LIVE Risultati Wta Finals Singapore 2018: Round Robin, gruppi bianco e rosso

DIRETTA RISULTATI WTA FINALS SINGAPORE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

WTA FINALS SINGAPORE: I DUE GIRONI

ROSSO RR V–P; Set V-P; Game V-P

(1) Angelique Kerber 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)

(3) Naomi Osaka 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)

(5) Sloane Stephens 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)

(8) Kiki Bertens 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)

BIANCO RR V–P; Set V-P; Game V-P

(2) Caroline Wozniacki 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)

(4) Petra Kvitova 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)

(6) Elina Svitolina 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)

(7) Karolina Pliskova 0-0; 0-0 (0%); 0-0 (0%)



WTA FINALS SINGAPORE 2018: RISULTATI 21 OTTOBRE (Gruppo bianco)

Ore 10.15 italiane: Cerimonia d’apertura

Non prima delle 11.00: (4) Petra Kvitova – (6) Elina Svitolina

Non prima delle 13.30: (2) Caroline Wozniacki – (7) Karolina Pliskova

E’ iniziata l’edizione 2018 delle Wta Finals: al Singapore Indoor Stadium va in scena, dal 21 al 28 ottobre, il torneo femminile nel quale ci sono in campo le migliori otto giocatrici di singolare della stagione, divise in due gironi (con la formula del Round Robin), e le migliori otto coppie di doppio della stagione (che invece giocheranno solo i classici incontri ad eliminazione diretta).

Regolamento delle Wta Finals Singapore

Le otto giocatrici del singolare vengono divise in due gironi (rosso e bianco) e le prime due classificate di ciascuno di essi si qualificano per la semifinale (la prima del rosso contro la seconda del bianco e viceversa). In caso di parità conterà prima il numero di vittorie, poi il numero di incontri giocati (nel caso subentrasse una riserva), scontri diretti (nel caso di parità tra due tenniste) e, nel caso di parità a tre, la percentuale di set e game vinti.

Wta Finals Singapore 2018: le qualificate

1. Angelique Kerber (Germania)

2. Caroline Wozniacki (Danimarca)

3. Naomi Osaka (Giappone)

4. Petra Kvitova (Repubblica Ceca)

5. Sloane Stephens (USA)

6. Elina Svitolina (Ucraina)

7. Karolina Pliskova (Repubblica Ceca)

8. Kiki Bertens (Olanda)

Riserve: Daria Kasatkina (Russia), Aryna Sabalenka (Bielorussia). Simona Halep sarebbe dovuta essere la testa di serie n°1 ma ha fato forfait per un’ernia del disco

Wta Finals Singapore 2018, dove seguire l’evento

Le Wta Finals Singapore saranno visibili in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.