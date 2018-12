Foggia-Venezia 1-1 (Video Gol Highlights Serie B): Vrioni ha risposto a Iemmello, allo Zaccheria è finita in parità

Foggia-Venezia 1-1. Allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia è finita in parità. I rossoneri dopo essere passati in vantaggio grazie al rigore realizzato da Iemmello, allo scadere del primo tempo hanno subito la rete del pareggio da Vrioni. Nella ripresa sia il Foggia che il Venezia hanno provato a vincere il match, ma i portieri di entrambe le squadre hanno vanificato ogni occasione. Dopo questo pareggio il Foggia rimane al diciannovesimo posto con 9 punti; il Venezia, invece, resta in tredicesima posizione con 15 punti.

Video Highlights Foggia-Venezia 1-1 | Serie B



Foggia-Venezia 1-1, il racconto del match

96′- l’arbitro Volpi fischia la fine del match: Foggia-Venezia 1-1

95′- corner per il Venezia: la difesa rossonera ha sventato il pericolo

94’- calcio d’angolo per il Venezia: l’arbitro ha fischiato fallo in attcaco

94’- occasione Venezia: Domizzi, servito da una torre di un compagno, ha provato un tiro violento sul primo palo, ma Bizzarri ha deviato in corner

93’- calcio di punizione per il Venezia sulla trequarti del Foggia:

92′- Cicerelli ha cercato un compagno sul secondo palo, ma la sfera è terminata direttamente sul fondo. Si riprenderà con un rinvio dal fondo per il Venezia

90′- ci saranno 5 minuti di recupero

89′- Venezia insidioso: sugli sviluppi del corner, Briscagin ha provato un destro da distanza ravvicinata, ma Bizzarri con i pugni ha respinto

89′- tiro dalla bandierina per il Venezia:

88′- il cross al centro di Ranieri è finito direttamente tra le mani di Vicario

84′- cambio per il Foggia: fuori Mazzeo, dentro Gori

84′- punizione per il Foggia sulla trequarti del Venezia: il traversone di Rubin è stato respinto dalla retroguardia veneta

82’- sostituzione per il Venezia: Litteri ha preso il posto di Vriani

81′- Venezia pericoloso: Di Mariano, servito al centro da Zampano, ha tentato un colpo di testa indirizzato alla destra di Bizzarri, ma la palla è finita di poco sul fondo

79′- cross sul secondo palo di Marsura messo fuori dal colpo di testa di Camporese

77′- cross di Gerbo allontanato dall’intervento di Bruscagin

76′- cambio per il Venezia: esce Pinato, al suo posto Schiavone,

73′- occasione per il Foggia: Bizzarri ha respinto il tiro di Gerbo indirizzato all’angolino basso di destra, sulla respinta Iemmello ha provato a ribadire in rete, ma Modolo ha salvato sulla linea

71′- cambio per il Foggia: fuori Galano, dentro Busellato

68′- occasione Venezia: Sucio, servito al centro da Bentivoglio, di testa ha spedito la palla di poco a lato del palo destro

65’- PALO COLPITO DAL VENEZIA! Vrioni, dopo aver controllato una palla ricevuta in area, si è girato con rapidità e con il sinistro ha provato a superare Bizzarri, ma la sfera si è stampata sul palo alla destra del portiere rossonero

64’- cambio per il Venezia: fuori Segre, dentro Marsura

63′- occasione Foggia: altro destro a giro di Cicerelli di poco lato sopra la traversa

62′- Di Mariano ha provato un destro dal limite orientato alla destra di Bizzarri, ma il portiere del Foggia si è disteso bene e ha bloccato

61′- cross pericoloso di Rubin al centro dell’area di rigore, in qualche modo la difesa del Venezia ha allontanato il pericolo

59′- altra conclusione dalla lunga distanza di Pinato, questa volta la sfera è stata respinta da un difensore del Foggia

55′- Venezia insidioso: tiro dal limite di Pinato troppo centrale, la palla è terminata tra le braccia di Bizzarri

55′- cartellino giallo per Modolo

53′- Cicerelli ha cercato Iemmello nel mezzo, ma il suo passaggio è risultato impreciso

51’- Modolo è rimasto a terra dopo aver ricevuto un colpo con Iemmello. Il giocatore del Venezia sembra poter recuperare

48′- occasione per il Foggia: Cicerelli ha provato un destro a giro dalla distanza, Vicario ha bloccato senza problemi

46′- cambio per il Foggia: Cicerelli ha preso il posto di Deli

46′- si riparte!

Foggia-Venezia 1-1. I primi 45’ si sono conclusi in parità. Il Foggia è passato in vantaggio con il penalty realizzato da Iemmello, ma sul finale il Venezia ha trovato la rete del pareggio con Vrioni.

