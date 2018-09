LIVE Ripescaggi Serie B, l’attesa continua: Frattini è in Moldavia. Lo Monaco:”Si rispetti la legge”

19:40, la posizione del Catania sui ripescaggi Serie B. Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, intervenuto ai microfoni di Itasportpress.it, ha dichiarato:“Nell’ambito di tutte le controversie emerse, auspico che si giudichi rispettando la legge e senza giochi di prestigio. Penso che il presidente Franco Frattini stia capendo che non è semplice negare al Catania una B sacrosanta perché vorrebbe dire andare contro la legge. Nell’udienza di venerdì scorso abbiamo esposto bene tutto e tutelato i nostri interessi. Adesso ci aspettiamo una decisione che rispetti le regole e non voglio pensare che si costruiscano strane congetture in queste ore che ci separano dalla sentenza del CONI”.

18:40, sentenza ripescaggi Serie B arriva domani? E’ attesa spasmodica per le decisioni del Collegio di Garanzia del CONI in merito al caos Serie B – Serie C. Presidente del Collegio di Garanzia l’ex ministro degli esteri Franco Frattini, un uomo al quale è stato affidato, assieme ai suoi colleghi, il destino del calcio italiano. Spicca, proprio per questo motivo, la foto che ritrae quest’ultimo a Tiraspol, centro amministrativo della Transnistria, regione secessionista della Moldavia come rappresentante dell’OSCE, l’Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione fra il governo moldavo e quello della Transnistria. I professionisti del Palazzo del calcio hanno anche altre mansioni, altri impegni, altre realtà da vivere e gestire. E poi ci si chiede il perché di tempi così lunghi. Da Roma alla Moldavia il viaggio non è di poco conto.

17:00, continua l’attesa per le sentenze sui ripescaggi Serie B. Tra oggi e domani sono attesi i verdetti da parte del Collegio di garanzia del CONI che deciderà se lasciare tutto invariato, con la B a 19 squadre, o ricorrere ai ripescaggi e quindi aumentare i club a 22. Una situazione surreale che ha lasciato perplessi i tanti dirigente della cadetteria compreso il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Sulla nostra pelle stiamo sopportando una pagina nera per il nostro calcio. Noi presidenti investiamo soldi, risorse e tempo. Ripeto: stiamo operando contro i nostri interessi perché contrariamente a quello che viene detto diminuendo il numero delle partecipanti aumenta il rischio di retrocedere”.

14:45, il Bari spera con i ripescaggi Serie B. Non è chiaro ancora quando arriveranno le sentenze del Collegio di Garanzia del CONI, ma con il passare delle ore appare sempre più martedì il giorno buono. La situazione della Serie B è strettamente collegata a quella della Serie C. Con la B a 22 squadre ci sarebbe bisogno di altre tre squadre per arrivare al format di 60 club previsto dalla Lega Pro. In questo caso ci sono Bari, Avellino, Messina e Modena che tornerebbero a sperare di giocare tra i professionisti.

11:25, Siena in pole per i ripescaggi Serie B. Anche Sportmediaset parla dell’attesa delle sentenze del Collegio di Garanzia del CONI. Il ritorno al format dei 22 club per la B sembra la strada più percorribile. In tal caso, il Collegio (presieduto da Franco Frattini) dovrebbe esprimersi anche sulle tre squadre da ripescare alla luce dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli. Chi ha il posto assicurato in caso di ripescaggi è il Siena, che sarebbe al terzo posto della graduatoria nel caso in cui il Coni confermasse la presenza di Novara e Catania nella classifica o addirittura al primo nel caso in cui Ternana e Pro Vercelli vincessero il ricorso. Spettatrice interessata è anche la Virtus Entella che ha presentato domanda di ripescaggio relativa al caso Cesena, penalizzato per le plusvalenza fittizie. Contando anche l’Avellino, che chiede la riammissione in Serie B. C’è anche un’ipotesi, poco probabile ma possibile, di una Serie B a 24 squadre.



9:15, settimana decisiva per i ripescaggi Serie B. Non si scappa più, nelle prossime ore dovranno arrivare le sentenze dal Collegio di Garanzia del CONI sui ripescaggi della Serie B. C’è da stabilire il format della Serie B, con relativi ripescaggi, e la formazione dei calendari di Serie C. La Lega Pro ha fretta, il presidente Gravina vuole far cominciare il campionato di C nel prossimo weekend. A patto che le sentenze arrivino entro martedì, altrimenti non ci sarebbero i tempi tecnici per organizzare le trasferte. La lunga estate caldissima del calcio italiano sta per finire. Ma qualunque sia, non sarà un lieto fine per tutti. Questo è sicuro.

