LIVE Inter-Lazio diretta risultato in tempo reale Coppa Italia: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena Inter-Lazio, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2018/2019. I nerazzurri nel precedente turno hanno superato il Benevento con un roboante 6-2. I biancocelesti, invece, hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale, eliminando agli ottavi il Novara. Le due squadre arrivano a questa sfida nel peggiore dei modi. I nerazzurri, infatti, dopo aver chiuso il 2018 con 3 vittorie e 1 pareggio, al rientro dalla sosta hanno ottenuto 1 successo, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il bilancio degli ultimi 10 incontri disputatisi al “Meazza” tra Inter e Lazio vede i nerazzurri avanti con 5 vittorie contro le tre della squadra allenata da Inzaghi. Soltanto 2, invece, i match terminati senza vincitori né vinti.

Anche la Lazio non sta attraversando un buon periodo. Vittoria con il Novara a parte, Immobile e compagni nelle ultime due partite di campionato hanno subito due sconfitte per mano di Napoli e Juventus. L’ultimo successo dei biancocelesti a Milano risale al 31 gennaio 2017 quando, proprio in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, Anderson e Biglia regalarono alla Lazio le semifinali. Le due squadre questa sera si affronteranno per la 151esima volta. Nei 150 precedenti l’Inter comanda con 62 vittorie, contro le 35 della Lazio. Ben 53, invece, le partite finite con il segno X.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Joao Mario. Allenatore: Luciano Spalletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Berisha, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

A tra poco con il LIVE Inter-Lazio