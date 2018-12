Ravenna-Ternana 3-2 (Video Gol Eleven Sports): Boccaccini al 92′ regala i tre punti ai Leoni

Serie C, Ravenna-Ternana 3-2: al Bruno Benelli un guizzo allo scadere di Boccaccini regala i tre punti ai Leoni giallorossi. Vantaggio dei padroni di casa con Trovade, raddoppio di Bresciani, pareggiano i conti Marilungo, che sbaglia anche un penalty al 33′, e Bifulco, fino alla rete del calciatore subentrato a Selleri per un successo che vale il terzo posto.

Tabellino Ravenna-Ternana 3-2

RAVENNA (3-5-2): Venturi; Pellizzari (69′ Eleuteri), Jidayi, Lelj; Ronchi, Selleri (84′ Boccaccini), Trovade (69′ Martorelli), Papa, Bresciani; Nocciolini (75′ Magrassi), Galuppini (69′ Siani); Bifulco. A disposizione: Spurio, Barzaghi, Scatozza, Raffini, Sabba. Allenatore: Luciano Foschi

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Hristov, Lopez;Defendi, Altobelli, Giraudo; Frediani (81′ Furlan), Bifulco (89′ Butic), Marilungo (81′ Vantaggiato). A disposizione: Vitali, Gagno, Callegari, Pobega, Cori, Filipponi. Allenatore: Luigi De Canio

ARBITRO: Vigile della sezione di Cosenza (Lattanzi-Zaninetti)

MARCATORI: 2′ Trovade, 28′ Bresciani, 46′ p.t. Marilungo (T), 50′ Bifulco (T), 92′ Boccaccini

NOTE: Ammonito Pellizzari (R), Papa (T), Gasparetto (T). Al 33′ Venturi (R) respinge rigore calciato da Marilungo (T)

RECUPERO: 1′ p.t., 4′ s.t.

ANGOLI: 8-6

Ravenna-Ternana, il racconto del match

94′ – Termina il match al Bruno Benelli

92′ – VANTAGGIO RAVENNA! Traversone dalla sinistra di Siani, di testa Boccaccini spedisce la sfera alle spalle di Iannarilli

89′ – ULTIMO CAMBIO TERNANA! Entra Butic al posto di Bifulco



86′ – TRAVERSA TERNANA! Conclusione di Lopez, alla sulla traversa

84′ – ULTIMO CAMBIO RAVENNA! Entra Boccaccini al posto di Selleri

81′ – DOPPIO CAMBIO TERNANA! Entrano Furlan e Vantaggiato al posto di Frediani e Marilungo

81′ – Sponda di Marilungo per Bifulco, che cicca la sfera: occasione sfumata

75′ – DOPPIA SOSTITUZIONE RAVENNA! Entrano Magrassi e Martorelli al posto di Nocciolini e Trovade

74′ – Lopez addomestica la sfera fuori l’area di rigore, calcia in porta ma la sfera termina fuori

72′ – Tiro di Siani, Iannarilli blocca la sfera

69′ – DOPPIA SOSTITUZIONE RAVENNA! Entrano Eleuteri e Siani al posto di Pellizzari e Galuppini

64′ – Ci prova Nocciolini di testa, palla fuori

62′ – OCCASIONE TERNANA! Conclusione di Fazio, palla di poco a lato

59′ – OCCASIONE RAVENNA! Gran sinistro dalla distanza di Selleri, palla che sibila l’incrocio dei pali

51′ – OCCASIONE RAVENNA! Gran conclusione di Nocciolini, Iannarilli respinge

50′ – PAREGGIO TERNANA! Bifulco si addomestica il pallone in area di rigore e trafigge Venturi per la seconda volta

46′ – Nessun cambio all’intervallo

46′ – L’arbitro Vigile fischia l’inizio della ripresa: è la Ternana alla battuta

19.33: Squadre in campo, manca poco all’inizio del secondo tempo



19.21: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo

46′- Termina il primo tempo

46′ – RETE TERNANA! Cross di Frediani per Marilungo che di piatto insacca alle spalle di Venturi

