Serie C, Paganese-Bisceglie 0-0: finisce a reti inviolate lo scontro salvezza del Marcello Torre. Azzurrostellati poco incisivi, nerazzurri che amministrano bene la gara, senza subire alcun attacco da parte dei padroni di casa.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS PAGANESE-BISCEGLIE | SERIE C

In attesa del video

Tabellino Paganese-Bisceglie

PAGANESE (3-5-2): Galli, Piana, Dellafiore, Stendardo; Tazza, Capece, Navas (46′ Carotenuto), Gaeta, Perri; Cesaretti (67′ Cappiello), Parigi (62′ Di Renzo). A disposizione: Santopadre, Della Corte, Nacci, Sapone, Scarpa, Della Morte, Acampora, Gifford, Gargiulo. Allenatore: Fabio De Sanzo

BISCEGLIE (3-5-2) Cerofolini; Markic, Maccarrone, Maestrelli; Triarico, Bangu, Longo, Risolo, Giron; Starita (82′ Cuppone), Jovanovic (73′ Scalzone). A disposizione: Vassallo, Ndiaye, Mastrilli, Bottalico, Dellino, Camporeale, Baghdadi, Cuomo, Casella, Mosti. Allenatore: Rodolfo Vanoli

ARBITRO: Luciani della sezione di Roma 1 (De Angelis-Camilli)

NOTE: Ammoniti Perri (P), Jovanovic (B), Gaeta (P), Della Corte (P)

ANGOLI: 3-4

RECUPERO: 2′ p.t., 3′ s.t.

Paganese-Bisceglie, il racconto del match (Secondo Tempo)

22.18: Le statistiche al termine del primo tempo

Tiri in porta: 2-3

Tiri fuori: 7-2

Calci di punizione: 17-19

Fuorigioco: 1-5

Corner: 3-4

Ammonizioni: 3-1

Espulsioni: 0-0

93′ – Termina il match

90′ – Tre minuti di recupero

88′ – Sugli sviluppi di un corner calciato dalla destra da Triarico, inzuccata di Longo: palla che termina tra le braccia di Galli

87′ – Tazza serve al centro Di Renzo che colpisce male la palla: sfera che termina sul fondo

84′ – Ammonito Della Corte per fallo su Cuppone

82′ – SECONDA SOSTITUZIONE BISCEGLIE! Esce Starita, entra Cuppone

77′ – QUARTA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Della Corte al posto dell’infortunato Perri

75′ – Ammonito Gaeta per fallo su Starita: proteste da parte degli azzurrostellati, che prima reclamavano un fallo su Perri, non fischiato dall’arbitro

74′ – Incursione sulla fascia di Di Renzo, cross basso per Cappiello che calcia di prima, palla abbondantemente sul fondo

73′ – PRIMA SOSTITUZIONE BISCEGLIE! Esce Jovanovic, entra Scalzone

72′ – Ci prova di nuovo Triarico, più o meno dalla stessa mattonella: stavolta la conclusione è centrale, blocca Galli

71′ – Conclusione dai 30 metri di Triarico, la sfera rimbalza a due passi da Galli che non si fida e devia a lato

68′ – Ammonito Jovanovic per fallo su Dellafiore

67′ – TERZA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Cappiello per l’infortunato Cesaretti

67′ – Conclusione di Cesaretti dai 25 metri, palla abbondantemente sul fondo

62′ – SECONDA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Di Renzo per Parigi

58′ – Tiro cross di Triarico dall’out di destra, palla tra le braccia di Galli

57′ – Ammonito Perri per intervento falloso su Longo

51′ – Punizione calciata da Capece, sull’out di sinistra: la palla attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo

48′ – Punizione calciata nei pressi della linea di fondo sulla destra, cross al centro di Triarico e inzuccata di Maccarrone: palla a lato

47′ – Cross basso di Perri dalla sinistra, respinge la difesa nerazzurra: si avventa sulla sfera Capece che conclude però sul fondo

46′ – PRIMA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Carotenuto al posto di Navas

46′ – Inizia il secondo tempo

21.27: Squadre in campo, tra qualche istante inizia il secondo tempo

21.19: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

Paganese-Bisceglie, il racconto del match (Primo Tempo)

21.17: Le statistiche al termine del primo tempo

Tiri in porta: 2-0

Tiri fuori: 3-1

Calci di punizione:6-8

Fuorigioco: 0-1

Corner: 3-2

Ammonizioni: 0-0

Espulsioni: 0-0

47′ – Termina il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

40′ – Calcio di punizione battuto da Capece dai 25 metri, la sua conclusione viene respinta dalla barriera: sulla ribattuta lo stesso numero 20 azzurrostellato calcia di prima, palla che sibila il palo alla destra di Cerofolini

36′ – Tiro al volo di Cesaretti dal limite dell’area, palla alta sopra la traversa

34′ – Scontro fortuito tra Piana e Jovanovic, ad avere la peggio è il difensore azzurrostellato che resta a terra dolorante: staff sanitario della Paganese in campo per prestare le prime cure

