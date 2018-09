LIVE Sassuolo-Empoli, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Il programma della 5. giornata del Campionato di Serie A si apre con Sassuolo-Empoli. Le due formazioni scenderanno in campo stasera al Mapei, con calcio d’inizio previsto per le 20:30. Per entrambe sarà fondamentale ottenere i tre punti dopo le sconfitte patite nell’ ultimo turno rispettivamente contro Juventus e Lazio.

Il Sassuolo ha comunque cominciato in maniera più che positiva il suo torneo avendo già messo 7 punti nel suo carniere. Già 7 i punti accumulati dagli uomini di Roberto De Zerbi, un bottino che può rivelarsi già decisivo in chiave salvezza. Stasera i neroverdi dovrebbero schierarsi in campo con un 4-3-3. Consigli tra i pali, difesa che vedrà protagonisti Lemos e Ferrari come centrali, affiancati dai terzini Lirola e Rogerio. Linea mediana composta da Sensi, Magnanelli e Duncan. Il tridente offensivo sarà invece formato da Berardi, Babacar e Boateng.

Anche l’Empoli ha cominciato discretamente il suo campionato, totalizzando 4 punti in classifica. La partita odierna può offrire alla squadra di Aurelio Andreazzoli la possibilità di migliorare ulteriormente la propria graduatoria mettendosi in una posizione più che tranquilla, seppur solo a livello temporaneo. Il modulo utilizzato sarà un 4-3-1-2. Davanti alla porta difesa da Provedel, la retroguardia vedrà nel ruolo di centrali Silvestre e Maietta, mentre le fasce saranno coperte da Veseli e Di Lorenzo. Centrocampo con Krunic, Capezzi e Acquah, mentre in avanti Zajc sarà utilizzato come trequartista a supporto di Caputo e La Gumina.

Dirigerà l’incontro il sig. Federico La Penna, della sezione di Roma 1. Verrà coadiuvato dagli assistenti Galetto e Di Villa, mentre il quarto uomo sarà Di Martino. In postazione VAR saranno presenti invece Pasqua e De Meo.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boateng. Allenatore: De Zerbi

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta, Di Lorenzo; Krunic, Capezzi, Acquah; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Andreazzoli