47’- l’arbitro fischia la fine del primo tempo: Foggia-Venezia 1-1

46’- GOOOL! Il Venezia ha pareggiato con Vrioni. Il giocatore veneto, servito in mezzo da Bruscagin, con il sinistro ha piazzato la palla alla destra di Bizzarri. Foggia-Venezia 1-1

45’- ci sarà 1 minuto di recupero

44’- PALO COLPITO DAL FOGGIA! Iemmello dopo aver agganciato una palla in area, ha saltato Domizzi e ha lasciato partire un tiro violento violento che si è stampato sul palo destro

40′- Venezia pericoloso: il tiro dai 25 metri di Di Mariano è sfumato di poco sopra la traversa

38′- cross al centro di Pinato molto insidioso, la difesa dei Satanelli ha allontanato il pericolo

34′- Venezia pericoloso: Pinato ha provato una conclusione dalla distanza indirizzata verso l’angolino basso di destra, ma la palla è terminato di poco fuori

34′- cartellino giallo per Mazzeo

34′- traversone di Rubin sul secondo palo, Bruscagin ha allontanato con la testa

33′- fallo di Brioni su Camporese. Calcio di punizione per il Foggia nella metà campo del Venezia

30′- occasione per il Foggia: Gerbo ha provato un destro dai 25 metri, la sfera è finita di poco alta sopra la traversa

28′- conclusione dalla distanza di Vrioni: la palla è terminata altissima sopra la traversa

26’- ammonito Camporese. Il fallo è stato compiuto su Segre

26′- bel cross di Rubin verso Mazzeo, ma Domizzi con un ottimo intervento ha sventato il pericolo

24′- cartellino giallo per Bentivoglio. Il giocatore del Venezia ha commesso fallo su Mazzeo

21′- altro calcio d’angolo per il Venezia: traversone respinto dalla difesa dei Satanelli

20’- corner per il Venezia: il cross sul primo palo di Bentivglio è stato respinto dalla retroguardia del Foggia

17’- GOOOL! Il Foggia passa in vantaggio con Iemmello. L’attaccante rossonero ha spiazzato Vicario piazzando la palla all’incrocio dei pali di destra. Foggia-Venezia 1-0

16’- cartellino giallo per Zampano

16’- CALCIO DI RIGORE PER IL FOGGIA! Fallo ingenuo di Zampano su Iemmello

15’- altro traversone di Rubin respinto dal colpo di tesa di Modolo

13′- Rubin ha tentato un traversone dalla sinistra, ma Zampano ha intercettato il suo tentativo

11′- Di Mariano ha cercato di servire Segre sul secondo palo, ma il suo passaggio è risultato troppo lungo

7′- calcio di punizione per il Venezia all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore:la battuta diretta di Bentivoglio è terminata di poco a lato del palo destro

5′- il primo corner del match sarà per il Foggia: il cross sul secondo palo è stato allontanato da un difensore veneto

2′- calcio di punizione per il Venezia sulla trequarti dei rossoneri: sugli sviluppi ci ha provato Zampano con un colpo di testa che è terminato a lato del palo destro

1’- si comincia! L’arbitro Volpi fischia il calcio d’inizio di Foggia-Venezia. Il primo possesso sarà per i veneti

20:56- Foggia e Venezia fanno il loro ingresso in campo

20:48- l’arbitro sarà Volpi della sezione di Arezzo

20:20- Formazione ufficiale Foggia (3-5-2): Bizzarri; Martinelli, Camporese, Ranieri; Gerbo, Galano, Carraro, Deli, Rubin; Iemmello, Mazzeo.

20:20- Formazione ufficiale Venezia (4-3-3): Vicario; Bruscagin, Domizzi, Modolo, Zampano; Pinato, Bentivoglio, Suciu; Segre, Vrioni, Di Mariano

17:20- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Foggia-Venezia

Questa sera, alle ore 12:00, presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia andrà in scena il posticipo ella 14a giornata di Serie B tra i Satanelli e il Venezia. La squadra di Grassadonia ha bisogno di vincere. I rossoneri, infatti, a causa della penalizzazione di 8 punti subita per aver reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un elevato importo monetario proveniente da attività illecite, occupano la diciannovesima posizione con appena 8 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Foggia inoltre manca l’appuntamento con la vittoria dal 6 ottobre, quando superò con un pirotecnico 3-2 l’Ascoli. In seguito Iemmello e compagni hanno totalizzato solo 4 punti, frutto di 4 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia, invece, arriva a questo match in tredicesima posizione. La squadra dell’ex Inter, Walter Zenga, sta attraversando un buon periodo di forma. I veneti, infatti, nelle ultime 5 partite hanno conquistato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Venezia, inoltre, con 14 gol subiti, vanta la quarta miglior difesa del campionato. In caso di vittoria contro il Foggia, la squadra di Zenga aggancerebbe la Cremonese all’undicesimo posto, e si porterebbe a soli 2 punti dalla zona play-off.

Foggia-Venezia, le probabili formazioni

Foggia (3-5-2): Bizzarri; Martinelli, Camporese, Ranieri; Gerbo, Busellato, Carraro, Deli, Kragl; Iemmello, Mazzeo. All.: Grassadonia

Panchina: Noppert, Loiacono, Boldor, Rubin, Zambelli, Ramé, Cicerelli, Rizzo, Chiaretti, Gori, Galano.

Venezia (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Suciu, Bentivoglio, Pinato; Citro, Vrioni, Di Mariano. All.: Zenga

Panchina: Lezzerini, Andelkovic, Coppolaro, Cernuto, Garofalo, Migliorelli, St. Clair, Segre, Schiavone, Marsura, Geijo, Litteri. Allenatore: Zenga.

Arbitro: Volpi della sezione di Arezzo.

A tra poco con il LIVE Foggia-Venezia