LIVE Cagliari-Atalanta 0-1, Gol annullato: cronaca diretta e risultato in tempo reale

LIVE Cagliari-Atalanta: clicca qui per aggiornare la diretta

36′ – Cragno si oppone a Ilicic, che stavolta aveva tirato di destro

34′ – Sinistro di Ilicic deviato da Cragno in corner

33′- Cagliari-Atalanta sempre 0-1

31′ – Sinistro di Deiola alto

28′ – Altro esordio nel Cagliari: Luca Pellegrini rileva Padoin

28′ – Pavvoletti si divora un gol, ma è fuorigioco

27′ – Zapata di testa, Cragno blocca

24′ – Thereau ha già tentato un paio di giocate di classe

20′ – Il francese tenta subito la girata di testa

19′ – Debutta Thereau nel Cagliari al posto di Cigarini

18′ – Rete annullata all’Atalanta per fuorigioco di Pasalic

15′ – Ilicic al posto di Gomez

13′ – Cagliari ora più alto e determinato

8′ – Joao Pedro salta prima Djimsiti poi de Roonn mette in mezzo per Pavcoletti, ma Berisha si salva

5′ – Gol dell’Atalanta: cross di Castagne deviato e Hateboer segna di testa 0-1

0′ – RPRESA

45 + 2 – Fine primo tempo, Cagliari-Atalanta 0-0

45′ – 2′ di recupero

44′ – Hateboer, assist per Zapata che però non tiene la palla in campo

39′ – Punizione a giro di Gomez alzata in angolo da Cragno

37′ – Djimsiti di testa alto

36′ – Tiro di Gomez deviato

31′ – Se escludiamo il colpo di testa di Pasalic, non ci sono state occasioni

22′ – Cragno salva su un colpo di testa di Pasalic su azione d’angolo

20′ – Atalanta che ora cerca di farsi vedere in attacco

17′ – Richiamo verbale per Pavoletti per un’entrata su Zapata

13′ – Birsa risente dello scontro con Palomino ed esce per far posto a Joap Pedro. Lo sloveno si era ritrovato il corpo dell’orobico su un braccio

12′ – Faragò ruba palla e cerca di sorprendere Berisha da lontanissimo

10 ‘ – Scontro fra Birsa e Palomino, e l’atalantino resta a terra

7′ – Sinistro del Papu, facile per Cragno

6′ – Cagliari che prova a fare la partita

4′ – Punizione per gli ospiti allontanata

2′ – Atalanta subito in pressing

0’ – Partiti

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Djisiti; Castagne, de Roon, Freuler, Hateboer; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Amici di Super News, ben collegati. Siamo qui per seguire live in diretta, con cronaca e risultato in tempo reale, il confronto Cagliari-Atalanta, valido per la terza giornata di ritorno. Sarà il “monday Night”, l’ultimo confronto del turno dopo Frosinone-Lazio. Il Cagliari di Maran ha necessità di punti dopo la vittoria di ieri del Bologna contro l’Inter e un solo successo negli ultimi 5 turni. Dall’altra parte c’è l’Atalanta di mister Gasperini col morale alle stelle dopo la grande impresa compiuta in settimana contro la Juventus in Coppa Italia. Spicca fra gli orobici – per il suo grande periodo di forma – il colombiano Duvan Zapata. Dirige il match Cagliari-Atalanta della “Sardegna Arena”il signor Piccinini della sezione di Forlì.

Cagliari-Atalanta le probabili formazioni

Nel Cagliari non saranno a disposizione Castro, Bradaric, Klavan,Barella, Cacciatore e Cerri. Gasperini ha solo un dubbio che riguarda Ilicic, uscito anzitempo mercoledì

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Pellegrini, Deiola, Lella, Théréau. Despodov.

Allenatore: Rolando Maran

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Gomez, Zapata.

A disposizione: Gollini; Rossi, Masiello, Reca, Gosens, Piccoli, Djimsiti, Pessina, Kulusevski, Ilicic, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini