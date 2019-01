LIVE Napoli-Lazio, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio San Paolo di Napoli gli azzurri ospiteranno la Lazio, posticipo della 20.a giornata di Serie A Tim. Gli uomini di Ancelotti attualmente occupano la seconda posizione con 44 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), e accusano un ritardo di 9 lunghezze dalla capolista, la Juventus. I biancocelesti, invece, a causa del successo conquistato ieri dalla Roma sul Torino, sono scivolati al quinto posto a -1 proprio dai giallorossi. Per entrambe le squadre, dunque, conquistare un successo sarebbe fondamentale: il Napoli, in attesa che la Juve scenda in campo contro il Chievo, potrebbe accorciare le distanze dai bianconeri e portarsi a -6; la Lazio, invece, qualora riuscisse a superare i partenopei tornerebbe al quarto posto a +2 sulla Roma.

Il bilancio delle ultime 5 partite giocatesi al San Paolo vede il Napoli avanti. Gli azzurri, infatti, hanno ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e subito 1 sola sconfitta (il 2-4 del maggio 2015 che costò alla squadra di Benitez la qualificazione in Champions League). In totale sono 131 i precedenti tra queste due formazioni. A condurre è sempre il Napoli con 48 successi, contro i 38 della Lazio. Ben 45, invece, le partite terminate in parità.

Napoli-Lazio le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lukaku, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Rocchi. Assistenti: Tegoni e Alassio. Quarto uomo: Massa. Al Var ci sarà Manganiello coadiuvato da Peretti

A tra poco con il LIVE Napoli-Lazio