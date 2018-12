Atalanta-Lazio 1-0 (Video Gol Highlights): decide un gol di Zapata al 1′, il Var nega il pari ai biancocelesti

Atalanta-Lazio 1-0. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia i nerazzurri piegano la Lazio grazie alla rete siglata al 1′ da Zapata. Rammarico per i biancocelesti che nei minuti di recupero si sono visti annullare dal Var la rete del pareggio di Acerbi per fuorigioco. Grazie a questa vittoria l’Atalanta sale al sesto posto e si porta a -1 dalla Lazio e a -2 dal Milan. La squadra di Inzaghi, invece, dopo questo ko, prolunga a 5 le partite senza successo in campionato.

Atalanta-Lazio 1-0, il racconto del match

90+8′- l’arbitro Orsato fischia la fine del match: Atalanta-Lazio 1-0

90+6′- GOL ANNULLATO alla Lazio per la posizione irregolare di Acerbi sul lancio di Luis Alberto

90+4′- check del Var in corso per sospetto fuorigioco di Acerbi

90+3′- cartellino giallo per Acerbi: il difensore si è tolto la maglia durante i festeggiamenti per la rete poi annullata per fuorigioco

90+2′- GOOOL! La Lazio pareggia con Acerbi. Il difensore biancocelste ha raccolto il cross sul secondo palo di Luis Alberto e con la testa ha piazzato la palla all’angolino basso di destra. Atalanta-Lazio 1-1

90+1’- colpo di testa tentato da Milinkovic, palla bloccata senza problemi da Berisha

90′- ci saranno 4 minuti di recupero

88′- ammonito anche Hateboer

87′- cartellino giallo per Lukako: il belga ha commesso fallo su De Roon

85′- cambio per l’Atalanta: fuori Gomez, dentro Masiello

82′- conclusione dal limite di Savic, la sfera è terminata alta sopra la traversa

82’- calcio d’angolo per la Lazio: pericolo sventato dalla retroguardia nerazzurra

81′- occasione Lazio: sponda di Milinkovic per Caicedo che di prima ha provato a piazzare la palla all’angolino basso di destra, provvidenziale la chiusura in corner di un difensore nerazzurro

78′- ultimo cambio per la Lazio: fuori Wallace, dentro Caicedo

77’- calcio di punizione per l’Atalanta sulla trequarti della Lazio: cross al centro di Freuler messo fuori da Parolo

76′- fallo di Lulic su Zapata nella metà campo nerazzurra: si riprenderà con una punizione per la Dea

73′- Lazio insidiosa con Savic: il serbo, servito sul secondo palo da Luis Alberto, ha provato un colpo di testa orientato alla sinistra di Berisha, ma la palla è finita di poco sul fondo

72′- calcico d’angolo per la Lazio: nessun pericolo per la difesa nerazzurra

68’- ottavo corner per i nerazzurri: cross di Gomez respinto con i pugni da Strakosha

68′- sostituzione per l’Atalanta: Pasalic prende il posto di Ilicic

67’- destro dalla distanza di Ilicic deviato da un difensore biancoceleste in calcio d’angolo

66′- Mancini ha provato l’imbucata per Gomez, ma Orsato ha fermato il gioco per la posizione irregolare del’argentino

64′- doppio cambio per la Lazio: fuori Marusic e Badelj, dentro Luis Alberto e Lukaku

62′- calcio di punizione per l’Atalanta all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore: cross di Ilicic respinto da Lulic

58’- traversone al centro di Hateboer bloccato in uscita da Strakosha

57’- cambio per l’Atalanta: fuori Palomino, dentro Djimsiti

56’- la conclusione dal limite di Immobile è terminata altissima sopra la traversa

55′- Lazio insidiosa con Milinkovic: il destro a giro del serbo è terminato di poco alla sinistra di Berisha

53’- Immobile da posizione invitante ha spedito la palla sul fondo

52′- destro dalla distanza di Milinkovic, il serbo non è riuscito ad inquadrare la porta

51’- calcio d’angolo per l’Atalanta: cross sul primo palo di Ilicic, palla allontanata dalla difesa biancoceleste

50′- cartellino giallo per Zapata: punito il precedente fallo commesso su Strakosha

49′- Strakosha è rimasto a terra dopo aver subito un colpo al viso da Zapata: nulla di grave, dopo l’intervento dei sanitari il portiere della Lazio si è ripreso

47′- occasione Atalanta: Zapata, servito al centro da Gosens, ha provato un colpo di testa indirizzato alla destra di Strakosha, la palla è terminata a pochi centimetri dal palo sinistro

47′- altro tiro dalla bandierina per i nerazzurri

46’- calcio d’angolo per l’Atalanta: palla ancora deviata in corner

46′- si riparte! Sarà l’Atalanta a dare il via al secondo tempo

Atalanta-Lazio 1-0. La prima frazione di gioco si è conclusa con i nerazzurri in vantaggio grazie alla rete messa a a segno da Zapata al 1’.

