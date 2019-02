Paganese-Monopoli 1-3 (Video Gol Serie C): Mangni, Gerardi e Paolucci annientano gli azzurrostellati. Scarpa sbaglia penalty

Serie C, Paganese-Monopoli 1-3: ennesimo capitombolo casalingo per gli azzurrostellati, il diciasettesimo stagionale, che vengono battuti al Marcello Torre dalla compagine pugliese allenata dal tecnico Giuseppe Scienza, in virtù delle reti siglate da Mangni al 18′, Gerardi al 26′ e Paolucci al 68′. Di Perri al 91′ la rete della bandiera per gli uomini di Fabio De Sanzo, sempre più in fondo alla classifica con appena nove punti totalizzati; importante balzo in avanti, invece, per i biancoverdi, che agguantano la quinta posizione in classifica a quota 37 punti, a dieci lunghezze dal Catania e nel bel mezzo della zona alta occupata da top club come Catanzaro e Trapani.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS PAGANESE-MONOPOLI | SERIE C

Tabellino Paganese-Monopoli

PAGANESE (4-3-1-2): Galli; Tazza, Dellafiore, Acampora (83′ Perri), Della Corte; Carotenuto (57′ Della Morte), Capece, Navas (46′ Nacci); Scarpa; Parigi, Di Renzo. A disposizione: Santopadre, Sapone, Gaeta, Cappiello, Gori, Gifford, Gargiulo. Allenatore: Fabio De Sanzo

MONOPOLI (4-4-2): Pissardo; Rota (82′ Sanzone), De Franco, Bastrini (82′ Gatti), Fabris (62′ Ferrara); Paolucci, Scoppa, Maimone, Mercadante; Mangni (71′ Mendicino), Gerardi. A disposizione: Crisanto, Guido, Mariano, Zampa, Sounas, Cavallari, Berardi. Allenatore: Giuseppe Scienza

ARBITRO: Marini della sezione di Trieste (Madonia-Lalomia)

MARCATORI: 18′ Mangni, 26′ Gerardi, 68′ Paolucci, 91′ Perri (P)

NOTE: Ammonito Navas, Acampora (P). Al 32′ Scarpa (P) sbaglia un calcio di rigore. Al 45′ espulso Gerardi (M) per doppia ammonizione

ANGOLI: 5-5

RECUPERO: 1′ p.t., 3′ s.t.

Paganese-Monopoli, il racconto del match (Secondo Tempo)

22.18: Le statistiche al termine della gara

Tiri in porta: 7-3

7-3 Tiri fuori: 26-15

26-15 Calci di punizione: 10-13

10-13 Fuorigioco: 3-0

3-0 Corner: 5-5

5-5 Ammonizioni: 1-0

1-0 Espulsioni:0-1

93′ – Termina il match

91′ – RETE PAGANESE! A segno Perri, che entra in area dalla sinistra e batte Pissardo in diagonale

90′ – Tre minuti di recupero

89′ – Tiro cross dalla sinistra di Nacci, palla che termina sul fondo

87′ – Calcio di punizione per la Paganese da posizione defilata sulla sinistra: alla battuta Scarpa, la cui conclusione termina di poco alto sopra la traversa

83′ – TERZA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Perri per Acampora

82′ – DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI! Entrano Sanzone e Gatti al posto di Bastrini e Rota

82′ – Clamorosa palla gol sciupata dalla Paganese: traversone dalla destra di Parigi, palla che supera tutta l’area di rigore e arriva a Scarpa, il quale solo in area ha tutto il tempo di sistemarsi la sfera e calciare. Ne esce una conclusione che termina alta sopra la traversa

77′ – PALO PAGANESE! Di Renzo appoggia in area per Nacci, il quale calcia di prima: palla che termina sul palo, con Pissardo che sembra deviare con la punta delle dita

75′ – Corner battuto dalla sinistra da Scoppa, traiettoria insidiosa: Galli con i pugni devia in calcio d’angolo

71′ – SECONDA SOSTITUZIONE MONOPOLI! Entra Mendicino per Mangni

71′ – Cross dalla destra di Di Renzo per Nacci il quale appoggia per Della Corte: conclusione deviata in corner dalla difesa biancoverde

