LIVE Lecce-Padova Serie B, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LECCE-PADOVA, ore 15.00

Diciassettesima giornata della Coppa Italia 2018-2019, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce

Lecce-Padova, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore (C), Lucioni, Meccariello, Bovo; Armellino, Petriccione, Scavone; Mancosu; La Mantia, Falco. Allenatore: Fabio Liverani

PROBABILE FORMAZIONE PADOVA (4-3-1-2): Perisan; Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa; Clemenza, Pinzi, Pulzetti (C); Belingheri; Bonazzoli, Capello. Allenatore: Claudio Foscarini

Lecce-Padova, dove seguire il match

Lecce-Padova sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, il servizio streaming visibile tramite smart TV, PC, tablet e smartphone, scaricando l’applicazione dagli appositi store digitali (Google Play e Apple Store). Chi non è ancora iscritto al canale potrà usufruire di un mese gratuito per vedere tutti i contenuti.

Domenica 23 dicembre, alle ore 15.00 italiane, andrà in scena Lecce-Padova, incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie B 2018-2019. A dirigere l’incontro sarà il signor Manuel Volpi, arbitro della sezione di Arezzo.

Lecce e Padova si sono incontrate tre volte a livello ufficiale e due nella serie cadetta. Le prime due volte risalgono al campionato di Serie B 2009-2010, con i salentini che hanno ottenuto un pari (1-1) in casa dei veneti e poi hanno al Via Del Mare nel match di ritorno. L’ultimo confronto risale invece alla finale della Supercoppa di Serie C dello scorso maggio, con il Padova che è riuscito ad avere la meglio ed ha fatto proprio il trofeo.

Le due squadre hanno due stati d’animo leggermente, in quanto la squadra guidata da Fabio Liverani, pur avendo perso l’ultimo incontro, viene da un periodo positivo e si trova al terzo posto in classifica (a 4 punti dal Palermo capolista, pur con una partita in più). Quella di Claudio Foscarini, invece, è reduce da appena una vittoria negli ultime tredici partite (oltre che da tre sconfitte di fila) ed occupa il penultimo posto della graduatoria della serie cadetta (con un punto di vantaggio sul Livorno ultimo e a 4 dalla prima squadra fuori dalla zona calda, il Cosenza).