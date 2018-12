LIVE Milan-Torino, diretta e risultato in tempo reale: Calhanoglu manca l’occasione

LIVE MILAN-TORINO, CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA E IL RISULTATO IN TEMPO REALE

62′- OCCASIONE MILAN! Higuain serve Calhanoglu, tiro troppo schiacciato del turco, pallone fuori di molto

61′- In questa fase il Milan ha preso coraggio ed ha alzato il baricentro

59′- Kessiè cerca di sfondare in area, belle chisura di N’Koulou in angolo

57′- Punizione defilata di Iago Falque, colpo di testa di Izzo che termina alto sopra la traversa

55′- Cross di Baselli dalla destra, bravo Abate ad anticipare Belotti di testa

53′- Entrata molto dura di Djidji su Calabria, l’azzurro rimane a terra

51′- Izzo serve in profondità Meitè, ma il pallone è troppo lungo

49′- Scontro aereo tra Suso e Ansaldi, nulla di grave

46′- Le squadre scendono con gli stessi in campo

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

45’+4- FINE PRIMO TEMPO

45’+3- Controllo del Var, Orsato rincontrolla l’azione ma reputa la deviazione di N’Koulou non colpevole di calcio rigore

45’+2- Ancora il Pipita calcia invece di servire Cutrone, messo in posizione più comoda

45’+1- Higuain in contropiede, Suso va al tiro ma la prende male e la palla termina fuori di molto

44′- Saranno 2 i minuti di recupero

42′- Donnarumma esce a vuoto, Rincon non ne approfitta di testa

41′- OCCASIONE TORINO! Tiro di Belotti, doppia deviazione di Zapata prima e Donnarumma poi

39′- Altro errore di Higuain, che sbaglia il lancio per Suso

38′- Ammonito Zapata per un entrata su Belotti, il colombiano però aveva preso anche la palla

37′- Serie di finte si Suso al limite dell’area, bravo Djidji a chiudere

36′- Trattenuta di Izzo su Cutrone, l’arbitro ammonisce il difensore granata

35′- Cross pericoloso di Suso sulla destra, blocca in due tempi Sirigu

33′- OCCASIONE MILAN! Higuain calcia invece di servire Suso tutto solo, poi Cutrone calcia e trova la parata di Sirigu in corner

32′- Ennesimo scontro duro, stavolta tra Rincon e Kessiè

30′- Se ne va la prima mezz’ora di gioco, meglio i granata finora

25′- Ottimo intervento difensivo di Izzo, che anticipa Calhanoglu pronto a spingere in rete di testa

24′- Tiro dalla distanza da parte di Ansaldi, Donnarumma non si fa sorprendere

23′- Numerosi contrasti in campo, partita molto dura ma nei ranghi della correttezza

20′- Contrasto a centrocampo tra Belotti e Calabria, punizione per il Toro

17’- OCCASIONE TORINO! Discesa di Rincon sulla sinistra, cross in mezzo per Belotti che da due passi calcia incredibilmente alto! Che chance per il “Gallo”

16’- Ammonito N’Koulou per fallo su Higuain

15’- Grandissima chiusura in scivolata di Zapata, che evita che il pallone arrivi a Belotti in area

13′- Intervento di N’Koulou su Higuain al limite dell’area, tutto regolare per l’arbitro

12′- Azione personale di Meitè, tiro violento che termina a lato

10′- Cross completamente sbagliato da parte di Calabria, palla sul fondo

9′- Palla in area granata, esce con i pugni Sirigu

8′- Ammonito Abate, fallo su Belotti

7′- Suso prova a rientrare sul sinistro dal vertice destro dell’area di rigore, ma Djdji lo chiude bene

5′- OCCASIONE TORINO! Cross di Ansaldi, colpo di testa di Iago Falque e grandissimo riflesso di Donnarumma, che devia in corner

1′- Primo tiro della partita! Conclusione di Djidji, para in due tempi Donnarumma

COMINCIA MILAN-TORINO

ore 20.30-Minuto di raccoglimento per il ricordo di Gigi Radice, ex allenatore dei granata e giocatore dei rossoneri

ore 20.25- Nel Milan c’è grande attesa per il ritorno di Higuain, il Toro cerca una vittoria che lo proietterebbe in alto in classificaore 20.15- Amici di SuperNews, buona serata e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Torino. Le squadre stanno facendo ingresso in campo. Rispetto alle formazioni annunciate c’è Aina al posto di De Silvestri.

Ore 19.30- Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino:

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Here's our line-up for #MilanTorino 🔴⚫️

La formazione rossonera che scenderà in campo tra poco @BioscalinITA pic.twitter.com/a63V2r9u3n — AC Milan (@acmilan) December 9, 2018

La 15^ giornata di Serie A offre un interessante Milan-Torino a San Siro. Seguiremo per voi il match live, aggiornandovi sul risultato in tempo reale e su tutto quello che accade in diretta con la cronaca testuale. E’ un buon momento per i rossoneri, che si sono stabilizzati al quarto posto, ultimo utile per accedere alla Champions League del prossimo anno, e oggi hanno la possibilità di allungare sulla Lazio. Ci sarà l’importante ritorno di Gonzalo Higuain, rimasto fuori dopo la squalifica di due turni rimediata contro la Juventus. Sarà un banco di prova importante anche per i granata, che stazionano al sesto posto e marutano serie ambizioni d’Europa. La squadra di Mazzarri è reduce da due vittorie consecutive (l’ultima in Coppa Italia in settimana contro il Sudtirol) e con un successo potrebbe andare a -1 proprio dai rossoneri. Sarà un incontro molto interessante, perciò non perdeti il live di Milan-Torino con risultato in diretta e aggiornamenti in tempo reale da San Siro dalle 20.30.

Live Milan-Torino, diretta risultato tempo reale: le probabili formazioni

QUI MILAN- Gattuso ritrova Higuain dopo la squalifica, ma non rinuncia a Cutrone. Dovrebbe essere 4-4-2, con Suso e Calhanoglu esterni offensivi, Kessiè e Bakayoko a centrocampo. Al centro della difesa potrebbe essere confermato Abate in coppia con Zapata.

QUI TORINO– Il dogma di Mazzarri è la difesa a 3, da decidere ancora se in attacco ci sarà Zaza o meno. Senza l’ex Juve e Valencia sarà 3-5-2 con Ansaldi e De Silvestti sulle fasce e Baselli in mezzo, Iago Falque alle spalle di Belotti.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.