Nations League, il programma del mese di ottobre: l’11 si parte con Polonia-Portogallo

È ufficialmente entrata nel vivo la prima edizione della UEFA Nations League, nuova competizione che racchiude al suo interno le 55 nazionali d’Europa, divise in quattro leghe a loro volta suddivise in gironi in base al Coefficiente UEFA pubblicato al termine delle qualificazioni per il Mondiale di Russia 2018.

La fase a gironi, che è cominciata giovedì 6 settembre e terminerà il 20 novembre prossimo, farà da slancio alle semifinali e alla finale in programma nel giugno del 2019. E’ dalla Lega A, quella che comprende le squadre più blasonate, tra cui anche l’Italia, che uscirà la prima vincitrice della UEFA Nations League, torneo fortemente voluto dagli organi competenti per dare maggiore importanza a quelle che, altrimenti, sarebbe state soltanto amichevoli.

UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA A – CALENDARIO E RISULTATI

La Lega A torna in scena a partire dall’11 ottobre, giorno di Polonia-Portogallo, un match che riguarderà molto vicino l’Italia, reduce da un pareggio ed una sconfitta nei due incontri disputati nel mese di settembre. Sei giorni di grande calcio internazionale, da vivere su SuperNews che vi offrirà le dirette scritte in tempo reale di tutte le partite della massima serie europea.

6/9 – Germania-Francia 0-0 (CRONACA)

7/9 – Italia-Polonia 1-1 (40′ Zielinski (P), 78′ rig. Jorginho (I)) (CRONACA)

8/9 – Svizzera-Islanda 6-0 (13′ Zuber, 23′ Zakaria, 53′ Shaqiri, 67′ Seferovic, 71′ Al. Ajeti, 82′ Mehmedi)

8/9 – Inghilterra-Spagna 1-2 (11′ Rashford (I), 13′ Saul (S), 32′ Rodrigo (S)) (CRONACA)

9/9 – Francia-Olanda 2-1 (14′ Mbappé (F), 67′ Babel (O), 75′ Giroud (F)) (CRONACA)

10/9 – Portogallo-Italia 1-0 (48′ André Silva) (CRONACA)

11/9 – Islanda-Belgio 0-3 (29′ rig. Hazard, 31’/81′ Lukaku)

11/9 – Spagna-Croazia 6-0 (24′ Saul, 33′ Asensio, 35′ aut. L. Kalinic, 49′ Rodrigo, 57′ Ramos, 70′ Isco) (CRONACA)

11/10 – Polonia-Portogallo (ore 20.45)

12/10 – Belgio-Svizzera (ore 20.45)

12/10 – Croazia-Inghilterra (ore 20.45)

13/10 – Olanda-Germania (ore 20.45)

14/10 – Polonia-Italia (ore 20.45)

15/10 – Islanda-Svizzera (ore 20.45)

15/10 – Spagna-Inghilterra (ore 20.45)

16/10 – Francia-Germania (ore 20.45)

15/11 – Belgio-Islanda (ore 20.45)

15/11 – Croazia-Spagna (ore 20.45)

16/11 – Olanda-Francia (ore 20.45)

17/11 – Italia-Portogallo (ore 20.45)

18/11 – Inghilterra-Croazia (ore 15)

18/11 – Svizzera-Belgio (ore 20.45)

19/11 – Germania-Olanda (ore 20.45)

20/11 – Portogallo-Polonia (ore 20.45)

UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA B – CALENDARIO E RISULTATI

Squadre di nuovo in campo nella Lega B. Il programma del mese di ottobre sarà aperto da Russia e Svezia, in campo l’11 ottobre alle ore 20.45. Saranno tanti i giocatori militanti in Italia a scendere sul rettangolo di gioco con l’obiettivo di raggiungere la Lega A: fari puntati sulla Bosnia di Dzeko e Pjanic, a punteggio pieno (6 punti) nel proprio raggruppamento grazie ai successi di settembre su Irlanda del Nord e Austria.

6/9 – Galles-Irlanda 4-1 (6′ Lawrence (G), 18′ Bale (G), 37′ Ramsey (G), 55′ Roberts (G), 66′ Williams (I))

6/9 – Repubblica Ceca-Ucraina 1-2 (4′ Schick (R), 45+1′ Konoplyanka (U), 90+3′ Zinchenko)

7/9 – Turchia-Russia 1-2 (13′ Cheryshev (R), 41′ Aziz (T), 49′ Dzyuba (R))

8/9 – Irlanda del Nord-Bosnia 1-2 (36′ Duljevic (B), 64′ Saric (B), 90+3′ Grigg (N))

9/9 – Ucraina-Slovacchia 1-0 (80′ rig. Yarmolenko)

9/9 – Danimarca-Galles 2-0 (32’/63′ rig. Eriksen)

10/9 – Svezia-Turchia 2-3 (35′ Thelin (S), 49′ Claesson (S), 51′ Calhanoglu (T), 88’/90+2′ Akbaba (T))

11/9 – Bosnia-Austria 1-0 (78′ Dzeko) – VIDEO GOL DZEKO

11/10 – Russia-Svezia (ore 20.45)

12/10 – Austria-Irlanda del Nord (ore 20.45)

13/10 – Slovacchia-Repubblica Ceca (ore 15)

13/10 – Irlanda-Danimarca (ore 20.45)

14/10 – Russia-Turchia (ore 18)

15/10 – Bosnia-Irlanda del Nord (ore 20.45)

16/10 – Irlanda-Galles (ore 20.45)

16/10 – Ucraina-Repubblica Ceca (ore 20.45)

15/11 – Austria-Bosnia (ore 20.45)

16/11 – Galles-Danimarca (ore 20.45)

16/11 – Slovacchia-Ucraina (ore 20.45)

17/11 – Turchia-Svezia (ore 18)

18/11 – Irlanda del Nord-Austria (ore 18)

19/11 – Danimarca-Irlanda (ore 20.45)

19/11 – Repubblica Ceca-Slovacchia (ore 20.45)

20/11 – Svezia-Russia (ore 20.45)

UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA C – CALENDARIO E RISULTATI

Le quindici squadre inserite nella Lega C della UEFA Nations League hanno disputato due partite, fatta eccezione per Israele e Scozia che si trovano in un girone atipico a tre squadre con l’Albania, e torneranno in campo a partire dall’11 ottobre.

Proprio la nazionale guidata dall’ex giallorosso Panucci è al secondo posto nel Gruppo 1, guidato dalla Scozia e chiuso da Israele. Due vittorie su due per la Finlandia (6), regina del Gruppo 2 davanti a Grecia (3), Ungheria (3) ed Estonia.

Bulgaria in testa nel Gruppo 3 (6 punti), a punteggio pieno davanti a Norvegia (3), Cipro (3) e Slovenia (0). Comandano il Gruppo 4, a pari merito, Serbia e Montenegro (4), Romania terza (2) e Lituania ultima (0).

6/9 – Norvegia-Cipro 2-0 (21’/43′ Johansen)

6/9 – Slovenia-Bulgaria 1-2 (3’/59′ Kraev (B), 40′ Zajc (S))

7/9 – Albania-Israele 1-0 (55′ T. Xhaka)

7/9 – Lituania-Serbia 0-1 (38′ rig. Tadic)

7/9 – Romania-Montenegro 0-0

8/9 – Finlandia-Ungheria 1-0 (7′ Pukki)

8/9 – Estonia-Grecia 0-1 (14′ Fortounis)

9/9 – Bulgaria-Norvegia 1-0 (58′ Vasilev)

9/9 – Cipro-Slovenia 2-1 (54′ Beric (S), 69′ Sotiriou (C), 89′ aut. Stojanovic (C))

10/9 – Montenegro-Lituania 2-0 (34′ rig. Savic, 36′ Jankovic)

10/9 – Scozia-Albania 2-0 (47′ aut. Djimsiti, 68′ Naismith)

10/9 – Serbia-Romania 2-2 (26’/63′ Mitrovic (S), 48′ rig. Stanciu (R), 68′ Tucudean (R))

11/9 – Finlandia-Estonia 1-0 (12′ Pukki)

11/9 – Ungheria-Grecia 2-1 (15′ Sallai (U), 18′ Manolas (G), 43′ Kleinheisler (U)) – VIDEO GOL MANOLAS

11/10 – Israele-Scozia (ore 20.45)

