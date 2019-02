Milan-Empoli 3-0 (Video Gol Serie A): Piatek, Kessie e Castillejo decidono il match

Milan-Empoli 3-0. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano i rossoneri piegano i toscani e conquistano il terzo successo consecutivo, il dodicesimo stagionale in campionato. A decidere le sorti del match le reti siglate nella ripresa da Piatek, Kessie e Castillejo. Il Milan con questo successo sale a quota 45 e si porta a -1 dall’Inter. L’Empoli, dal canto suo, rimane al quartultimo posto con 21 punti.

Milan-Empoli 3-0, il tabellino

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko (80′ Biglia), Paquetà (69′ Borini); Castillejo, Piatek (69′ Cutrone), Calhanoglu. All. Gattuso

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (66′ Uçan), Bennacer, Krunic, Pasqual (74′ Pajac); Caputo, Farias (66′ Lagumina). All. Iachini

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: Piatek (49′), Kessie (51′), Castillejo (76′)

Ammoniti: Di Lorenzo (E), Calhanoglu (M)

Recupero: 2’pt, 4st’

Milan-Empoli 3-0, il racconto del match

90+4′- l’arbitro Giacomelli fischia la fine del match: Milan-Empoli 3-0

90+4′- calcio di punizione per l’Empoli: il cross al centro di Pajac è stato messo fuori dalla difesa rossonera

90+2′- destro dalla distanza di Calhanoglu, il pallone è uscito di qualche metro alla sinistra di Dragowski

90′- ci saranno 4 minuti di recupero

90′- occasione Empoli: Ucan ha provato a sorprendere Donnarumma con un tocco di tocca da distanza ravvicinata, ma il portiere rossonero ha parato

89′- Borini ha provato a servire un compagno nel mezzo, ma il suo cross è terminato direttamente tar le mani di Dragowski

86′- calcio d’angolo per l’Empoli: cross prolungato da Donnarumma

85′- Empoli in avanti: Krunic ha servito La Gumina al limite della’area, il destro del giocatore azzurro è stato deviato in corner da Calhanoglu

82′- Gol annullato al Milan: Giacomelli ha revocato la rete siglata da Borini per una posizione irregolare di Cutrone

81′- check del Var in corso: presunto fuorigioco di Cutrone

79′- cambio per il Milan: fuori Bakayoko, dentro Biglia

78′- GOOOL! Il Milan dilaga con Borini. Ottima azione personale di Borini che, dopo aver vinto una serie di contrasti è entrato in area e ha piazzato la palla alla destra di Dragowski. Milan-Empoli 4-0

74′- ultima sostituzione per l’Empoli: Pajac prende il posto di Pasqual

72′- calcio di punizione per l’Empoli: nessun pericolo per la difesa del Milan

71′- cartellino giallo per Calhanoglu

69′- doppio cambio per i rossoneri: fuori Paquetà e Piatek, dentro Borini e Cutrone

67′- GOOOL! Il Milan chiude il match con Castillejo. Lo spagnolo ha raccolto il cross sul primo palo di Conti e con il sinistro ha insaccato la palla alla sinistra di Dragowski. Milan-Empoli 3-0

65′- doppio cambio per l’Empoli: fuori Acquah e Farias, dentro Ucan e La Gumina

63′- cross insidioso di Pasqual, Musacchio prima, e Bakayoko poi hanno allontanato il pericolo

59′- cross dalla destra di Conti, pallone allontanato con i pugni da Dragowski

55′- cartellino giallo per Di Lorenzo: intervento duro su Calhanoglu

54′- corner per i rossoneri: palla messa fuori dalla difesa azzurra

53′- ancora Milan: conclusione dalla lunga distanza di Castillejo orientata alla sinistra di Dragowski, il portiere dell’Empoli si è disteso bene e ha respinto

51′- GOOOL! Il Milan raddoppia con Kessie. L’ivoriano, servito in area da Castillejo, ha superato Dragowski con un tocco sotto perfetto. Milan-Empoli 2-0

49′- GOOOL! Il Milan passa in vantaggio con Piatek. Calhanoglu ha servito al centro dell’area l’attaccante polacco che di prima intenzione ha insaccato la sfera in rete. Milan-Empoli 1-0

48′- occasione per l’Empoli: Krunic da ottima posizione ha aperto troppo il piattone e ha spedito abbondantemente a lato del palo destro

47′- tiro-cross di Rodriguez dalla sinistra, un difensore azzurro ha respinto la palla

46′- è iniziato il secondo tempo. Il primo possesso della ripresa è del Milan

Milan-Empoli 0-0. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate.

45+3′- l’arbitro fischia la fine del primo tempo: Milan-Empoli 0-0

45+2′- calcio d’angolo per l’Empoli: il cross di Pasqual è stato allontanato dalla retroguardia rossonera

45′- ci saranno 2 minuti di recupero

45′- Milan pericoloso: Castillejo ha servito Kessie sulla destra, il giocatore ivoriano ha lasciato partire un tiro da posizione defilata, la palla è terminata sull’esterno della rete

44′- calcio di punizione per l’Empoli: traversone respinto dalla barriera

43′- fallo di Kessie su Krunic: il giocatore azzurro ha subito un colpo al volto

42′- cross dalla sinistra di Pasqual, la difesa rossonera ha fatto buona guardia e ha sventato l’insidia

