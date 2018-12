LIVE Paganese-Trapani, diretta risultato in tempo reale: probabili formazioni

Paganese-Trapani è la sfida della diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone C, di scena allo stadio Marcello Torre con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Gli azzurrostellati del tecnico Fabio De Sanzo occupano desolatamente l’ultima posizione in classifica a quota 5 punti, frutto di altrettanti pareggi e di ben undici sconfitte: la compagine campana è al contempo la peggior difesa del girone, con 40 reti subite sinora.

Nelle ultime cinque gare, i liguorini hanno raccolto appena due punti sui quindici disponibili: due pareggi contro Matera per 2-2 e Vibonese per 1-1, entrambi tra le mura amiche, e tre sconfitte di cui due per 4-1 contro Casertana e Rieti e per 1-0 contro la Virtus Francavilla nell’ultimo turno.

Il Trapani invece sembra essere uscito dal periodo nero: dopo due scialbi pareggi contro Viterbese per 2-2 e Potenza per 1-1, intervallate dalla sconfitta interna per 2-1 contro la Juve Stabia, è arrivata una preziosa vittoria di misura contro il Rende, che di fatto ha proiettato i granata al secondo posto a quota 30 punti, in coabitazione proprio con i calabresi, alle spalle delle vespe che guidano solitarie la classifica con 39 punti.

In questo campionato, tuttavia, i siciliani tuttavia non hanno ancora vinto in Campania: nei due precedenti finora disputati sono arrivati una sconfitta di misura contro la Cavese al Simonetta Lamberti e un pareggio per 0-0 contro la Casertana.

A dirigere la sfida Paganese-Trapani è stato designato il signor Federico Longo della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti Enrico Montanari della sezione di Ancona e Simone Teodori della sezione di Fermo.

Probabili formazioni Paganese-Trapani

In vista della sfida Paganese-Trapani, di scena allo stadio Marcello Torre con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 e valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone C, i tecnici De Sanzo ed Italiano dovrebbero schierare in campo il seguente undici iniziale:

PAGANESE (3-5-2): Santopadre; Tazza, Piana, Diop; Carotenuto, Gaeta, Nacci, Scarpa, Della Corte; Cesaretti, Parigi. A disposizione: Galli, Sapone, Fornito, Cappiello, Buonocore, Garofalo, Della Morte, Punzi, Alberti, Acampora, Longo, Gargiulo. Allenatore: Fabio De Sanzo

TRAPANI (4-3-3): Dini; Scrugli, Mulè, Pagliarulo, Costa Ferreira; Aloi, Taugourdeau, Còrapi; Tulli, Evacuo, Dambros. A disposizione: Kucich, Ferrara, Da Silva, Scognamillo, D’Angelo, Toscano, Nzola, Valenti. Allenatore: Vincenzo Italiano