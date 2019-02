Real Madrid-Barcellona al secondo atto della semifinale di Coppa del Re. La Spagna intera, questa sera, sarà incollata alla Tv per seguire il Clasico tra i blancos guidati da Solari ed i blaugrana di Valverde. Si ripartirà dall’1-1 del match d’andata al Camp Nou, firmato dalle reti di Malcolm per il Barcellona e di Lucas Vazquez per il Madrid.

Real Madrid-Barcellona, le scelte

Chi la spunterà tra le due compagini, incrocerà in finale la vincente tra Valencia e Betis: anche lì qualificazione in bilico, in ragione del 2-2 dell’andata. Calcio d’inizio ore 21.00 al Santiago Bernabeu. Arbitrerà Hernández Hernández, con Mateu Lahoz al Var.

Queste le scelte dei due tecnici per Real Madrid-Barcellona di questa sera, con Solari che esclude almeno inizialmente Marcelo, Isco e Bale. Per gli ospiti, invece, Dembelé è in vantaggio su Coutinho per una maglia da titolare.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius.

Barcellona: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Dembelé, Suarez, Messi.

I protagonisti di Real Madrid-Barcellona

Fari puntati questa sera sul duello a distanza tra Vinicius e Messi, con l’attaccante delle Merengues che ha acceso questo Real Madrid-Barcellona con delle piccanti dichiarazioni alla vigilia del match. “Messi è un giocatore incredibile che fa cose eccezionali ma non fa paura a nessuno del Real, perché noi abbiamo i migliori calciatori del mondo” – queste le parole della giovane stella del Madrid.

La risposta della Pulce – se vogliamo – arriva ancor prima di queste dichiarazioni. La 50° tripletta siglata in carriera, agli atti sabato scorso nel match contro il Siviglia, è un biglietto da visita per chi non ha bisogno di presentazioni.

Real Madrid-Barcellona streaming gratis Dazn, dove vedere il match di oggi 27/02

Real Madrid-Barcellona (calcio d’inizio ore 21.00) potrà essere seguita su Dazn. Scaricando gratis l’app Dazn, la partita potrà essere vista in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone. Acquistando il ticket da 9,99€ sarà possibile godere di tutti i diritti riservati della piattaforma. Invece, per chi è nuovo cliente Dazn, il primo mese di visione sarà totalmente gratuito e poi si potrà decidere se proseguire o meno il proprio abbonamento con Dazn, acquistando pertanto il ticket da 9,99€.