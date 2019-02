LIVE Lecce-Verona, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LECCE-VERONA‎

Lecce-Verona. Questa sera, alle ore 21, allo stadio Via del Mare il Lecce ospiterà il Verona per l’incontro valido per la 26.a giornata della Serie BKT, turno infrasettimanale del campionato cadetto. I pugliesi guidati in panchina da Fabio Liverani sono reduci dalla pesantissima sconfitta sul campo del Cittadella (4-1 il risultato finale) e in classifica hanno 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte) con una gara da recuperare contro l’Ascoli. Il rendimento casalingo dei giallorossi parla di 19 punti all’attivo (5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta), ciò mette in evidenza come il Lecce sia una squadra difficile da superare tra le mura amiche. Gli ospiti, guidati in panchina dall’ex campione del Mondo di Germania 2006 Fabio Grosso, sono in netta ripresa e sono reduci da cinque risultati utili consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi) e in classifica occupano la quinta posizione a 39 punti (10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte), un punto in più rispetto al Lecce, il rendimento degli scaligeri in trasferta è buono, infatti le statistiche narrano di 16 punti fuoricasa (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Dando un’occhiata ai precedenti tra le due squadre, i pugliesi e i veneti si sono affrontati 21 volte, il bilancio parla di 11 vittorie dei salentini contro le quattro affermazioni dell’Hellas, mentre sono 6 i pareggi. Le due squadre si sono affrontante l’ultima volta nel febbraio del 2007 quando ad imporsi fu il Lecce 2-0 con i goal di Tiribocchi e Tulli, l’ultimo pareggio risale al 2002 quando le due squadre si divisero la posta in palio pareggiando 1-1, l’ultima vittoria del Verona al Via del Mare eisale alla stagione 1998-1999 quando gli scaligeri espugnarono il terreno dell’impianto salentino vincendo per 2-0. L’incontro Lecce-Verona sarà arbitrato dal signor Sacchi della sezione di Macerata.

Lecce-Verona, le probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mayer; Mancosu; La Mantia, Falco. All. Liverani.



Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale; Gustafson, Colombatto, Laribi; Lee, Pazzini, Di Gaudio. All. Grosso.

Arbitro: Sacchi di Macerata

