LIVE Paganese-Catania, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

Paganese-Catania, la presentazione del match e le probabili formazioni

Allo stadio Marcello Torre di scena con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 l’incontro Paganese-Catania, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C.

Gli azzurrostellati del tecnico Luca Fusco in questo primo scorcio di stagione non hanno ancora assaporato la gioia della vittoria, avendo totalizzato finora un pareggio e cinque sconfitte: i campani vantano tra l’altro la peggior classifica del girone, con 18 reti subite in appena sei gare, tre delle quali giunte proprio dalla sfida del Vito Simone Veneziani di Monopoli nell’ultimo turno di campionato.

I rossazzurri invece sono attualmente la quarta forza del raggruppamento, con 10 punti all’attivo, come Casertana e Vibonese, frutto di tre successi e un pareggio: gli uomini di Andrea Sottil provengono da un preziosissimo successo per 3-1 nel derby siciliano contro il Trapani.

Nella passata stagione, gli etnei ebbero la meglio sugli azzurrostellati sia all’andata al Torre, nella quale conquistarono tre punti in virtù del 2-5 rifilato ai padroni di casa, che al ritorno al Massimino, nel 6-0 finale.

A dirigere l’incontro Paganese-Catania è stato designato il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Lucia Abruzzese della sezione di Foggia e Fabio Pappagallo della sezione di Molfetta.

Probabili formazioni Paganese-Catania, Ottava giornata Serie C Girone C – sabato 20 ottobre 2018 ore 14.30

Probabile formazione Paganese (3-5-2): Galli; Tazza, Diop, Acampora; Carotenuto, Scarpa, Nacci, Sapone, Della Corte; Parigi, Cappiello. A disposizione: Cappa (p), Santopadre (p), Gaeta, Buonocore, Garofalo, Della Morte, Amadio, Gori, Alberti, Verdicchio, Longo, Gargiulo. Allenatore: Luca Fusco

Probabile formazione Catania (3-4-1-2): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri; Calapai, Bucolo, Biagianti, Scaglia; Lodi; Marotta, Curiale. A disposizione: Pulidori (p), Fabiani (p), Lovric, Angiulli, Barisic, Brodic, Llama, Baraye, Manneh, Ciancio, Rizzo. Allenatore: Andrea Sottil