LIVE Fiorentina-Atalanta, diretta risultato in tempo reale Coppa Italia: le probabili formazioni

Fiorentina-Atalanta. Questa sera, alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze i viola affronteranno l’ Atalanta nella seconda semifinale d’andata di Coppa Italia. A differenza dei precedenti turni, le semifinale di questa competizione non saranno a gara secca bensì si decideranno in gare di andata e di ritorno per decretare chi si contenderà il trofeo nella finale del 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina è arrivata a questo punto della competizione, eliminando negli ottavi di finale il Torino grazie ad una doppietta del talento di casa viola, Federico Chiesa; mentre nei quarti di finale super prova della viola che ha battuto 7-1 la Roma grazie ad una tripletta dello stesso Chiesa, mentre le altre reti sono state siglate da Muriel, Benassi ed una doppietta di Giovanni Simeone. Gli ospiti guidati in panchina da Gianpiero Gasperini, giungono a questo turno di semifinale dopo aver eliminato agli ottavi il Cagliari 2-0 con le reti di Zapata e Pasalic nel finale, mentre nei quarti l’Atalanta ha eliminato dal torneo la detentrice del trofeo, la Juventus, con un perentorio 3-0 casalingo grazie ai goal di Castagne e Zapata, doppietta per il centravanti colombiano.

In campionato le due squadre vengono da un pareggio e da una sconfitta, esattamente i padroni di casa hanno pareggiato 3-3 contro l’Inter, mentre gli ospiti hanno perso in trasferta contro il Torino per 2-0. Per quanto riguarda i precedenti, i viola sono in vantaggio sui bergamaschi ma nell’ultimo precedente disputato nell’andata di questo campionato, i viola s’imposero per 2-0 con le reti di Veretout e Biraghi. Dirigerà l’incontro il signor Giacomelli di Triesti al posto di Doveri di Roma I, inizialmente designato per questa semifinale.

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Muriel, Simeone, Chiesa. All. Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Doveri

