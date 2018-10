LIVE F1 GP Austin 2018, diretta e classifica in tempo reale: partenza ore 20.10

DIRETTA F1 GP AUSTIN. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP AUSTIN (USA) 2018, 56 giri

Circuit of the Americas, diciottesima prova del Mondiale di F1

18.58 – Max Verstappen partirà 18°, in quanto sulla sua Red Bull è stato sostituito il cambio

18.12 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Tra circa due ore avrà il via del GP Austin (USA), diciottesima prova del Mondiale di Formula 1 2018

F1, GP Austin (Stati Uniti) 2018: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (20 ottobre), conquista la quarta pole position consecutiva (dopo quelle dei GP di Singapore, Russia e Giappone), piazzando il britannico Lewis Hamilton davanti a tutti (nona pole stagionale), con il finlandese Kimi Raikkonen su Ferrari che sarà al suo fianco. In seconda fila abbiamo l’altra Freccia d’Argento con Valtteri Bottas (staccato di quasi 4 decimi), che precede l’australiano Daniel Ricciardo sulla prima delle due Red Bull.

In terza fila abbiamo l’altra Rossa di Sebastian Vettel (che sconta tre posizioni di penalità per non aver rallentato abbastanza, sotto bandiera rossa, nella FP1) e la Force India di Esteban Ocon, mentre completano la top-10 la Renault di Nico Hulkenberg al 7° posto, ottava e nona la Haas di Romain Grosjean e la Sauber di Charles Leclerc e al 10° posto troviamo Sergio Pérez con la seconda Force India. Pierre Gasly e Brendon Hartley partiranno in ultima fila a causa del cambio di diverse componenti della loro Power Unit, mentre Max Verstappen ha rotto la sospensione posteriore destra su un dissuasore ed è costretto a partire in mezzo al gruppo.

Griglia di partenza GP Austin:

1. fila

Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’32″237 – Q3

Kimi Raikkonen (Ferrari) – 1’32″307 – Q3

2. fila

Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’32″616 – Q3

Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) – 1’33″494 – Q3

3. fila

Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’32″298 – Q3 **

Esteban Ocon (RP Force India-Mercedes) – 1’34″145 – Q3

4. fila

Nico Hulkenberg (Renault) – 1’34″215 – Q3

Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’34″250 – Q3

5. fila

Charles Leclerc (Sauber-Ferrari) – 1’34″420 – Q3

Sergio Perez (RP Force India-Mercedes) – 1’34″594 – Q3

6. fila

Carlos Sainz (Renault) – 1’34″566 – Q2

Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’34″732 – Q2

7. fila

Max Verstappen (Red Bull-Renault) – no time – Q2

Fernando Alonso (McLaren-Renault) – 1’35″294 – Q3

8. fila

Sergey Sirotkin (Williams-Mercedes) – 1’35″362 – Q3

Lance Stroll (Williams-Mercedes) – 1’35″480 – Q3

9. fila

Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari) – 1’35″536 – Q3

Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) – 1’35″735 – Q3

10. fila

Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) – no time – Q2 *

Brendon Hartley (Toro Rosso-Honda) – no time – Q2 *

F1, GP Austin (Stati Uniti): l’albo d’oro delle vittorie sul Circuit of the Americas

Piloti

5 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

1 – Sebastian Vettel (Germania): 2013

Costruttori

4 – Mercedes: 2014, 2015, 2016, 2017

1 – McLaren: 2012

Red Bull Racing: 2013

F1, GP Austin (USA) 2018: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.