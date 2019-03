Tabellino Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

A disposizione: Gollini, Rossi, Masiello, Palomino, Ibanez, Reca, Gosens, Pasalic, Pessina, Kulusevski, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Mirallas, Graiciar, Vlahovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Marcatori:

Note:

Atalanta-Fiorentina: duello colombiano. Zapata sfida Muriel

Atalanta-Fiorentina, tra i match più interessanti di una ricca ventiseiesima giornata di Serie A, è in programma oggi, domenica 03 marzo alle ore 18.00. Calcio d’inizio affidato all’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: la cornice della gara sarà lo stadio Atleti Azzurri D’Italia di Bergamo.

Una sfida, quella tra Atalanta-Fiorentina, che mette contro due borghesi del campionato di A. Un match importante in chiave Europa League, con la Fiorentina a caccia del colpaccio che consentirebbe il sorpasso in classifica a danno dei padroni di casa. Di contro, gli orobici vogliono rilanciarsi alla corsa europea staccando, per l’appunto, i rivali Viola.

Per questo match, fari puntati sul trio atalantino Ilicic-Gomez-Zapata, a loro affidate le chiavi dell’attacco nerazzurro. Mentre Pioli punta sul tridente Chiesa-Simeone-Muriel, con il colombiano in stato di grazia come testimoniato dal goal sul punizione siglato domenica scorsa, in campionato, contro l’Inter.