Monopoli-Catania 0-0 (Video Highlights), pugliesi pericolosi, etnei poco incisivi. Traversa di Zampa

Serie C, Monopoli-Catania 0-0. Il recupero della prima giornata del Girone C termina in parità: pugliesi più pericolosi, con Zampa che colpisce una clamorosa traversa a Pisseri battuto. Etnei che risentono delle fatiche della trasferta di Pagani di sabato scorso e risultano essere poco incisivi.

Tabellino Monopoli-Catania 0-0

Monopoli (3-4-3): Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Scoppa, Zampa, Donnarumma; Mangni, Mendicino (63′ Gerardi), Berardi (73′ Maimone).

A disposizione: Saloni, Bei, Mangione, Gatti, Paolucci, Pierfederici, Mavretic.

Catania (3-4-1-2): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri; Calapai, Biagianti, Angiulli (69′ Bucolo), Baraye (69′ Ciancio); Lodi; Curiale, Marotta (77′ Llama).

A disposizione: Fabiani, Pulidori, Lovric, Scaglia, Manneh, Vassallo, A. Rizzo, Brodic, Mujkic.

Arbitro: Nicoletti di Catanzaro.

Marcatori: –

Note : Ammoniti Rota, Zampa, Curiale, Calapai. Recupero: 2′ p.t., 4′ s.t.

VIDEO HIGHLIGHTS MONOPOLI-CATANIA | SERIE C

In attesa del video

Monopoli-Catania, il racconto del match

22.30: Ecco le statistiche al termine della sfida Monopoli-Catania

Calci d’angolo: Monopoli 6 – Catania 4

Monopoli 6 – Catania 4 Tiri in porta: Monopoli 3 – Catania 4

Monopoli 3 – Catania 4 Tiri fuori: Monopoli 6 – Catania 3

Monopoli 6 – Catania 3 Rimesse dal fondo: Monopoli 9 – Catania 10

Monopoli 9 – Catania 10 Rimesse laterali: Monopoli 15 – Catania 18

Monopoli 15 – Catania 18 Fuorigioco: Monopoli 2 – Catania 1

Monopoli 2 – Catania 1 Falli commessi: Monopoli 25 – Catania 17

Monopoli 25 – Catania 17 Possesso palla: Monopoli 53% – Catania 47%

94′ – L’arbitro Nicoletti fischia la fine dell’incontro: Monopoli-Catania termina con il risultato di 0-0. Pugliesi più pericolosi, con Zampa che colpisce una clamorosa traversa. Ottima prestazione per Mangni. Etnei poco incisivi, pesano le fatiche della trasferta di Pagani di sabato scorso

92′ – Punizione calciata da Lodi, in area per Curiale che di rovesciata lascia partire una conclusione troppo debole per impensierire Pissardo

90′ – L’arbitro Nicoletti concede quattro minuti di recupero



87′ – Ammonito Calapai per intervento falloso

85′ – Tanto nervosismo in campo, falli a ripetizione da ambo le parti. Ancora 0-0 però al Veneziani

79′ – Punizione di Lodi da posizione invitante, palla sulla barriera

77′ – TERZO CAMBIO CATANIA! Esce Marotta entra Llama



73′ – SECONDO CAMBIO MONOPOLI! Esce Berardi, entra Maimone

68′ – DOPPIO CAMBIO CATANIA! Esce Baraye ed entra Ciancio; esce Angiulli, entra Bucolo

66′ – Di nuovo Gerardi, che sfrutta un erroraccio difensivo di Angiulli e di testa manda la palla alta a porta completamente sguarnita

66′ – Conclusione dalla lunga distanza di Gerardi, la parabola termina di poco alto sopra la traversa

63′ – PRIMO CAMBIO MONOPOLI! Esce Mendicino, entra Gerardi

61′ – Mangni dalla destra in area, ciccano i due difensori etnei, palla a Mendicino che non riesce a colpire di testa e l’occasione così sfuma

56′ – OCCASIONE MONOPOLI! Clamorosa traversa colpita da Zampa, il quale, servito dalla destra, lascia partire un tiro ad effetto che si stampa sul legno a Pisseri battuto

53′ – OCCASIONE CATANIA! Uno-due Lodi-Curiale, il numero dieci lascia partire un tiro a giro che trova la pronta risposta di Pissardo

50′ – Cross dalla destra di Calapai per Curiale che di testa manca di poco la sfera

45′ – Di nuovo Mangni, il quale, servito splendidamente in area, calcia alto

45′ – L’arbitro Nicoletti fischia l’inizio del secondo tempo di Monopoli-Catania



21.31: Squadre in campo, tra poco inizia il secondo tempo di Monopoli-Catania

21.20: Ecco le statistiche al termine del primo tempo di Monopoli-Catania

Calci d’angolo: Monopoli 4 – Catania 3

Monopoli 4 – Catania 3 Tiri in porta: Monopoli 2 – Catania 3

Monopoli 2 – Catania 3 Tiri fuori: Monopoli 3 – Catania 2

Monopoli 3 – Catania 2 Rimesse dal fondo: Monopoli 5 – Catania 5

Monopoli 5 – Catania 5 Rimesse laterali: Monopoli 8 – Catania 5

Monopoli 8 – Catania 5 Fuorigioco: Monopoli 1 – Catania 0

Monopoli 1 – Catania 0 Falli commessi: Monopoli 11 – Catania 9

Monopoli 11 – Catania 9 Possesso palla: Monopoli 51% – Catania 49%

47′ – Termina il recupero, al Veneziani Monopoli-Catania vanno all’intervallo sul risultato di 0-0: pugliesi più pericolosi degli etnei. L’appuntamento è tra circa quindici minuti per la seconda frazione di gioco del match