Ripescaggi Serie B, la cronaca di domenica 9 settembre

22:25, le parole di Malagò sui ripescaggi Serie B. “I ricorsi sulla Serie B? Sbagliato dare giudizi, vedo che tanti altri lo fanno io invece ho grande rispetto. Vediamo cosa accadrà martedì o mercoledì. Vorrei pensare che sia un ulteriore elemento di riflessione e serietà proprio per la complessità della materia. Questo fa onore a chi ha voluto il più possibile della decisione da prendere”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l’attesa sentenza del Collegio di Garanzia dello sport sui ricorsi contro il blocco dei ripescaggi della Serie B. “Il Collegio di Garanzia non è del Coni ma dello Sport, c’è tutta una dinamica su cui il Coni è semplicemente spettatore”. L’attesa continua.



17:00, le replica del Catania sui ripescaggi Serie B. Dura replica della società rossazzurra alle indiscrezioni delle ultime ore . I siciliani hanno emesso un comunicato di risposta:“Non ci si può esimere dal rilevare che la sanzione comminata al Calcio Catania nella stagione sportiva 2016/2017 non attiene ad un illecito sportivo, così come tra l’altro confermato dalle sezioni unite della Corte Federale di Appello – si legge nel comunicato – e, comunque, si riferisce a fatti occorsi nell’anno 2015. Non possono sfuggire al riguardo i principi sanciti dai Giudici del TFN e poi confermati dalla CFA, nelle sentenze emesse nel giudizio promosso dal Novara Calcio. Ferma restando, dunque, l’assoluta infondatezza di quanto contenuto nella ‘clamorosa indiscrezione’, ci si pone alcuni interrogativi che siamo certi non sfuggiranno ad un’attenta Autorità Giudiziaria alla quale la Società sta valutando di rivolgersi. Qual è la fonte di tale ‘clamorosa indiscrezione’, che addirittura riferirebbe di un orientamento di Giudici riuniti in Camera di Consiglio e, quindi, tenuti all’osservanza di un rigoroso silenzio? In ogni caso si deve rilevare, a questo riguardo, che nessuna delle parti del giudizio ha prospettato tale questione a giudici del Collegio di Garanzia, sicché la questione è del tutto estranea al thema decidendum”.

13:00, Sono attese al massimo per martedì 11 settembre le sentenze sui ripescaggi Serie B. Un’indiscrezione si sta facendo strada nelle ultime ore. Secondo queste voci Catania e Novara sarebbe fuori dai ripescaggi in caso di ritorno della Serie B al format a 22 squadre. Etnei e piemontesi sono incorsi in penalizzazioni nella ultime stagioni per illecito sportivo e quindi non sarebbero ammissibili alla graduatoria dei ripescaggi. A precludere la partecipazione al prossimo campionato cadetto sarebbe il comma D3 del Comunicato Ufficiale Nº 54 del 30 maggio 2018, ancora vigente. Gli etnei hanno scontato, infatti, nella stagione sportiva 2016/2017 sanzioni per illecito sportivo, ma erano rientrati nella graduatoria per i ripescaggi dopo aver beneficiato della sentenza del TFN favorevole al Novara che aveva fatto cadere il diniego a partecipare alle graduatorie per i ripescaggi per quei club che avessero subito sanzioni nelle tre stagioni precedenti. La patata in mano al Collegio di Garanzia del CONI si fa sempre più bollente. Anzi, infuocata.



Ripescaggi Serie B, la cronaca di venerdì 7 settembre

22:00, l’amarezza di Gravina sulle mancate sentenze sui ripescaggi Serie B. Si conclude un’altra giornata amara per il calcio italiano. A TuttoMerctoWeb.com parla il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina: “Non ho parole, e non mi va neppure di commentare. Prendo atto di quanto accaduto, non si tiene conto degli effetti negativi che questa presa di posizione ha su tutto il resto: non ci sono più punti di riferimento. Io adesso aspetterò solo che mi vengano comunicate quelle che saranno le partecipanti al prossimo campionato”.

