Ascoli-Brescia 1-1 (Video Gol Highlights Serie B): Bisoli al 94′ evita la sconfitta dei biancazzurri

Ascoli-Brescia 1-1. Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca è finita in parità. I bianconeri dopo aver trovato la rete del vantaggio con Rosseti al 75′, sono stati raggiunti nei minuti di recupero dalla rete di Bisoli. Con questo risultato l’Ascoli aggancia lo Spezia al nono posto (21 punti), mentre il Brescia sale a quota 28 e si porta a -2 dal primo posto occupato dal Palermo.

Ascoli-Brescia 1-1, il racconto del match

90+5’- l’arbitro Nasca fischia la fine del match: Ascoli-Brescia 1-1

90+4’- GOOOL! Il Brescia pareggia con Bisoli. Il centrocampista biancazzurro, servito sulla destra da Donnarumma, ha superato Perucchini con un tiro potente che si è insaccato sotto la traversa. Ascoli-Brescia 1-1

90+2′- conclusione dal limite di Frattesi, la palla è terminata tra le mani di Andrenacci

90′- ci saranno 5 minuti di recupero

89′- corner per il Brescia: il cross sul secondo palo di Tonali è stato messo fuori dalla difesa dell’Ascoli

86′- cambio per il Brescia: Ferrari prende il posto di Romagnoli

82’- calcio di punizione per l’Ascoli: nessun pericolo per la retroguardia biancazzurra

80’- punizione per il Brescia: il cross sul primo palo di Tonali è stato raccolto da Sabelli che di testa ha provato ad insaccare la palla in rete, ma Andrenacci ha bloccato senza problemi

79′- Palo colpito dall’Ascoli! D’Elia ha servito sul primo palo Beretta che ha tentato un colpo di esterno destro finito sul legno alla sinistra di Andrenacci

75′- GOOOL! L’Ascoli passa in vantaggio con Rosseti. Ninkovic ha servito sul secondo palo Cavion che di prima ha appoggiato la palla a Rosseti che da due passi ha insaccato la palla alle spalle di Andrenacci. Ascoli-Brescia 1-0

73′- cartellino giallo per Brosco

71’- Ascoli vicino al gol: Frattesi ha provato un tiro dal limite orientato verso l’angolino basso di destra, la palla è uscita di pochi centimetri

70’- calcio di punizione per l’Ascoli dai 20 metri: il destro di Ninkovic è stato murato dalla barriera del Brescia

69’- cartellino giallo per Romagnoli

68′- calcio d’angolo per il Brescia: pericolo sventato dalla difesa bianconera

68′- occasione Brescia: destro di Ndoj dal limite, Perucchini ha deviato in corner con un intervento provvidenziale

65′- sostituzione per il Brescia: fuori Spalek, dentro Martinelli

64′- fallo di Ndoj su Laverone: cartellino giallo per il giocatore del Brescia

62′- calcio d’angolo per l’Ascoli: il traversone è stato messo fuori dalla difesa bincazzurra

59′- il sinistro di Frattesi non ha impensierito Andrenacci, la palla è uscita abbondantemente sul fondo

55′- cambio forzato per il Brescia: esce Alfoso (infortunato), dentro Andrenacci

54′- Brescia insidioso: il destro dai 25 metri di Tonali è terminato a pochi centimetri dall’incrocio dei pali di destra

53′- occasione per l’Ascoli: Beretta ha provato un destro dal limite orientato alla sinistra di Alfonso, la palla è uscita di un soffio

51′- punizione per l’Ascoli nella metà campo del Brescia: lo schema tentato dai bianconeri non è andato a buon fine

48′- Spalek ha cercato un compagno in area con un passaggio in profondità, ma il suo tentativo è risultato irraggiungibile sia per Donnarumma che per Morosini

46′- primo cambio per l’Ascoli: fuori Ardemagni, dentro Rosseti

46′- si riparte! Sarà l’Ascoli a dare il via al secondo tempo

Ascoli-Brescia 0-0. I primi 45′ si concludono a reti inviolate.

45+3′- l’arbitro fischia la fine del primo tempo: Ascoli-Brescia 0-0

45+2′- punizione per l’Ascoli nella metà campo avversaria: il cross al centro è stato messo fuori dalla difesa del Brescia

45’- ci saranno 3 minuti di recupero

44′- corner per l’Ascoli: l’arbitro Nasca ferma tutto per il fallo in attacco commesso da Troiano

42′- ancora Ascoli: Frattesi si è avventato su una palla vagante in area e con un destro violento ha tentato di piazzare la palla sotto la traversa, ma il suo tentativo è terminato di poco alto

36’- tiro dalla bandierina per il Brescia: nessun pericolo per la retroguardia bianconera

35’- Brescia vicino al gol: Sabelli ha provato un tiro di esterno destro indirizzato all’angolino basso di destra, ma Perucchini con un intervento super ha deviato in corner

34’- occasione Ascoli: la punizione calciata da Ninkovic è terminata di poco alta sopra la traversa