69′ – Cross dalla sinistra di Nacci per il colpo di testa di Di Renzo, Pissardo blocca senza problemi

68′ – TRIS MONOPOLI! Errore di Capece, ne approfitta il Monopoli con Paolucci che si invola verso la porta difesa da Galli e lo supera in uscita

67′ – Ci prova anche Maimone, conclusione abbondantemente a lato

66′ – Contropiede del Monopoli, la sfera arriva a Paolucci che calcia dai 30 metri, palla alta sopra la traversa

62′ – PRIMA SOSTITUZIONE MONOPOLI! Esce Fabris entra Ferrara

59′ – Gioco fermo al Marcello Torre: Pissardo in uscita è stato abbattuto da Parigi. Sanitari del Monopoli in campo

57′ – SECONDA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Della Morte per Carotenuto

55′ – Calcio di punizione da posizione interessante calciato da Scoppa, devia in corner Galli

51′ – Ammonito Acampora per fallo su Scoppa

48′ – Ammonito Mangni per simulazione

47′ – OCCASIONE PAGANESE! Passaggio filtrante per Di Renzo che si presenta a tu per tu con Pissardo ma incredibilmente calcia fuori

46′ – PRIMA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Nacci per Navas

46′ – Inizia il secondo tempo: è la Paganese a dare l’avvio

21.20: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo

Paganese-Monopoli, il racconto del match (Primo Tempo)

21.19: Le statistiche al termine del primo tempo

Tiri in porta: 4-2

4-2 Tiri fuori: 3-3

3-3 Calci di punizione: 10-13

10-13 Fuorigioco: 2-0

2-0 Corner: 4-1

4-1 Ammonizioni: 1-0

1-0 Espulsioni: 0-1

46′ – Termina il primo tempo

45′ -Un minuto di recupero

45′ – Espulso Gerardi per doppia ammonizione: secondo intervento sempre su Tazza

41′ – Ammonito Gerardi per intervento falloso su Tazza

40′ – Conclusione di Navas dal limite dell’area, palla abbondantemente a lato

39′ – Colpo di testa di Parigi, pescato in area con un cross dalla sinistra: blocca Pissardo

38′ – Cross dalla sinistra di Paolucci, di testa Gerardi: senza problemi Galli

32′ – RIGORE SBAGLIATO! Scarpa dagli undici metri calcia alto sopra la traversa

32′ – RIGORE PAGANESE! Intervento falloso di Franco ai danni di Parigi, il signor Marini non ha dubbi e decreta il penalty

30′ – Ammonito Navas per intervento falloso ai danni di Gerardi

26′ – RADDOPPIO MONOPOLI! Sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Franco, Galli in tuffo respinge, ma sul tap in di Gerardi non può nulla l’estremo difensore di casa

25′ – Punizione calciata dall’out di sinistra, palla al centro per Bastrini che colpisce di testa: Galli senza problemi

23′ – Sugli sviluppi di un corner battuto da Scarpa, colpo di testa di Parigi: palla che termina alta sopra la traversa

22′ – OCCASIONE PAGANESE! Punizione battuta da Capece sull’out di destra, palla al centro per Tazza che di testa impegna Pissardo, che si supera con un grande intervento

18′ – VANTAGGIO MONOPOLI! Mangni si destreggia al limite dell’area, supera due avversari e conclude in diagonale: palla imprendibile per Galli

16′ – Conclusione dai 25 metri di Rota, palla alta sopra la traversa

15′ – Di nuovo Gerardi che raccoglie una palla dal limite dell’area, palla alta sopra la traversa

15′ – Cross dalla destra di Fabris per Gerardi che calcia di prima: spazza via Tazza

12′ – Sul capovolgimento di fronte, conclusione dal limite dell’area di Mangni, palla abbondantemente fuori

12′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla trequarti, sponda di Tazza: Pissardo si tuffa e sventa la minaccia

10′ – La Paganese prova a fare la partita, il Monopoli comunque pericoloso in contropiede

6′ – Cross dalla destra di Mangni, pallone rimpallato: Galli si tuffa ed evita così il corner

2′ – Calcio di punizione battuto da Capece dalla trequarti, palla al centro per Piana che di sponda serve Di Renzo, il cui tiro al volo è impreciso

