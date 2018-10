Udinese-Juventus 0-2 (Video Gol Highlights): Cristiano Ronaldo e Bentancur regolano i friulani

Udinese-Juventus 0-2. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva. Decisive le reti, entrambe nel primo tempo, di Bentancur e Ronaldo. I bianconeri, grazie a questo successo, si portano a 24 punti, allungando a +9 sul Napoli, impegnato domani contro il Sassuolo. L’Udinese, invece, ha subito la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Lazio e Bologna. La squadra di Velazquez, dunque, resta ferma ad 8 punti a +3 sulla zona retrocessione.

94′- l’arbitro fischia la fine del match: Udinese-Juventus 0-2

94′- cartellino giallo per Mandzukic

93′- calcio di punizione per l’Udinese battuto velocemente

91’- tiro dalla distanza di De Paul bloccato da Szczesny

90′- ci saranno 4′ di recupero

89’- cambio per la Juventus: esce Pjanic, entra Barzagli

86’- cambio per l’Udinese: esce Lasagna, al suo posto Vizeu

85’- Traversa colpita da Cancelo! Il portoghese ha provato a superare Scuffet con un tiro dal limite, ma l’estremo difensore bianconero si è ancora una volta superato deviando la palla sulla traversa

82’- cartellino giallo per Lasagna. L’attaccante dell’Udinese ha travolto Bonucci

80’- calcio d’angolo per la Juve: palla allontanata da Nuytinck

80′- fallo di Samir su Bernardeschi. Cartellino giallo per il giocatore dell’Udinese

79′- calcio d’angolo per l’Udinese: il cross è stato allontanato dalla difesa juventina

76′- Mandzukic ha provato con un tiro indirizzato sotto la traversa, la palla è terminata di poco alta

75′- cambio per l’Udinese: esce Barak, entra Teodorczyk

74’- altro miracolo di Scuffet! Mandzukic ha servito in area Ronaldo che di prima ha calciato verso la porta avversaria, ma l’estremo difensore friulano ha respinto con il piede

73′- Udinese pericolosa con Pussetto. L’argentino ha impegnato Szczesny con un tiro dalla distanza insidioso

72’- ancora Juve pericolosa con Mandzukic: il croato, servito da Bernardeschi, ha provato con un tiro in diagonale sul secondo palo terminato di poco a lato

70′- occasione per la Juventus: Bernardeschi , servito da Ronaldo, ha provato con un sinistro sul primo palo. Attento Scuffet che ha deviato in corner

67’- Ronaldo, dopo un uno due con Mandzukic, ci ha provato con un tiro facilmente bloccato da Scuffet

65′- cambio per la Juventus: esce Dybala, al suo posto Bernardeschi

64′- fallo di Ronaldo su De Paul nella metà campo dell’Udinese

62’- cambio per l’Udinese: esce Behrami, al suo posto Pussetto

61’- tiro dalla distanza di Barak terminato di poco a lato

59′- calcio d’angolo per la Juventus: la palla è stata raccolta da Dybala che ha provato con il destro, ma la palla è stata murata da un difensore dell’Udinese

58′- il cross di Dybala è stato deviato in corner

57′- fallo di Fofana su Dybala nella trequarti del’Udinese

55’- occasione sprecata da Dybala: l’argentino entrato in area ha calciato con il suo sinistro, ma la palla è terminata di molto a lato

53′- calcio d’angolo per l’Udinese: il traversone di De Paul è stato allontanato con i pugni da Szczesny

50’- cartellino giallo per De Paul. Fallo tattico su Dybala

49’- sulla palla De Paul: deviazione sotto porta di Lasagna miracolosamente allontanata da Alex Sandro

49’- calcio di punizione all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore per l’Udinese. Fallo di Cancelo su Lasagna

48′- Juventus in possesso palla

45′- primo cambio per la Juventus: esce Matuidi, al suo posto Emre Can

45′- si riparte! Sarà l’Udinese a dare il via al secondo tempo

Dopo i primi 45’ la Juventus conduce per 2-0 grazie alle reti di Bentancur e Ronaldo

46’- terminato il primo tempo: Udinese-Juventus 0-2

45′- ci sarà 1′ di recupero

43′- PALO del’Udinese!! Barak ha provato ad accorciare le distanze con un sinistro dalla distanza, ma la palla impattato il palo alla sinistra di Szczesny ed è terminata sul fondo

42′- calcio d’angolo per la Juventus: il cross di Pjanic è stato deviato pericolosamente da un difesore dell’Udinese. Scuffet ha bloccato la sfera

37′- GOOOOOL!!! La Juventus raddoppia con Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha superato Scuffet con un sinistro perfetto che si è insaccato all’angolino basso di destra. Udinese-Juventus 0-2

36′- Miracolo di Scuffet!! Il cross basso di Cancelo è stato raccolto da Mandzukic il cui tiro destinato sotto la traversa è stato deviato in corner dal portiere dell’Udinese

33’- GOOOOL!! La Juventus passa in vantaggio grazie alla rete di Bentancur. L’uruguaiano, servito da Cancelo, ha superato Scuffet con un colpo di testa perfetto. Udinese-Juventus 0-1

