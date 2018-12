LIVE Spezia-Palermo, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE SPEZIA-PALERMO. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE.

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, lo Spezia ospiterà al “Picco” il Palermo di Stellone, per quella che sarà la sfida valevole per la 17a giornata di Serie B. I liguri dopo le prime 16 giornate di campionato sono noni con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). I rosanero, invece, sono primi a quota 30 (8 successi, 6 pareggi e 1 solo ko), e vantano un vantaggio di 2 lunghezze sul Brescia. Entrambe le squadre, quest’oggi, faranno di tutto per conquistare la vittoria: lo Spezia per rientrare nella zona play-off al momento lontana soltanto 3 punti; il Palermo per sfruttare il passo falso del Brescia sul campo dell’Ascoli e tornare a +5 sulla squadra di Corini. Gli Aquilotti nelle ultime 8 partite hanno faticato, totalizzando soltanto 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. In casa, invece, lo Spezia non perde dal 19 ottobre, quando ad espugnare il “Picco” fu il Pescara di Pillon. Nelle successive tre partite, i bianocneri hanno maturato 2 successi e 1 pari.

Il Palermo, invece, non perde dal 25 settembre (Brescia-Palermo 2-1). I rosanero arrivano a questa sfida dopo aver conquistato 10 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 4 pareggi). Quest’oggi, gli uomini di Stellone proveranno a sfatare il tabù “Picco”. Nei 7 precedenti andati in scena a La Spezia il Palermo ha ottenuto 1 sola vittoria datata 1932, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Spezia-Palermo, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Giani, Capradossi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Vignali, Gyasi, Pierini. All.: Marino

Panchina: Manfredini, Barone, Crivello, Bachini, De Francesco, Bastoni, Figoli, Acampora, Mastinu, Gudjohnsen.

Palermo (3-5-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Haas, Jajalo, Aleesami; Falletti; Puscas, Trajkovski. All.: Stellone

Panchina: Avogadri, Pomini, Accardi, Ingegneri, Pirrello, Salvi, Chochev, Fiordilino, Murawski, Cannavò, Embalo, Moreo.

Arbitro: Riccardo Ros. Assistenti: Chiocchi de Marchi. Quarto uomo: Meraviglia.