29′ – Punizione in favore della Paganese, per fallo su Tazza, da posizione invitante

26′ – Cross dalla destra per Starita, Galli in uscita ostacola le intenzioni del numero 10 nerazzurro: palla che termina sul fondo

23′ – RETE ANNULLATA PAGANESE! Lancio di Navas dalla destra in area, palla che arriva a Cesaretti, il quale appoggia a Parigi: cross basso di quest’ultimo e deviazione vincente in rete di Gaeta. Alza la bandierina l’assistente dell’arbitro Luciani, il signor De Angelis

17′ – OCCASIONE PAGANESE! Cesaretti si invola verso la porta nerazzurra, viene fermato da un difensore nerazzurro: l’arbitro fa proseguire per il vantaggio, palla che arriva a Parigi che tenta un’improbabile conclusione a giro, ma la sfera arriva senza problemi tra le braccia di Cerofolini

16′ – Cross teso dalla destra di Triarico, Starita manca per un soffio la deviazione in rete

14′ – Sugli sviluppi del corner proteste nerazzurre per un presunto tocco di mano

14′ – Punizione calciata da Triarico, deviata con la testa da un difensore azzurrostellato in angolo

13′ – Fallo subito da Bangu al limite dell’area di rigore azzurrostellata, da posizione defilata sulla sinistra: pericolo per i padroni di casa

7′ – Errore di Cerofolini che perde il pallone dalle mani su colpo di testa di Piana: libera la difesa nerazzurra

4′ – Tiro cross di Longo, palla direttamente sul fondo

3′ – Tiro dal limite dell’area di Starita, palla altissima

2′ – Corner battuto dalla destra da Capece, palla al centro per l’inzuccata di Parigi: palla sul fondo

1′ – Iniziato il match al Marcello Torre

20.30: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Paganese-Bisceglie, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C Girone C

Paganese-Bisceglie, la presentazione della gara

Paganese-Bisceglie è il posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie C Girone C: il match del Marcello Torre è in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 20.30.

Si tratta senza ombra di dubbio di un vero e proprio scontro salvezza: i nerazzurri vantano tredici lunghezze di vantaggio a discapito degli azzurrostellati, che però dovranno incassare tre punti a tavolino contro il Matera alla trentacinquesima giornata, a causa dell’esclusione della compagine lucana dal campionato di riferimento per disposizione della Lega Pro.

Il match che andrà di scena a Pagani potrà in effetti chiarire una volta e per tutte le concrete possibilità di salvezza della formazione di mister De Sanzo, alquanto improbabile in via diretta, quanto meno attraverso gli spareggi play-out. Quasi al tramonto di una stagione a dir poco fallimentare, Scarpa e compagni dovranno lottare per strappare con forza il primo successo stagionale tra le mura amiche e rilanciarsi così in classifica per tentare un’eventuale scalata che consenta alla Paganese di restare ancora per qualche altra giornata a galla ed evitare il baratro della retrocessione diretta.

Di fronte un Bisceglie che non se la passa particolarmente bene: nonostante il successo per 2-1 contro il Rende nell’ultimo turno di campionato, gli uomini del tecnico Rodolfo Vanoli affrontano la peggior difesa del torneo, quella azzurrostellata con ben 61 reti subite, da peggior attacco della competizione, quello nerazzurro con appena 15 realizzazioni. Un match tra formazioni che rappresentano il paradosso del girone C, considerato che la Paganese è ancora la squadra, nel calcio professionistico, unitamente al Chievo, ad aver vinto una sola gara in tutta la stagione finora disputata. Con la compagine clivense, il sodalizio del presidente Raffaele Trapani condivide anche lo stesso punteggio in classifica, quei 9 punti risultato dell’unica vittoria a Rende, dei sei pareggi e delle diciotto sconfitte, sebbene la Giustizia Sportiva abbia tolto ai veneti tre punti a causa di alcuni inadempimenti di natura amministrativa.

A dirigere lo scontro salvezza Paganese-Bisceglie è stato designato il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis della sezione Roma 2 e Stefano Camilli della sezione di Foligno.

Probabili formazioni Paganese-Bisceglie

In vista della sfida del Marcello Torre, in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 20.30, i tecnici De Sanzo e Vanoli dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PAGANESE (3-5-2): Galli; Piana, Stendardo, Dellafiore; Carotenuto, Gaeta, Capece, Navas, Perri; Cesaretti, Parigi. A disposizione: Santopadre, Anatrella, Tazza, Della Corte, Nacci, Sapone, Cappiello, Scarpa, Di Renzo, Della Morte, Acampora, Gargiulo. Allenatore: Fabio De Sanzo

BISCEGLIE (3-5-2): Cerofolini; Markic, Maccarrone, Maestrelli; Longo, Risolo, Bangu, Triarico, Giron; Starita, Jovanovic. A disposizione: Vassallo, Ndiaye, Mastrilli, Bottalico, Dellino, Giacomarro, Djoulou Zohoki, Cuppone, Camporeale, Cuomo, Scalzone, Casella, Mosti. Allenatore: Rodolfo Vanoli