40′- tiro dalla bandierina per il Milan: il cross sul primo palo è stato allontanato da un colpo di testa di un giocatore azzurro

37′- ancora Empoli: Di Lorenzo ha servito in area Farias, la conclusione dell’attaccante dell’Empoli è stata murata da un attento Romagnoli

35′- Empoli in avanti: Krunic, servito sulla sinistra da un compagno, ha provato a servire un compagno nel mezzo, ma il suo cross è terminato sull’esterno della rete

32′- calcio di punizione per l’Empoli dai 30 metri: la difesa del Milan è riuscita a sventare il pericolo

27′- terzo calcio d’angolo consecutivo per il Milan: cross di Castillejo troppo corto, la retroguardia toscana ha messo fuori

26′- Milan vicino al vantaggio: Castillejo ha provato un destro dai 20 metri, ma Dragowski non si è fatto sorprendere e ha deviato oltre la traversa

23′- calcio d’angolo per il Milan: il cross è stato allontanato dalla difesa dei toscani

22′- occasione Milan: Castillejo, dopo essersi liberato di un avversario con un controllo bellissimo, ha lasciato partire un sinistro a giro indirizzato sul secondo palo che Dragowski ha respinto in corner con un intervento provvidenziale

17′- Kessiè è fermo a terra dolorante: il giocatore rossonero sembra in grado di proseguire il gioco

11′- Gol annullato al Milan: dopo il check del Var Giacomelli ha deciso di non assegnare la rete ai rossoneri perchè Paquetà, nel momento in cui è partito il cross di Rodriguez, era di poco oltre la linea dei difensori

10′- GOOOL! Il Milan passa in vantaggio con Paquetà. Rodriguez ha servito al centro dell’area di rigore il brasiliano che di testa ha piazzato la palla all’angolino basso di destra. Milan-Empoli 1-0

7′- Empoli insidioso: la conclusione dal limite dell’area di Caputo è uscita di qualche metro alla destra di Donnarumma

6′- Milan in avanti con Piatek: l’attaccante polacco dopo aver ricevuto palla sul versante sinistro dell’area di rigore è rientrato sul destro e ha calciato, il suo tentativo è terminato a lato. In seguito l’arbitro ha fermato il gioco per una posizione irregolare della punta rossonera

5′- intervento falloso di Dell’Orco su Kessi a centrocampo

2′- Piatek ha cercato una sponda per Calhanoglu, ma un difensore dell’Empoli ha capito tutto e ha sventato il pericolo

1′- Si comincia! L’arbitro Giacomelli fischia il calcio d’inizio di Milan-Empoli. Il primo possesso sarà per i toscani

20:27- Milan e Empoli fanno il loro ingresso in campo

20:25- squadre nel tunnel

19:53- il direttore di gara sarà Giacomelli. Gli assistenti: Liberti e Di Vuolo. Quarto uomo: Minelli. Al Var ci sarà Piccinini coadiuvato da Bindoni

19:27- Formazione ufficiale Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

19:27- Formazione ufficiale Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

16:55- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Milan-Empoli, gara valevole per la 25.a giornata di Serie A TIM

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il primo anticipo della 25.a giornata di Serie A tra Milan ed Empoli. I rossoneri sono quarti con 42 punti (11 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte), e distano soltanto 4 lunghezze dall’Inter (terza). I toscani, invece, occupano il diciassettesimo posto a quota 21 (5 successi, 6 pareggi e 13 k.o.), e vantano 3 punti di margine sulla zona retrocessione. Il Milan sta vivendo un buon momento di forma. Nelle ultime sette giornate di campionato, infatti, i rossoneri hanno conquistato 15 punti, figli di 4 vittorie e 3 pareggi. L’ultima sconfitta subita dalla squadra di Gattuso risale al 22 dicembre, quando la Fiorentina espugnò San Siro grazie alla rete di Chiesa. In casa, il Milan ha il quinto miglior rendimento della Serie A con 25 punti (7 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte); solo Juve, Napoli, Inter e Roma hanno fatto meglio dei rossoneri.

Per quanto riguarda l’Empoli, i toscani dopo quattro partite senza successo (2 pareggi e 2 k.o.), nell’ultimo turno di campionato hanno asfaltato il Sassuolo con un convincente 3-0. La squadra di Iachini ha il peggior rendimento esterno del massimo campionato italiano. Con soli 4 punti all’attivo (4 pareggi e 7 sconfitte), infatti, i toscani sono l’unica squadra, insieme al Chievo, a non aver ancora vinto un match in trasferta. Questa sera Milan ed Empoli si affronteranno per la 26esima volta. Nei 25 precedenti il bilancio vede i rossoneri avanti con 13 vittorie, contro le 3 dei toscani (8 pareggi). L’ultimo successo dell’Empoli in casa del Milan risale all’aprile 2017: 1-2 firmato da Mchedlidze e Thiam (per il Milan segnò Lapadula).

Milan-Empoli, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All.: Gattuso

Panchina: A.Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Biglia, Mauri, Borini, Cutrone.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. All.: Ichini

Panchina: Perucchini, Provedel, Dell’Orco, Diks, Maietta, Nikolau, Pajac, Brighi, Capezzi, Traoré, Ucan, La Gumina, Oberlin.

Arbitro: Giacomelli. Assistenti: Liberti e Di Vuolo. Quarto uomo: Minelli. Al Var ci sarà Piccinini coadiuvato da Bindoni



A tra poco con il LIVE Milan-Empoli