20:30, ripescaggi Serie B: la Serie C non comincerà il 15 settembre. La Lega Pro, preso atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che slitta alla prossima settimana, suo malgrado, si vede costretta a rimandare i calendari. Seguiranno comunicazioni sulla nuova data nei prossimi giorni”. Questa la nota stampa con cui la Lega Pro ha ufficializzato la decisione di rinviare la presentazione dei calendari, inizialmente in programma per domani. Di fatto, slitterà ancora l’inizio del campionato, programmato per il 15 settembre: impensabile organizzare le trasferte delle società in così poco tempo. Rinviate le sentenze sulla B, il CONI ha dichiarato cessata la materia del contendere per quanto riguardante la convocazione dell’assemblea elettiva. È arrivata, in pratica, una sola decisione: il calcio femminile torna alla FIGC, che vince il ricorso contro la LND.

19:20, sentenze sui ripescaggi Serie b rinviate a martedì. Il presidente del Collegio di Garanzia del CONI, Franco Frattini spiega a RaiSport la decisione di rinviare a martedì la promulgazione delle sentenze: “Non è giusto decidere frettolosamente circa una questione così importante come quella del format di Serie B, quindi decisione rinviata all’inizio della prossima settimana”.



18:30, anche la Ternana aspetta le sentenze sui ripescaggi Serie B. Raggiunto da UmbriaON a margine del dibattimento in corso a Roma, il presidente della Ternana Stefano Ranucci non azzarda previsioni sulla decisione del CONI:”Aspettiamo i dispositivi, vedremo. Inutile esplicitare le nostre sensazioni. Alla Corte Federale d’Appello abbiamo detto delle cose e poi è andata diversamente. Commenteremo solo la sentenza”.

17:30, collegio giudicante in camera di consiglio per i ripescaggi Serie B. Variegate, ma ovviamente con lo stesso fine, le posizioni dei diversi club interessati a ripristinare il campionato di B a 22 squadre. Si va dall’evidenziare che non vi era alcuna fretta di iniziare il campionato, facendo riferimento al caso Cosenza-Verona (argomentazioni del Siena), alle competenze federali (Pro Vercelli). La posizione di fondo, comunque, è chiara: stravolgere il formato del campionato è stato un errore e un atto illegittimo. Siamo sempre in attesa delle sentenze, previste dalle 19 in poi (è comunque probabile che prima delle 20 non si abbiano responsi). Il collegio giudicante del CONI è in camera di consiglio per deliberare.



16:30, attesa per le sentenze sui ripescaggi Serie B. Conclusa anche l’udienza relativa ai criteri di ripescaggio. Il Novara ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi di Siena, Ternana e Pro Vercelli: non avendo fatto ricorso il FIGC, secondo la tesi del club piemontese non potevano farlo neanche queste tre squadre. Serviranno, almeno, tre ore per avere le sentenze relative alle udienze trattate oggi. La promulgazione delle decisioni è infatti prevista dalle 19 in poi. Ricordiamo che, fra i temi trattati, vi sono quello relativo alla composizione della Serie B (19 o 22 squadre) con relativi criteri di ripescaggio, ma anche la pertinenza del calcio federale (FIGC o LND) e la questione relativa alla convocazione dell’assemblea elettorale.

14:25, conclusi gli interventi per i ripescaggi Serie B. Conclusi ora gli interventi dei legali dei club di B, ora spazio ai legali di Serie B e FIGC. In seguito spazio a delle veloci controdeduzioni e infine, si chiuderà l’udienza, in attesa dei verdetti della serata. Con la B a 22 squadre si riaprirebbe anche il mercato per i tre club ripescati che dovrebbero avere una settimana o dieci giorni di proroga per operare. A cascata, stessa situazione per eventuali ripescate in Serie C. Cambierebbe la lotta per la promozione ma soprattutto perché alla finestra restano, tra le altre, Bari, Prato, Santarcangelo Como e Messina, che a vario titolo vorrebbero entrare in terza serie.

13:30, ecco le squadre che chiedono i ripescaggi Serie B. E’ iniziata in questi minuti l’udienza per quanto riguardo il campionato di Serie B a Roma: i club esclusi dal torneo cadetto, attraverso i propri legali, esporranno ora le proprie tesi e spiegheranno perché la Serie B dovrebbe tornare a 22 squadre. Sentenze attese per la prima serata.