1′ – Inizia il match al Marcello Torre: il Monopoli dà il calcio di inizio

20.25: Squadre in campo, tra poco inizia il match

20.17: Ecco le formazioni ufficiali:

PAGANESE: Galli; Tazza, Della Corte, Navas, Scarpa, Di Renzo, Carotenuto, Parigi, Capece, Acampora, Dellafiore. A disposizione: Santopadre, Nacci, Sapone, Gaeta, Cappiello, Della Morte, Gori, Gifford, Perri, Gargiulo. Allenatore: Fabio De Sanzo

MONOPOLI: Pissardo Mercadante, Scoppa, Bastrini, Mangni, Rota, Gerardi, Paolucci, Maimone, Fabris, De Franco. A disposizione: Crisanto, Guido, Mariano, Gatti, Sanzone, Zampa, Sounas, Mendicino, Cavallari, Berardi, Ferrara. Allenatore: Giuseppe Scienza

09.30: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Paganese-Monopoli, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie C Girone C

Paganese-Monopoli, la presentazione del match

Allo stadio Marcello Torre è in programma la gara Paganese-Monopoli, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie C Girone C: l’incontro è in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 20.30.

Gli azzurrostellati di mister Fabio De Sanzo occupano la penultima posizione in classifica a quota 9 punti, frutto di un successo, sei pareggi e ben sedici sconfitte: nell’ultimo turno di campionato è arrivata un’altra sconfitta, la terza consecutiva, stavolta per mano del Catanzaro, che ha letteralmente asfaltato i campani con un perentorio 4-1. I discreti risultati attestati in seguito al mercato di riparazione sono andati via via scemando nelle ultime due sfide da horror contro appunto i giallorossi ed il Potenza, nel corso delle quali la compagine del presidente Raffaele Trapani ha subito la bellezza di otto reti, realizzandone nel contempo quattro. Un ruolino di marcia da retrocessione diretta, se non fosse che il Matera, che chiude il raggruppamento a -16, complice i numerosi punti di penalizzazione inflitti dalla Giustizia Sportiva a causa di alcuni inadempimenti di natura burocratica, non si fosse sostanzialmente ritirato dalla competizione, in seguito allo sciopero della prima squadra per il mancato versamento degli emolumenti e conseguente richiesta di svincolo d’ufficio.

Il Bisceglie,terzultimo in classifica, è distante dieci punti e potrebbe condannare di fatto la Paganese ad una retrocessione sicura, se naturalmente rimane inalterato il divario di +10 tra le due compagini.

Il Monopoli invece vive una situazione diametralmente opposta: ciononostante gli uomini di Giuseppe Scienza sono reduci da un filotto di risultati non certamente entusiasmanti, considerato che nelle ultime cinque gare i biancoverdi hanno racimolato appena cinque punti, frutto di due pareggi, un successo e due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Trapani per 4-2 e Viterbese per 1-0.

La compagine pugliese occupa l’ottava posizione in classifica a quota 34 punti, risultato di nove successi, altrettanti pareggi e cinque sconfitte: un successo al Marcello Torre potrebbe rilanciare la squadra verso una salvezza tranquilla e sperare così di accumulare punti per disputare i play-off in maniera assolutamente spensierata.

A dirigere l’incontro Paganese-Monopoli è stato designato il signor Nicolò Marini della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Madonia della sezione di Palermo ed Antonio Lalomia della sezione di Agrigento.

Probabili formazioni Paganese-Monopoli

In vista della sfida in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 20.30, i tecnici De Sanzo e Scienza dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PAGANESE (3-5-2): Santopadre; Tazza, Dellafiore, Acampora; Carotenuto, Capece, Nacci, Scarpa, Perri; Parigi, Di Renzo. A disposizione: Galli, Della Corte, Sapone, Gaeta, Navas, Cappiello, Della Morte, Gori, Gifford, Gargiulo. Allenatore: Fabio De Sanzo

MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; Bastrini, De Franco, Mercadante; Rota, Scoppa, Sounas, Zampa, Fabris; Mendicino, Gerardi. A disposizione: Crisanto, Guido, Gatti, Sanzone, Cavallari, Ferrara, Paolucci, Maimone, Mariano, Berardi, Mangni. Allenatore: Giuseppe Scienza