34’- punizione per l’Ascoli dal limite dell’area:

33’- cartellino giallo per Tonali

29’- Curcio ha servito al centro dell’area Donnarumma che di testa ha provato a superare Perucchini, ma il portiere bianconero non si è fatto sorprendere e ha fatto sua la palla

28’- destro dai 20 metri di Morosini, la palla è terminata a pochi centimetri dalla traversa

27′- calcio di punizione per l’Ascoli sulla trequarti del Brescia: cross sul secondo palo troppo lungo, nessun giocatore bianconero è riuscito ad intercettare la sfera

25’- destro dai 25 metri di Frattesi, Alfonso si è disteso bene e ha bloccato il pallone

24’- fallo di mano di Bisoli nell’area di rigore dell’Ascoli. Si riprenderà con una punizione per i bianconeri

21′- Ascoli insidioso: Beretta, servito al centro da Ninkovic, ha provato una conclusione al volo che è finita di qualche metro alla destra di Alfonso

20′- fallo di Valentini su Donnarumma: calcio di punizione per il Brescia a centrocampo

17′- l’Ascoli prova a costruire gioco, ma il Brescia sta adottando un buon pressing alto

12′- cambio per l’Ascoli: fuori Lanni (infortunato), dentro Perucchini

11′- problemi fisici per Lanni. Il portiere dell’Ascoli non è in grado di proseguire

10’- Ascoli in avanti: Beretta dopo un ottima incursione in area ha servito al centro Ninkovic che con il sinistro ha sparato alto sopra la traversa

6’- PALO COLPITO DAL BRESCIA! Morosini, servito sul secondo palo da Sabelli, ha provato un destro al volo da pochi passi, ma la sfera ha fermato la sua corsa sul legno alla destra di Lanni

4′- la prima conclusione del match è del Brescia: Donnarumma ha servito in profondità Morosini che da posizione defilata ha provato un tiro sul primo palo, ma la palla è terminata di poco sul fondo

1′- si comincia! l’arbitro Nasca fischia il calcio d’inizio di Ascoli-Brescia. Il primo possesso sarà per i biancazzurri

21:00- Ascoli e Brescia fanno il loro ingresso il campo

20:57- squadre nel tunnel

20:30- il direttore di gara di Ascoli-Brescia sarà Nasca. Gli assistenti: Giovanni Luciano e Manuel Robilotta. Quarto uomo: Luigi Carella

20:10- Formazione ufficiale Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Ardemagni.

20:10-Formazione ufficiale Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Morosini, Donnarumma

Questa sera l’Ascoli ospiterà allo stadio Cino e Lillo Del Duca il Brescia di Corini per quello che sarà l’anticipo della 17a giornata di Serie B. I bianconeri attualmente sono decimi con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte), è dista soltanto lunghezze dalla zona play-off. Il Brescia, invece, sta conducendo un campionato strepitoso. Le Rondinelle, infatti, sono seconde a quota 27, a -3 dalla capolista, il Palermo. L’Ascoli non vince in campionato dal 1 dicembre (3-1 ai danni dello Spezia). Nelle ultime due partite ha conquistato 1 solo punto, frutto di 1 pareggio e 1 sconfitta. Il punto di forza dei bianconeri sembrerebbe essere il reparto difensivo: con soli 16 gol al passivo, infatti, i marchigiani hanno la terza miglior difesa del campionato, dietro solo a Creonese e Palermo.

Il Brescia, dal canto suo, nelle ultime 5 partite ha totalizzato ben 12 punti, figli di 4 vittorie e 1 sola sconfitta. Conquistare una vittoria contro l’Ascoli significherebbe raggiungere momentaneamente il Palermo al primo posto. Non sarà un’impresa semplice, specie se osserviamo l’andamento dei biancazzurri lontano dal Rigamonti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). I biancazzurri nelle prime 16 giornate di Serie B hanno dimostrato di possedere un buon potenziale offensivo. Ad oggi, infatti, le Rondinelle hanno il miglior attacco del campionato cadetto con 30 reti segnate. Nei 34 precedenti, il Brescia ha ottenuto7 vittoire, 11 pareggi e ben 15 sconfitte. L’ultimo successo dei biancazzurri Al Del Duca risale al 2008.

Ascoli-Brescia, le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Padella, D’Elia; Cavion, Troiano, Addae; Ninkovic; Ardemagni, Ngombo. All.: Vivarini

Panchina: Perucchini, Scevola, De Santis, Kupisz, Quaranta, Valenti, Carpani, Casarini, Frattesi, Beretta, Ganz, Rossetti.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Mateju; Ndoj, Tonali, Bisoli; Morosini; Spalek, Donnarumma. All.: Corini

Panchina: Andrenacci, Castana, Curcio, Semprini, Viviani, Martinelli, Cortesi, Ferrari.

Arbitro: Nasca. Assistenti: Giovanni Luciano e Manuel Robilotta. Quarto uomo: Luigi Carella

