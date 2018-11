LIVE CIVITANOVA-TRENTO SUPERLEGA PALLAVOLO. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

14:15- PROBABILE FORMAZIONE CIVITANOVA: Sokolov-Bruno-Simon-Cester- Juantanorena-Balaso-Stankovic. All. Medei

14:10- PROBABILE FORMAZIONE ITAS TRENTINO: Vettori-Russell-Lisinac-Candelllaro-Giannelli-Kovacevic-Grebbennikov. All. Lorenzetti

Lube e Trento si sfidano per il big match della quinta giornata di Superlega. Civitanova vuole dimenticare la brutta sconfitta subita in casa del Perugia per 3-0 e quindi contro Trento cerca di ritornare al successo per rimanere anche nelle prime posizioni. Gli uomini di Lorenzetti, di contro, vogliono riaffermare la sua candidatura scudetto all’Eurosuole Forum. Ripresa la corsa grazie al successo in tre set di giovedì con Vibo Valentia, Kovacevic e compagni affrontano subito un altro impegno esterno delicatissimo, che mette in palio tre punti pesanti per la zona alta della classifica. L’Itas Trentino condivide proprio con Civitanova e Monza la terza posizione con nove punti e proverà a tornare a casa con un risultato positivo per non perdere terreno dalle squadre che la precedono.

Lorenzetti schiererà il solito sestetto formato da Vettori, Russell, Lisinac, Candelara, Giannelli e Kovacevic. Il serbo è un grande schiacciatore e potrebbe essere la chiave per risolvere brillantemente il match. Dall’altro canto i sette della Lube non sono da meno e Medei schiererà Sokolov opposto a Bruno, la coppia Simon-Cester al centro. Il giocatore su cui contare più di tutti la compagine di Medei è Juantanorena su di lui dovranno avvenire palleggi e le schiacciate per distruggere il muro di Trento.