Inghilterra-Spagna (ore 20.45)

9/9 – Francia-Olanda (ore 20.45)

10/9 – Portogallo-Italia (ore 20.45)

11/9 – Islanda-Belgio (ore 20.45)

11/9 – Spagna-Croazia (ore 20.45)

11/10 – Polonia-Portogallo (ore 20.45)

12/10 – Belgio-Svizzera (ore 20.45)

12/10 – Croazia-Inghilterra (ore 20.45)

13/10 – Olanda-Germania (ore 20.45)

14/10 – Polonia-Italia (ore 20.45)

15/10 – Islanda-Svizzera (ore 20.45)

15/10 – Spagna-Inghilterra (ore 20.45)

16/10 – Francia-Germania (ore 20.45)

15/11 – Belgio-Islanda (ore 20.45)

15/11 – Croazia-Spagna (ore 20.45)

16/11 – Olanda-Francia (ore 20.45)

17/11 – Italia-Portogallo (ore 20.45)

18/11 – Inghilterra-Croazia (ore 15)

18/11 – Svizzera-Belgio (ore 20.45)

19/11 – Germania-Olanda (ore 20.45)

20/11 – Portogallo-Polonia (ore 20.45)

UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA B – CALENDARIO E RISULTATI

Anche la Lega B, così come la Lega A, è stata composta da 12 formazioni divise a loro volta in quattro gironi da tre squadre. Al via nel Gruppo 1 Slovacchia, Ucraina e Repubblica Ceca; nel Gruppo 2 Russia, Svezia e Turchia; nel Gruppo 3 Austria, Bosnia e Irlanda del Nord; nel Gruppo 4 Galles, Irlanda e Danimarca.

6/9 – Galles-Irlanda 4-1 (6′ Lawrence (G), 18′ Bale (G), 37′ Ramsey (G), 55′ Roberts (G), 66′ Williams (I))

6/9 – Repubblica Ceca-Ucraina 1-2 (4′ Schick (R), 45+1′ Konoplyanka (U), 90+3′ Zinchenko)

7/9 – Turchia-Russia 1-2 (13′ Cheryshev (R), 41′ Aziz (T), 49′ Dzyuba (R))

8/9 – Irlanda del Nord-Bosnia (ore 15)

9/9 – Ucraina-Slovacchia (ore 15)

9/9 – Danimarca-Galles (ore 18)

10/9 – Svezia-Turchia (ore 20.45)

11/9 – Bosnia-Austria (ore 20.45)

11/10 – Russia-Svezia (ore 20.45)

12/10 – Austria-Irlanda del Nord (ore 20.45)

13/10 – Slovacchia-Repubblica Ceca (ore 15)

13/10 – Irlanda-Danimarca (ore 20.45)

14/10 – Russia-Turchia (ore 18)

15/10 – Bosnia-Irlanda del Nord (ore 20.45)

16/10 – Irlanda-Galles (ore 20.45)

16/10 – Ucraina-Repubblica Ceca (ore 20.45)

15/11 – Austria-Bosnia (ore 20.45)

16/11 – Galles-Danimarca (ore 20.45)

16/11 – Slovacchia-Ucraina (ore 20.45)

17/11 – Turchia-Svezia (ore 18)

18/11 – Irlanda del Nord-Austria (ore 18)

19/11 – Danimarca-Irlanda (ore 20.45)

19/11 – Repubblica Ceca-Slovacchia (ore 20.45)

20/11 – Svezia-Russia (ore 20.45)

UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA C – CALENDARIO E RISULTATI

La Lega C comprende quindici squadre: visto il numero, la UEFA ha deciso di comporre tre gironi da quattro squadre ed un girone da tre. Gruppo 1 formato da Scozia, Israele e Albania; Gruppo 2 con Ungheria, Grecia, Finlandia ed Estonia; Gruppo 3 con Slovenia, Norvegia, Cipro e Bulgaria; Gruppo 4 con Romania, Serbia, Montenegro e Lituania.