11/10 – Lituania-Romania (ore 20.45)

11/10 – Montenegro-Serbia (ore 20.45)

12/10 – Estonia-Finlandia (ore 20.45)

12/10 – Grecia-Ungheria (ore 20.45)

13/10 – Norvegia-Slovenia (ore 18)

13/10 – Bulgaria-Cipro (ore 20.45)

14/10 – Romania-Serbia (ore 15)

14/10 – Israele-Albania (ore 20.45)

14/10 – Lituania-Montenegro (ore 20.45)

15/10 – Estonia-Ungheria (ore 20.45)

15/10 – Finlandia-Grecia (ore 20.45)

16/10 – Norvegia-Bulgaria (ore 20.45)

16/10 – Slovenia-Cipro (ore 20.45)

15/11 – Grecia-Finlandia (ore 20.45)

15/11 – Ungheria-Estonia (ore 20.45)

16/11 – Cipro-Bulgaria (ore 20.45)

16/11 – Slovenia-Norvegia (ore 20.45)

17/11 – Serbia-Montenegro (ore 15)

17/11 – Albania-Scozia (ore 20.45)

17/11 – Albania-Scozia (ore 20.45)

17/11 – Romania-Lituania (ore 20.45)



UEFA NATIONS LEAGUE, LEGA D – CALENDARIO E RISULTATI

Le squadre della Lega D tornano in campo dall’11 ottobre. Ultima chiamata per la nazionale sanmarinese, a caccia di un vero e proprio miracolo sportivo

Nel Gruppo 1 si trova a punteggio pieno la Georgia che ha ottenuto due ottime vittorie: alle sua spalle Andorra (2), Lettonia e Kazakistan (1). Il Lussemburgo comanda il Gruppo 2 con 6 punti, al secondo posto c’è un’ancora imbattuta Bielorussia (4) mentre chiudono Moldavia (1) e San Marino (0).

. A guidare il Gruppo 3 è il Kosovo, attualmente a quota 4 punti davanti a Far Oer (3), Azerbaigian (2) e Malta (1). La capolista del Gruppo 4 è la Macedonia di Goran Pandev: sei punti per la nazionale guidata da Angelovski, che precede Liechtenstein e Armenia (3), oltre al fanalino di coda Gibilterra (0).

6/9 – Kazakistan-Georgia 0-2 (69′ Chakvetadze, 74′ aut. Maliy)

6/9 – Armenia-Liechtenstein 2-1 (30′ Pizzelli (A), 33′ Wolfinger (L), 76′ Barseghyan (A))

6/9 – Gibilterra-Macedonia 0-2 (19′ Trickovski, 35′ Alioski)

6/9 – Lettonia-Andorra 0-0

7/9 – Azerbaigian-Kosovo 0-0

7/9 – Far Oer-Malta 3-1 (31′ Edmundsson (F), 38′ Joensen (F), 42′ Mifsud (M), 52′ Hansson (F))

8/9 – Bielorussia-San Marino 5-0 (4′ Stasevich, 26’/87′ Dragun, 67′ rig. Saroka, 90+1′ Kovalev)

8/9 – Lussemburgo-Moldavia 4-0 (34′ Malget, 60′ Thill, 75′ Sinani, 83′ Martins)

9/9 – Georgia-Lettonia 1-0 (77′ Okriashvili)

9/9 – Macedonia-Armenia 2-0 (14′ rig. Alioski, 59′ Pandev)

9/9 – Liechtenstein-Gibilterra 2-0 (32′ Salanovic, 72′ Wieser)

10/9 – Andorra-Kazakistan 1-1 (68′ Logvinenko (K), 84′ Alaez (A))

10/9 – Kosovo-Far Oer 2-0 (50′ Zeneli, 55′ Nuhiu)

10/9 – Malta-Azerbaigian 1-1 (10′ rig. Agius (M), 26′ Khalilzade (A))

11/9 – Moldavia-Bielorussia 0-0

11/9 – San Marino-Lussemburgo 0-3 (9′ Chanot, 45+1′ Joachim, 52′ Sinani)

11/10 – Far Oer-Azerbaigian (ore 20.45)

11/10 – Far Oer-Azerbaigian (ore 20.45)

11/10 – Kosovo-Malta (ore 20.45)