13:00, cominciata l’udienza per i ripescaggi Serie B. Nel pool di legali che difenderà gli interessi del Catania davanti al Collegio di Garanzia del Coni, c’è anche l’avvocato Eduardo Chiacchio, queste le sue parole a Umbria Tv: “Penso si possa ripristinare il naturale format di 22 squadre cosi come era stato concepito. Ritengo che ridurre il campionato a 19 squadre sconvolgendo il format sia stato un arbitrio, al di la degli interessi di parte – prosegue Chiacchio – Per me bisogna tornare a 22, ritengo sia giusto non sconvolgere le regole in corso. È un principio fondamentale in qualsiasi forma di giudizio”. La Serie B, per non farsi trovare spiazzata, ha già un piano d’emergenza. Lasciare invariate le prime tre giornate incrociando le tre ripescate tra loro e con la squadra che a turno ha riposato, far recuperare queste partite nel corso del campionato e poi rifare il calendario dalla quarta giornata in poi. L’unica possibilità per salvare la regolarità del torneo. Intanto anche la Lega Pro aspetta: per sabato il presidente Gravina ha convocato il Consiglio di Lega che dovrà decidere i gironi e poi occuparsi di fare i calendari, impossibili fino a quando non sarà chiaro il numero delle partecipanti.

11:30, il Catania contro Fabbricini per i ripescaggi Serie B. Il Catania è una delle società maggiormente colpite da questa decisione: gli etnei, prima dell’intervento della FIGC, sembravano ad un passo dalla Serie B ed ora accusano Fabbricini di abuso d’ufficio, avendolo anche denunciato alla Procura della Repubblica. Per il Catania, il commissario della Figc ha messo in atto “un abuso dei poteri del suo ufficio, una nuova norma che gli consentisse di perseguire il suo obiettivo di formare un campionato di calcio di Serie B con solo 19 squadre. Fabbricini ha “posto in essere un atto arbitrario finalizzato a favorire il maggior vantaggio patrimoniale delle società, che tale manovra hanno ispirato”. Gli scenari per i ripescaggi sono due: Siena con Novara e Catania o sempre i toscani con Ternana e Pro Vercelli. Rimane a guardare interessata la Virtus Entella, che ha la domanda di ripescaggio relativa al caso Cesena-plusvalenze. Rimane ovviamente percorribile anche la terza via, quella del mantenimento della categoria a 19 squadre.

11:00, le parole di Gravina sui ripescaggi Serie B. Ai microfoni di TuttoC.com, nella giornata spartiacque per il calcio italiano, ha parlato il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina. “Sono fiducioso perché credo nel rispetto delle regole. Mi aspetto che venga ripristinato l’equilibrio attraverso le norme. Ho piena fiducia negli organi di giustizia e seguendo le normative, queste dicono che quel tipo di provvedimento non era assolutamente applicabile e non era neppure ipotizzabile. La mancanza di regole o il non rispetto delle stesse offre l’opportunità a contestazioni, che minano le certezze del sistema e non è il calcio che vogliamo, per i tifosi, per i club e per tutti coloro che vi operano”.

Ripescaggi Serie B, il giorno del giudizio. La lunga estate caldissima del calcio italiano dei tribunali vedrà oggi la sua fine. Forse. Il Collegio di Garanzia del Coni, dalle ore 12 in poi, dovrà pronunciarsi sui vari ricorsi presentati. Sono ben quattro i casi da esaminare per la commissione presieduta dall’ex ministro Franco Frattini. Il primo presentato dai Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice – Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018. Il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio, da un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile”.

Ripescaggi Serie B, il ricorso di Siena-Ternana-Pro Vercelli. Si dovrà discutere del ricorso delle tre società presentato contro Novara, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) sui criteri per i ripescaggi. Con decreto presidenziale inaudita altera parte in data 10 agosto 2018 il Presidente del Collegio, Franco Frattini, ha sospeso l’esecutività della decisione impugnata.

Ripescaggi Serie B, la lunga giornata del Collegio di Garanzia del Coni

Ripescaggi Serie B, ancora Ternana-Pro Vercelli contro la FIGC. Il terzo caso da dirimere è quello a proposito del blocco ripescaggi e del campionato di Serie B a 19 squadre. Ci sono tre squadre che sono sparite: Avellino, Bari e Cesena, che non sono state rimpiazzate nell’attuale campionato cadetto. Ternana e Pro Vercelli hanno presentato ricorso contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A.

Ripescaggi Serie B, Ternana-Pro Vercelli contro il calendario. L’ultimo caso da analizzare al Collegio di Garanzia del Coni è quello riguardante la formulazione del calendario della Serie B 2018/2019. Ternana e Pro Vercelli contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A.