45′ – L’arbitro Vigile concede un minuto di recupero

34′ – Ammonito Gasparetto per intervento falloso su Galuppini



33′ – RIGORE SBAGLIATO! Marilungo sbaglia dagli undici metri, Venturi respinge la sfera

33′ – RIGORE TERNANA! Papa tocca la sfera con le mani, Vigile non ha dubbi e decreta il penalty

32′ – Ammonito Pellizzari per fallo su Bifulco



28′ – RADDOPPIO RAVENNA! Palla di Galuppini per Bresciani che supera in velocità Fazio e trafigge per la seconda volta Iannarilli

15′ – Ritmi piuttosto blandi in questa fase del match: decide al momento la rete di Trovade al 2′

6′ – Sempre da corner, svetta Nocciolini: palla alta

2′ – VANTAGGIO RAVENNA! Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, palla che arriva sui piedi di Trovade che al volo insacca alle spalle di Iannarilli, che può solamente guardare la traiettoria

1′ – Ravenna con la casacca rossa a strisce gialle, Ternana con casacca bianca e righe rosseverdi

1′ – L’arbitro Vigile della sezione di Cosenza fischia l’inizio del match: è il Ravenna a dare il calcio di inizio

18.29: Squadre in campo, tra qualche istante inizia il match

18.18: Ecco le formazioni ufficiali di Ravenna-Ternana

RAVENNA (3-5-2): Venturi; Pellizzari, Jidayi, Lelj; Ronchi, Selleri, Trovade, Papa, Bresciani; Nocciolini, Galuppini; Bifulco. Allenatore: Luciano Foschi

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Hristov, Lopez;Defendi, Altobelli, Giraudo; Frediani, Bifulco, Marilungo. Allenatore: Luigi De Canio

18.15: Buonasera da Emmanuele Sorrentino e benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Ravenna-Ternana.

Ravenna-Ternana, la presentazione del match

Allo stadio Bruno Benelli di scena la sfida Ravenna-Ternana, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone B, con fischio di inizio previsto per le ore 18.30.

I giallorossi del tecnico Luciano Foschi affrontano la compagine umbra dopo il successo esterno dell’ultimo turno contro il quotato Vicenza per 2-1: i leoni si sono così riscattati dopo due sconfitte consecutive, giunte contro la Virtus Verona per 1-0 tra le mura amiche e contro il Pordenone per 2-1. In classifica la formazione romagnola occupa la settima posizione in classifica a quota 26 punti, a pari punti con l’Imolese, frutto di sette successi, cinque pareggi ed altrettante sconfitte.

Le Fere del tecnico Luigi De Canio occupano invece la quarta posizione in classifica, con un punto in più rispetto proprio al Ravenna, frutto di sette successi, sei pareggi e tre sconfitte: nell’ultimo turno i rossoverdi hanno impattato per 3-3 contro la Giana Erminio tra le mura amiche. Nelle precedenti quattro gare la compagine umbra ha raccolto solamente sei punti sui dodici disponibili, battendo al Liberati Fermana e Rimini rispettivamente per 2-0 e 3-0, ma perdendo contro Sudtirol per 2-1 e Vicenza per 2-0.

A dirigere l’incontro Ravenna-Ternana è stato designato il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Pietro Lattanzi della sezione di Milano ed Andrea Zaninetti della sezione di Voghera.

Probabili formazioni Ravenna-Ternana

In vista dell’incontro Ravenna-Ternana, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone B, in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 18.30, i rispettivi tecnici Foschi e Di Canio dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

RAVENNA (3-5-2) Venturi, Ronchi, Jidayi, Lelj, Eleuteri, Selleri, Papa, Trovade, Bresciani, Galuppini, Nocciolini. Allenatore: Luciano Foschi

TERNANA (4-3-3) Iannarilli, Fazio, Gasparetto, Hristov, Lopez, Defendi, Altobelli, Giraudo, Bifulco, Frediani, Marilungo. Allenatore: Luigi Di Canio