45’- l’arbitro fischia la fine del primo tempo: Atalanta-Lazio 1-0

43’- altra occasione Lazio: Correa dopo aver raccolto una palla vagante in area ha tentato un tiro centrale respinto sulla linea di porta da un difensore dell’Atalanta

43′- calcio d’angolo per la Lazio: pericoo sventato dalla difesa dell’Atalanta

41′- Lazio vicina al gol: Milinkovic-Savic, servito al centro da Lulic, ha provato un colpo di testa indirizzato sotto la traversa, ma il suo tentativo è stato deviato in corner da Berisha

39’- calcio d’angolo per l’Atalanta: palla messa fuori dalla retroguardia biancoceleste

38′- cartellino giallo per Parolo: fallo commesso su Gosens

37’- occasione Lazio: Parolo ha servito sul secondo palo Immobile che di testa ha mandato la sfera di poco alta sopra la traversa

35′- il destro dalla distanza di Badelj dopo la deviazione di un difensore nerazzurro è finito tra le mani di Berisha

33′- Gosens ha cercato Ilicic al centro dell’area di rigore, lo sloveno ha mancato l’impatto con il pallone di un soffio

30’- terzo corner per la Lazio: traversone di Correa respinto con i pugni da Berisha

29’- fallo in attacco di Correa su Gomez. Si ripartirà con una punizione per l’Atalanta

26’- tiro dalla bandierina per la Lazio: nessun pericolo per la difesa nerazzurra

24’- Lazio in avanti: Milinkovic-Savic ha provato un tiro a giro sul secondo palo, la palla è finita di poco a lato del palo destro

23′- la Lazio fa circolare palla alla ricerca di un varco, ma l’Atalanta si difende con attenzione

19’- corner per l’Atalanta: colpo di testa di Palomino bloccato senza problemi da Strakosha

18’- Atalanta insidiosa: Acerbi ha respinto un cross proveniente dalla sinistra sui piedi di Gosens che di prima ha provato una violenta conclusione, ma palla è stata deviata in corner ancora da Acerbi

18’- altro bel passaggio di Correa verso Immobile, questa volta Orsato ha fermato tutto per la posizione irregolare dell’attaccante biancoceleste

17’- cross al centro di Lulic messo fuori da un colpo di testa di un difensore nerazzurro

16′- segnalata una posizione irregolare di Immobile. Si riprenderà con una punizione per l’Atalanta

13’- calcio d’angolo per la Lazio: cross di Correa respinto dalla difesa avversaria

12’- palla gol Lazio: Immobile, imbucato da un ottimo passaggio di Correa, a tu per tu con Berisha ha tentato di piazzare la palla alla destra del portiere nerazzurro che con uno strepitoso intervento ha deviato in corner

11′- la Lazio fatica a creare gioco, i nerazzurri chiudono bene tutti gli spazi

7′- calcio d’angolo per l’Atalanta: palla allontanata dalla difesa biancoceleste

7′- occasione Atalanta: Zapata dopo essere andato via a Wallace ha messo una palla molto insidiosa sul secondo palo che Radu ha deviato in corner con un intervento provvidenziale

3’- conclusione dal limite di Hateboer, la palla è uscita a lato del palo sinistro

1′- GOOOL! L’Atalanta passa subito in vantaggio con Zapata. Cross al centro di Gosens, Radu ha rinviato male sui piedi dell’attaccante nerazzurro che a due passi da Strakosha ha piazzato la palla all’angolino basso di sinistra. Atalanta-Lazio 1-0

1’- si comincia! L’arbitro Orsato fischia il calcio d’inizio di Atalanta-Lazio. Il primo possesso sarà per i biancocelesti

20:32- Atalanta e Lazio fanno il loro ingresso in campo

20:28- squadre nel tunnel

20:15- l’arbitro del match sarà Daniele Orsato. Gli assistenti: Liberti-Longo. Quarto uomo: Sacchi. Al Var il signor Manganiello.

19:35- Formazione ufficiale Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

19:35- Formazione ufficiale Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile

18:00- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Atalanta-Lazio

Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo) si giocherà Atalanta-Lazio, gara valevole per la 16esima giornata di Serie A. I nerazzurri occupano l’undicesima posizione con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), e distano 5 lunghezze dalla zona Champions League. I biancocelesti, invece, sono quinti a quota 25 (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), lontani soltanto 1 punto dal Milan, quarto. La Dea dopo aver subito due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli, domenica scorsa è tornata al successo grazie alla tripletta messa a segno da Zapata contro l’Udinese.

La Lazio, invece, sta attraversando un momento difficile. I biancocelesti, infatti, nelle ultime sei partite tra campionato ed Europa League hanno conquistato 4 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo successo dei laziali risale all’8 novembre, quando superò per 2-1 il Marsiglia. L’ultimo acuto della Lazio allo Stadio Atleti Azzurri, invece, risale all’agosto del 2016, quando gli uomini di Inzaghi superarono con un pirotecnico 3-4 l’Atalanta.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini

Panchina: Gollini, Rossi, Reca, Palomino, Adnan, Castagne, Pasalic, Pessina, Rigoni, Valzania, Barrow, Tumminello, Zapata.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All.: Inzaghi

Panchina: Proto, Guerrieri, Durmisi, Bastos, Lukaku, Caceres, Luiz Felipe, Patric, Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo.

Arbitro: Orsato

A tra poco con il LIVE Atalanta-Lazio