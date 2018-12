LIVE Verona-Cittadella, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE VERONA-CITTADELLA. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE.

Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Mar’Antonio Bentegodi di Verona andrà in scena il settimo derby veneto tra Verona e Cittadella. Gli scaligeri attualmente occupano la quinta posizione con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), gli stessi della squadra di Venturato che è quarta. Il rendimento interno dei gialloblu, sinora, è stato piuttosto altalenante. Nelle 8 partite dispute al Bentegodi, infatti, il Verona ha raccolto 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Inoltre la squadra di Grosso nelle partite giocate in casa ha sempre subito almeno una rete.

Per quanto riguarda il Cittadella, i granata nelle prime 17 giornate di Serie B hanno raccolto 6 vittorie, 8 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Lontano dal “Tombolato” ha vinto soltanto due volte, conquistando nelle restanti 6 partite 5 pareggi e 1 sconfitta. Questa sera, Verona e Cittadella si affronteranno per la settima volta in Serie B. Nei 6 precedenti, gli scaligeri hanno conquistato 3 vittorie, contro le 2 dei granata (1 pareggio). L’ultimo successo del Cittadella in casa del Verona risale alla stagione 2007/2008 di Serie C, quando a decidere il derby fu Coralli su rigore.

Verona-Cittadella, le probabili formazioni

Hellas Verona(4-3-3): Silvestri; Almici, Bianchetti, Dawidowicz, Balkovec; Danzi, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Lee. All.: Grosso

Panchina: Berardi, Chiesa, Eguelfi, Henderson, Colombatto, Pazzini, Tupta, Caracciolo, Laribi.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Camigliano, Adorni, Benedetti; Pasa, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Strizzolo. All.: Venturato

Panchina: Rosteghin, Maniero, Proia, Ghiringheli, Drudi, Bussaglia, Della Bernardina, Maniero L., Panico, Malcore.

Arbitro: Sacchi della sezione di Macerata.

A tra poco con il LIVE Verona-Cittadella