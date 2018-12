LIVE Juventus-Roma, diretta risultato in tempo reale: occasione per Alex Sandro

LIVE JUVENTUS-ROMA. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE.

27′- punizione per la Juve sulla trequarti della Roma: Pjanic ha battuto corto verso Chiellini

26′- fallo di Cristante su Alex Sandro

23′- Ronaldo ha tentato una rovesciata, la palla è terminata alta sopra la traversa

22′- altro corner per i bianconeri: la difesa giallorossa ha sventato il pericolo

21′- corner per la Juve: palla messa fuori dalla difesa della Roma

20′- Roma in avanti: sinistro a giro di Schick troppo debole e centrale, Szczesny ha bloccato senza problemi

20′- calcio d’angolo per la Juve: nessun pericolo per la difesa della Roma

19′- tiro da ottima posizione di Alex Sandro deviato in corner da Cristante

18′- occasione Juve: Alex Sandro ha provato un violento sinistro sul primo palo, Olsen ha deviato ancora in corner

17′- buona chiusura di Bentancur su Under che dopo aver controllato una palla vagante era pronto a calciare in porta

16′- cross insidioso di Matuidi sul secondo palo, Olsen in uscita ha fatto sua la palla

13′- altro calcio d’angolo per la Juventus: il cross sul secondo palo di Pjanic è risultato troppo lungo

12′- la Juve continua a macinare gioco alla ricerca del gol del vantaggio. Inizio piuttosto passivo della Roma

9’- tiro dalla bandierina per i bianconeri: il colpo di testa di Chiellini è finito sul fondo

8′- terzo calcio d’angolo consecutivo per la Juve: cross di Pjanic messo fuori dalla difesa della Roma

7′- miracolo di Olsen: il portiere della Roma ha deviato in corner il tiro di Alex Sandro indirizzato all’angolino basso di destra

7′- punizione per la Juve all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore: Pjanic ha ceracto Mandzukic sul secondo palo, ma Kolarov ha capito tutto e ha chiuso in corner

5′- N’Zonzi ha tentato un tiro dalla distanza, la palla è terminata abbondantemente sul fondo

3′- occasione Juve: sugli sviluppi della punizione Mandzukic ha provato un colpo di testa indirizzato sul secondo palo, ma Manolas ha respinto sulla linea

2′- calcio di punizione per la Juventus sulla trequarti della Roma

1′- si comincia! L’arbitro Massa fischia il calcio d’inizio di Juventus-Roma. Il primo possesso sarà per i bianconeri

20:28- Juventus e Roma fanno il loro ingresso in campo

20:00- l’arbitro del match sarà Massa. Gli assistenti: Tegoni e Vuoto. Quarto uomo: Maresca. Al Var Giacomelli coadiuvato da Lo Cicero

19:21- Formazione ufficiale Juventus (4-3-1-2): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandžukić.

19:21- Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1): Olsen, Santon Manolas Fazio Kolarov, Cristante Nzonzi, Under Zaniolo Florenzi, Schick.

18:25- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Juventus-Roma

Questa sera, alle ore 20:30, all’Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus-Roma, posticipo della 17a giornata di Serie A Tim. Finora, i bianconeri si sono resi protagonisti di un cammino quasi perfetto. La Vecchia Signora, infatti, nelle prime 16 giornate di campionato ha conquistato ben 46 dei 48 punti disponibili (15 vittorie e 1 pareggio), portando a 8 le lunghezze di vantaggio su Napoli. Nei principali campionati europei, la Juventus è l’unica squadra insieme a Liverpool e PSG a aver ancora perso un match. All’Alianz Stadium, Ronaldo e compagni hanno totalizzato 22 punti, frutto di 7 vittorie e 1 pareggio. I bianconeri, inoltre, con 33 gol segnati e soltanto 8 subiti, vantano il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A.

Per quanto riguarda la Roma, questa sarà una partita fondamentale per le sorti di Eusebio Di Francesco. Come da lui stesso confessato in conferenza stampa, infatti, il suo futuro dipenderà dai risultati che la squadra otterrà nelle prossime tre partite. Al momento i giallorossi sono settimi a quota 24 (6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte), e distano soltanto 3 punti dal Milan, quarto. Dopo un digiuno di vittorie durato 5 partite, nell’ultimo turno di campionato la Roma, seppur faticando, ha superato il Genoa con un rocambolesco 3-2. Lontano dall’Olimpico, invece, la squadra di Di Francesco manca l’appuntamento con i tre punti dal 6 ottobre, quando superò l’Empoli per 2-1.

Quella di questa sera sarà la 173esima sfida tra Juventus e Roma. Nei 172 precedenti, i bianconeri hanno maturato 82 vittorie, 51 pareggi e 39 sconfitte. I giallorossi non vincono a Torino dal match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia del gennaio 2011 (0-2 firmato da Vucinic e Taddei). In campionato, invece, l’ultimo acuto della Roma in casa della Juventus è datato 23 gennaio 2010 (1-2 con gol di Totti e Riise).

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandžukić. All.: Allegri

Panchina: Pinsoglio, Perin, Benatia, Khedira, Douglas Costa, Kean, Emre Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Džeko. All.: Di Francesco

Panchina: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Perotti, Schick, Marcano, Under, Pastore.

Arbitro: Massa: Assistenti: Tegoni e Vuoto. Quarto uomo: Maresca. Al Var Giacomelli coadiuvato da Lo Cicero

A tra poco con il LIVE Juventus-Roma