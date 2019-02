LIVE Frosinone-Roma, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone andrà in scena il terzo anticipo della 25.a giornata di Serie A TIM tra Frosinone e Roma. I padroni di casa navigano in cattive acque. La squadra di Barone, infatti, al momento è penultima con appena 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte), e dista 5 lunghezze dalla zona salvezza. I giallorossi, invece, sono quinti a quota 41 (11 successi, 8 pareggi e 5 k.o.). a -5 dal Milan. Questa sera il campo vedrà di fronte la seconda peggior difesa del campionato (46 sono i gol subiti finora dal Frosinone), contro il terzo miglior attacco (46 i gol messi a segno dalla Roma nelle prime 24 giornate). I ciociari non vincono in casa da troppo tempo. L’ultimo acuto allo “Stirpe” risale al 16 giugno dello scorso anno, quando in occasione del match di ritorno della finale play-off, superò il Palermo per 2-0. Da quale momento in poi sono arrivati 5 pareggi e 6 sconfitte.

La Roma, invece, questa sera dovrà necessariamente vincere se vorrà mantenere vive le speranze di qualificazione per la prossima Champions League. Nel primo anticipo della 25^ giornata, infatti, il Milan ha confermato il buon periodo di forma superando agevolmente l’Empoli e portandosi a +4 sui giallorossi. Durante lo scorso campionato la Roma ha perso soltanto 1 partita lontano dall’Olimpico. Quest’anno, invece, dopo appena 12 partite partite, i giallorossi hanno subito già quattro k.o.. Negli unici tre precedenti tra queste due squadre, la Roma ha sempre vinto.

Frosinone-Roma, le probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani. All.: Baroni

Panchina: Iacobucci, Krajnc, Molinaro, Brighenti, Sammarco, Viviani, Valzania, Gori, Trotta, Pinamonti.

Roma (3-5-2): Olsen; Manolas, Fazio, Juan Jesus; El Shaarawy, Pellegrini, De Rossi, Cristante, Kolarov; Pastore, Dzeko. All.: Di Francesco

Panchina: Fuzato, Mirante, Marcano, Santon, Florenzi, Coric, Zaniolo, Nzonzi, Perotti, Kluivert.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Ranghetti e Meli. Quarto uomo: Di Paolo. Al Var: Pairetto coadiuvato da Paganessi

A tra poco con il LIVE Frosinone-Roma