45′ – Il signor Nicoletti concede due minuti di recupero

44′ – Angiulli gran tiro dalla distanza, Pissardo respinge

41′ – OCCASIONE MONOPOLI! Scoppa direttamente da corner impegna seriamente Pisseri, che sulla linea di porta in tuffo respinge

37′ – Mercadante dalla lunga distanza, tiro da dimenticare

30′ – Su punizione, palla al centro per la testata di Marotta: palla a lato

28′ – Gran botta dalla distanza di Angiulli, pronta risposta di Pissardo

22′ – Mendicino ci prova dalla distanza, palla a lato

21′ – Ammonito anche Zampa per intervento falloso

19′ – OCCASIONE MONOPOLI! Conclusione di Mangni ben indirizzata verso la porta difesa da Pisseri, provvidenziale la deviazione in corner della difesa catanese

17′ – Ammonito Curiale per fallo su Scoppa

15′ – Sugli sviluppi di un corner, Lodi calcia al centro, Pissardo respinge con i pugni

14′ – Ammonito Rota per intervento falloso

10′ – OCCASIONE MONOPOLI! Il sinistro di Mangni trova la pronta risposta di Pisseri

5′ – Il Catania prova sin da subito a fare la partita, il Monopoli si difende

1′ – Il signor Nicoletti fischia l’inizio di Monopoli–Catania

20.28: Monopoli con il classico completino verde, Catania invece con la terza maglia di colore giallo e risvolti rossazzurri

20.27: Le squadre stanno entrando in campo, tra poco inizia Monopoli-Catania

20.03: Ecco le formazioni ufficiali di Monopoli-Catania

Formazione Monopoli: Pissardo, Mercadante, Scoppa (c), Zampa (vc), Mendicino, Donnarumma Berardi, Mangni, Rota, Ferrara, De Franco. A disposizione: Saloni, Gatti, Pierfederici, Mavretic, Mangione, Bei, Gerardi, Paolucci, Maimone. Allenatore: Giuseppe Scienza

Formazione Catania: Pisseri, Aya, Silvestri, Angiulli, Marotta, Lodi, Curiale, Baraye, Calapai, Biagianti, Esposito. A disposizione: Pulidori, Lovric, Scaglia, Brodic, Llama, Manneh, Vassallo, Bucolo, Fabiani, Ciancio, Mujkic, Rizzo. Allenatore: Andrea Sottil

15.30: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale live di Monopoli-Catania

Monopoli-Catania, presentazione del match e probabili formazioni

Di scena questa sera allo stadio Vito Simone Veneziani, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30, il recupero della prima giornata del campionato di Serie C Girone C Monopoli-Catania, rinviata lo scorso mese nelle more del procedimento pendente dinanzi ai tribunali federali e alla giustizia ordinaria in merito alla richiesta di ripescaggio in Serie B inoltrata dalla società etnea.

I biancoverdi del tecnico Giuseppe Scienza sono reduci dalla sconfitta per 2-1 di Castellammare di Stabia dello scorso sabato, dove gli uomini di Fabio Caserta ebbero la meglio sui pugliesi, grazie alle reti di Troest e Carlini che ribaltarono il vantaggio iniziale di Berardi. Il Monopoli attualmente occupa a decima posizione in classifica, avendo totalizzato 8 punti sinora, frutto di due successi, due pareggi ed altrettante sconfitte.

I rossazzurri guidati da Andrea Sottil invece provengono dal successo per 2-4 del Marcello Torre di sabato pomeriggio contro la Paganese, caduta sotto i colpi di Marotta e Curiale, che fecero nell’occasione razzie della difesa azzurrostellata. Una vittoria che in effetti rilancia le ambizioni degli etnei, attualmente quarta potenza del campionato a quota 13 punti, ma con tre gare ancora da recuperare, compresa quella di questa sera.

A dirigere l’incontro Monopoli-Catania in programma questa sera è stato designato il signor Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Fernando Cantafio della sezione di Lamezia Terme e Francesco Ciancaglini della sezione di Vasto.

Probabili formazioni Monopoli-Catania, Recupero prima giornata Serie C Girone C – martedì 23 ottobre 2018 ore 20.30

Probabile formazione Monopoli (3-5-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 3 Mercadante; 20 Rota, 8 Zampa, 5 Scoppa, 24 Maimone , 17 Donnarumma; 11 Mendicino, 18 Berardi. A disposizione: 12 Saloni, 4 Gatti, 6 Pierfederici, 7 Mavretic, 13 Mangione, 14 Bei, 19 Mangni, 21 Gerardi, 23 Paolucci. Allenatore: Giuseppe Scienza.

Probabile formazione Catania (3-5-2): 12 Pisseri; 4 Aya, 28 Esposito, 5 Silvestri; 26 Calapai, 27 Biagianti, 10 Lodi, 21 Bucolo, 16 Llama; 9 Marotta, 11 Curiale. A disposizione: 1 Pulidori, 17 Baraye, 8 Scaglia, 28 Ciancio, 3 Lovric, 6 Angiulli, 29 A. Rizzo, 14 Brodic, 19 Man neh, 20 Vassallo, 24 Mujkic. Allenatore: Andrea Sottil.