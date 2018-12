LIVE Napoli-Spal, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE NAPOLI-SPAL.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE.

Quest’oggi, alle ore 15:00, allo Stadio San Paolo di Napoli, i partenopei sfideranno la Spal di mister Semplici. Gli azzurri occupano la seconda posizione con 38 punti(12 vittorie, 2 pareggi e sconfitte), e accusano un ritardo di ben 8 lunghezze dalla Juventus. La Spal invece è quindicesima a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte), e vanta un vantaggio di 4 punti sul Bologna terzultimo. Le due squadre stanno attraversando un momento di forma decisamente diverso. Il Napoli di Ancelotti, infatti, in campionato non perde dal 29 settembre, quando la Juve si impose per 3-1 sugli azzurri. Da quel momento in poi Mertens e compagni hanno conquistato 7 vittorie e 2 pareggi. Gli azzurri, inoltre, con 33 gol segnati in 16 partite hanno il miglior attacco della Serie A insieme alla Juventus.

La Spal, invece, non vince in campionato dal 20 ottobre, quando contro ogni aspettativa superò la Roma all’Olimpico. Nelle successive 7 partite ha maturato 4 pareggi e 3 sconfitte. Uno dei problemi degli uomini di Semplici parrebbe essere la fase offensiva: la Spal, infatti nele prime 16 giornate di campionato ha messo a segno soltanto 14 gol, risultando il quarto peggior attacco della Serie A, meglio solo di Chievo, Frosinone, Bologna e Udinese. Lontano dal “Mazza” i biancazzurri hanno totalizzato 7 punti in 8 partite, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Nelle uniche due sfide giocata al San Paolo, gli emiliani hanno perso entrambe le volte per 0-1. In totale sono stati 4 i precedenti tra Napoli e Spal: i biancazzurri hanno ottenuto 1 pareggio e 3 sconfitte.

Napoli-Spal, le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

Arbitro: La Penna. Assistenti: Marrazzo e Valeriani. Quarto uomo: Maggioni. Al VAR Pairetto coadiuvato da De Meo

A tra poco per il LIVE Napoli-Spal