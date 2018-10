Juventus-Young Boys 3-0 (Video Gol Highlights Champions League): Dybala tripletta e pallone, bianconeri a punteggio pieno

Juventus-Young Boys 3-0, ecco il video dei gol e gli highlights del match di Champions League. Netta vittoria per i bianconeri, che superano gli svizzeri senza troppi problemi. Protagonista assoluto della serata è stato Paulo Dybala, autore di una tripletta. Il primo gol dopo appena 5 minuti, raddoppio poco prima di andare al riposo, sigillo finale alla metà della ripresa. Per la Joya anche un palo, un rigore procurato non dato e un’espulsione causata. Ecco il video dei gol di Juve-Young Boys e gli highlights del match.

Juventus-Young Boys, Video Gol e Highlights Champions League: la tripletta di Dybala

90’+3- E’ FINITA! 3-0 per la Juventus con tripletta di Paulo Dybala

90’+2- Kean fermato in fuorigioco

90′- Tre minuti di recupero

88′- Emre Can travolto dall’uscita di Von Ballmoos, poi Kean viene ribattuto. Il tedesco rimane a terra

86′- Kean mette in rete ma il gioco era fermo per fuorigioco

84′- Percussione di Ngamaleu in area, cade a terra ma non c’è nessun fallo

82′- Lancio di Alex Sandro per Kean, che non aggancia in area

80’- CHE OCCASIONE JUVE! Cross di Cuadrado, tiro impreciso di Khedira che diventa un assist di Bonucci, palla clamorosamente fuori di testa

79′- ESPULSO CAMARA! Manata del difensore a Dybala, doppio giallo e rosso

77′- Terzo cambio per Allegri: fuori Mandzukic, in campo Moise Kean

76′- Fallo su Benatia, punizione per la Juve

74′- Ammonito Camara

72′- Tiro di Lauper dal limite, para in tuffo Szczesny

70′- Doppio cambio per lo Young Boys: escono Sulejmani e Fassnacht ed entrano Ngamaleu e Assale

69′- Allegri fa uscire Pjanic, al suo posto torna Khedira.

68′- GOOL DELLA JUVE! Terzo gol di Dybala! Cambio gioco di Alex Sandro per Cuadrado, cross rasoterra per Dybala che in scivolata realizza la tripletta!

66′- Juve che controlla il match facendo possesso palla

65′- Lancio di Bonucci, Camara chiude Bernardeschi in corner

62′- Pericolo per la Juve, Bonucci allontana di testa in area

59′- OCCASIONE YOUNG BOYS! Tiro di Hoarau, deviazione di Benatia che per poco non inganna Szczesny

56′- OCCASIONE JUVE! Strappo di Bernardeschi, che però non calcia nè serve nessun compagno e viene fermato

55′- Tiro di Pjanic, facile per Von Ballmoos

54′- Emre Can guadagna un calcio d’angolo

53′- Errore di Cuadrado, palla troppo lunga per Dybala

50′- Palla persa da Dybala, tiro di Horeau deviato da Benatia, il direttore di gara sbaglia non concedendo il corner

49′- Dybala a terra, intervento di Von Bergen duro in area, ma l’arbitro non concede il calcio di rigore

48′- PALO DI DYBALA! Break del solito Bernardeschi, Dybala davanti al portiere colpisce il palo interno!

46′- E’ cominciato il secondo tempo

Due cambi nell’intervallo, uno per parte: Emre Can per Matuidi nella Juve, Lauper per Sanogo nello Young Boys

Live Juventus-Young Boys, cronaca in diretta del primo tempo (Video Gol)

Juventus in vantaggio per 2-0 dopo i primi 45 minuti grazie alla doppietta di Dybala

45’+1- FINE PRIMO TEMPO

45′- Un minuto di recupero

44′- OCCASIONE JUVE! Bernardeschi ruba palla, cross di Alex Sandro e liscio clamoroso di Cuadrado in area

43′- Cuadrado a terra, nessun fallo secondo il direttore di gara

42′- Tiro alto di Bernardeschi, occasione che sfuma

41′- Sanogo abbatte Pjanic al limite dell’area, punizione pericolosa per i bianconeri. Il giocatore viene ammonito

39′- Fallo di Benito su Dybala, punizione per la Juve

37′- Tiro di Sanogo in curva, nessun problema per Szczesny

35′- Azione di Sow, Pjanic allontana il pallone dall’area

33′- GOOOOL DELLA JUVE! Raddoppio di Dybala! Tiro di Matuidi dal limite respinto in qualche modo da Von Ballmoss e l’argentino ribadisce in rete!

31′- Azione insistita della Juve sulla sinistra, palla persa e contropiede per gli svizzeri, fermato subito da Barzagli

29′- Fallo di Sanogo che impedisce la ripartenza di Cuadrado

28′- Fallo fischiato ad Alex Sandro su Bertone in area svizzera, molto dubbia la decisione dell’arbitro

26′- Alex Sandro sulla sinistra, cross sbagliato troppo lungo per tutti

24′- Numero di Bernardeschi, azione personale ma passaggio sbagliato al limite dell’area

23’- Ammonito Bertone per un fallo a gamba tesa su Mandzukic

21′- Fallo di mano in attacco di Bernardeschi, si riprende con una punizione per i gialloneri

19′- OCCASIONE JUVE! Gran palla di Bernardeschi all’indietro per Dybala, che fallisce un rigore in movimento calciando centrale!

18′- Palla che termina tra le braccia di Von Ballmoos

18′- Fallo su Mandzukic, punizione per la Juve

16′- Tiro di Cuadrado, alto sopra la traversa

15′- OCCASIONE JUVE! Tiro di Bernardeschi, il portiere avversario respinge ma Mandzukic non riesce ad arrivare sul pallone

13′- Fallo di Bertone su Dybala, lo svizzero rischia l’ammonizione

11′- OCCASIONE YOUNG BOYS! Palla persa da Pjanic, Sulejmani salta Szczesny e crossa da posizione defiltata. Allontana la difesa bianconera

9’- Bonucci subisce un colpo e rimane a terra, il gioco è fermo

8′- Fallo di Matuidi su Sow a metà campo

6′- Timida reazione dello Young Boys, tiro altissimo da parte di Fassnacth

5′- GOOOL DELLA JUVENTUS! Bellissimo lancio di Bonucci da dietro e piattone sinistro al volo di Dybala! Gran gol della Joya: 1-0

4′- Juve cha fa girare palla alla ricerca di uno spazio

2’- Contropiede giallonero con Sow, bravo Barzagli a chiudere

1′- E’ cominciata Juventus-Young Boys, palla in possesso dei bianconeri

18.50- Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta di Juve-Young Boys. Le due squadra stanno facendo il loro ingreeso in campo. Bianconeri con la difesa a 3, svizzeri con il 4-5-1

18.15- Ecco le formazioni ufficiali live di Juventus-Young Boys:

Torna la Champions League con le partite della seconda giornata del girone. La Juventus gioca a Torino contro lo Young Boys, match che seguiremo live, con cronaca in diretta e risultato in tempo reale dall’ Allianz Stadium. Sulla carta è l’impegno più abordabile per i bianconeri, dopo la vittoria di Valencia in 10 uomini per più di un’ ora. Allegri, però, dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata al Mestalla, e di Douglas Costa, ancora infortunato. Ci sarà ancora spazio, quindi, per Dybala, che in queste ultima uscite sta trovando più continuità in campo. Lo Young Boys di Berna sta dominando il campionato svizzero, viaggiando a punteggio pieno dopo le prime 9 giornate. Nei preliminari gli elvetici hanno eliminato la Dinamo Zagabria, ma nella prima gara del girone sono stati sconfitti in casa contro il Manchester United. Seguite con Supernews il live di Juventus-Young Boys, secondo turno di Champions League, in diretta e il risultato aggiornato in tempo reale.

LIVE Juventus-Young Boys, diretta risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic. Allenatore: Allegri

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Shick, Camara, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sanogo, Sow, Bertone; Sulejmani, Hoarau. Allenatore: Seoane