32′- Samir ha guadagnato un calcio d’angolo per l’Udinese: il cross di De Paul è stato bloccato da Szczesny

31′- l’Udinese prova ad alleggerire la pressione juventina con un accenno di possesso palla

29’- Alex Sandro ha cercato Bentancur sul secondo palo, ma l’uruguaiano è stato anticipato da un difensore dell’Udinese

28′- il giocatore dell’Udinese si è ripreso

27′- Fofana è fermo a terra. Abisso ha momentaneamente fermato il gioco

27′- la Juventus sta spingendo alla ricerca del gol del vantaggio

25′- calcio d’angolo per la Juventus: il cross di Dybala era indirizzato verso Ronaldo, ma il fenomeno portoghese è stato anticipato. In seguito Chiellini ha commesso fallo in attacco

22’- il traversone di Pjanic è stato raccolto da Ronaldo che di testa ha prolungato per Mutuidi che non è riuscito ad indirizzare la palla in rete

21’- calcio di punizione per la Juventus all’altezza della bandierina di destra

19′- occasione per la Juventus: Pjanic si è inventato un bel tiro dalla distanza terminato a pochi centimetri dall’incrocio dei pali

17′- Ronaldo ha provato con un colpo di testa, ma la palla è terminata alta sopra la traversa

15′- calcio d’angolo per la Juve: fallo in attacco

15′- il cross di Pjanic è stato deviato in corner

14′- fallo di Samir su Pjanic. Calcio di punizione per la Juve nella trequarti friulana

12’- Chiellini ha interrotto un contropiede dell’Udinese commettendo fallo su Lasagna a centrocampo

9’- Cancelo ha servito con un cross basso sul primo palo Matuidi che ha provato ha superare Scuffet con una deviazione di tacco , ma la palla, deviata, è terminata tra le mani dell’estremo difensore friulano

7’- il calcio d’angolo calciato da Pjanic è stato allontanato

7’- occasione per la Juventus: Ronaldo ha provato con un tiro dalla distanza terminato di poco alto sopra la traversa. La palla è stata deviata in corner

5′- calcio d’angolo per l’Udinese: il cross di De Paul è stata messa fuori dalla retroguardia juventina

4’- ancora cross insidioso di Cancelo. Questa volta il portoghese ha cercato Mandzukic che è stato anticipato da un difensore bianconero

3’- Cancelo ha cercato con un cross basso Ronaldo, ma la palla è stata intercettata dalla difesa dell’Udinese

2’- Mandragora ha ceracto con un passaggio in profondità Lasagna, ma la palla è risultata troppo lunga

1′- si comincia! L’arbitro fischia il calcio d’inizio di Udinese-Juventus. Il primo possesso sarà per i friulani

17:58- squadre in campo

17:56- squadre nel tunnel

17:55- l’arbitro sarà Abisso. Assistenti: Posato e Mondin. Quanto uomo: Minelli. Al Var agirà La Penna coadiuvato da Tegoni

17:10- Formazione ufficiale Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Barak, Lasagna, De Paul.

17:10- Formazione ufficiale Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

13:57- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Udinese-Juventus

Questa sera, alle ore 18:00, allo stadio Friuli andrà in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Ad affrontarsi saranno due formazioni che stanno attraversando un momento di forma opposto. La squadra allenata da Velasquez, infatti, dopo aver conquistato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta nelle prime 5 partite di campionato, ha perso le ultime due sfide di campionato contro Lazio e Bologna. Attualmente, dunque, l’Udinese occupa la quattordicesima posizione con 8 punti all’attivo. La Juventus, al contrario, nelle prime sette giornate di campionato ha conquistato 7 vittorie consecutive. I bianconeri, al momento, sono primi a punteggio pieno -21- con un vantaggio di 6 punti sul Napoli, sconfitto settimana scorsa all’Allianz Stadium. Questa sera, Udinese e Juventus si incontreranno per la 91esima volta. Nelle precedenti 90 partite, i bianconeri hanno prevalso in ben 59 occasioni, contro le 12 dei friulani. I pareggi, invece, sono stati 19. Al Friuli, poi, la storia non cambia. Infatti, la Juventus in 45 gare ha ottenuto 26 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo successo dell’Udinese contro i bianconeri risale al 2015, quando la squadra allora allenata da Colantuono espugnò l’Allianz Stadium grazie alla rete di Thereau. Per rintracciare l’ultima vittoria in casa, invece, bisogna andare ancora più indietro nel tempo, esattamente al 2010 (3-1 firmato da Sanchez, Pepe e Di Natale).

Probabili formazioni Udinese-Juventus

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

Indisponibili: Badu, Balic, Ingelsson

Squalificati: nessuno

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Khedira, Spinazzola, Rugani

Squalificati: Douglas Costa

Arbitro: Abisso. Assistenti: Posato e Mondin. Quanto uomo Minelli. Al Var agirà La penna, coadiuvato da Tegoni

A tra poco per il LIVE Udinese-Juventus