6/9 – Norvegia-Cipro 2-0 (21’/43′ Johansen)

6/9 – Slovenia-Bulgaria 1-2 (3’/59′ Kraev (B), 40′ Zajc (S))

7/9 – Albania-Israele 1-0 (55′ T. Xhaka)

7/9 – Lituania-Serbia 0-1 (38′ rig. Tadic)

7/9 – Romania-Montenegro 0-0

8/9 – Finlandia-Ungheria (ore 18)

8/9 – Estonia-Grecia (ore 20.45)

9/9 – Bulgaria-Norvegia (ore 18)

9/9 – Cipro-Slovenia (ore 20.45)

10/9 – Montenegro-Lituania (ore 20.45)

10/9 – Scozia-Albania (ore 20.45)

10/9 – Serbia-Romania (ore 20.45)

11/9 – Finlandia-Estonia (ore 20.45)

11/9 – Ungheria-Grecia (ore 20.45)

11/10 – Israele-Scozia (ore 20.45)

11/10 – Lituania-Romania (ore 20.45)

11/10 – Montenegro-Serbia (ore 20.45)

12/10 – Estonia-Finlandia (ore 20.45)

12/10 – Grecia-Ungheria (ore 20.45)

13/10 – Norvegia-Slovenia (ore 18)

13/10 – Bulgaria-Cipro (ore 20.45)

14/10 – Romania-Serbia (ore 15)

14/10 – Israele-Albania (ore 20.45)

14/10 – Lituania-Montenegro (ore 20.45)

15/10 – Estonia-Ungheria (ore 20.45)

15/10 – Finlandia-Grecia (ore 20.45)

16/10 – Norvegia-Bulgaria (ore 20.45)

16/10 – Slovenia-Cipro (ore 20.45)

15/11 – Grecia-Finlandia (ore 20.45)

15/11 – Ungheria-Estonia (ore 20.45)

16/11 – Cipro-Bulgaria (ore 20.45)

16/11 – Slovenia-Norvegia (ore 20.45)

17/11 – Serbia-Montenegro (ore 15)

17/11 – Albania-Scozia (ore 20.45)

17/11 – Romania-Lituania (ore 20.45) – CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO



UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA D – CALENDARIO E RISULTATI

Nella Lega D sono inserite le sedici squadre “materasso” d’Europa. Tra queste vi è anche San Marino. Vediamo la composizione dei quattro gironi da quattro nazionali ciascuno: nel Gruppo 1 Georgia, Lettonia, Kazakistan e Andorra; nel Gruppo 2 Bielorussia, Lussemburgo, Moldavia e San Marino; nel Gruppo 3 Azerbaigian, Far Oer, Malta e Kosovo; nel Gruppo 4 Macedonia, Armenia, Gibilterra e Liechtenstein.

6/9 – Kazakistan-Georgia 0-2 (69′ Chakvetadze, 74′ aut. Maliy)

6/9 – Armenia-Liechtenstein 2-1 (30′ Pizzelli (A), 33′ Wolfinger (L), 76′ Barseghyan (A))

6/9 – Gibilterra-Macedonia 0-2 (19′ Trickovski, 35′ Alioski)

6/9 – Lettonia-Andorra 0-0

7/9 – Azerbaigian-Kosovo 0-0

7/9 – Far Oer-Malta 3-1 (31′ Edmundsson (F), 38′ Joensen (F), 42′ Mifsud (M), 52′ Hansson (F))

8/9 – Bielorussia-San Marino (ore 18)

8/9 – Lussemburgo-Moldavia (ore 20.45)

9/9 – Georgia-Lettonia (ore 18)

9/9 – Macedonia-Armenia (ore 18)

9/9 – Liechtenstein-Gibilterra (ore 20.45)

10/9 – Andorra-Kazakistan (ore 20.45)

10/9 – Kosovo-Far Oer (ore 20.45)

10/9 – Malta-Azerbaigian (ore 20.45)

11/9 – Moldavia-Bielorussia (ore 20.45)

11/9 – San Marino-Lussemburgo (ore 20.45) – CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO