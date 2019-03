Avellino-Aprilia 2-0 (Video Gol Serie D): De Vena-Matute a segno, lupi a -7 dal Lanusei

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI AVELLINO-APRILIA

Avellino-Aprilia 2-0, poker di vittorie per i lupi. Un gol per tempo e i biancoverdi si riportano a -7 dal Lanusei. De Vena apre e Matute chiude, quarto successo di fila per gli uomini di Bucaro.

96′ – Avellino-Aprilia finisce qui.

93′ – sfuma un’azione offensiva dell’Aprilia per fuorigioco di Mastromattei.

92′ – cambio per l’Avellino: dentro Buono per Di Paolantonio.

91′ – ci saranno 5 minuti di recupero.

90′ – cambio per l‘Aprilia: dentro De Sousa per Bosi.

88′ – cross di Tribuzzi su punizione, comoda la presa di Saglietti.

86′ – corner per l’Aprilia, libera la difesa dei padroni di casa.

85′ – ultimi minuti di gioco al Partenio-Lombardi.

83′ – altro cambio per l’Avellino: dentro Ciotola al posto di Da Dalt.

81′ – Laziali in avanti con Mastromattei, destro deviato da Viscovo in corner.

79′ – ammonito Rosania nell’Aprilia.

77′ – GOL! RADDOPPIO DELL’AVELLINO! Ha segnato Matute, grande destro sotto l’incrocio.

75′ – cambio per l‘Avellino: dentro Gerbaudo per De Vena.

73′ – Avellino ancora vicino al gol, ma Saglietti si distende sulla destro sul bel tiro di Di Paolantonio.

71′ – punizione di Corvia per l‘Aprilia, ma Viscovo è bravo a bloccare il pallone in due tempi.

69′ – ci prova subito Alfageme per l‘Avellino, ma il suo colpo di testa è alto sulla traversa.

68′ – metà secondo tempo di Avellino-Aprilia, lupi ancora in vantaggio.

67′ – cambio per l’Avellino: dentro Alfageme per Sforzini.

66′ – punizione per l‘Aprilia, ma Olivera calcia molto alto.

64′ – Trastevere che si porta sul 3-0 sul campo dell’Albalonga.

63′ – triplo cambio per l’Aprilia: Putti per Lapenna, Mastromattei per Luciani e Vasco per Sossai.

62′ – cambio per l’Avellino: entra Dondoni al posto di Morero.

60′ – punizione in attacco per l’Avellino, cross di Di Paolantonio e fallo di mani di Da Dalt.

57′ – ancora Avellino pericoloso con Da Dalt, chiuso in corner l’argentino.

56′ – Trastevere avanti 2-0 sul campo dell’Albalonga.

55′ – lancio lungo di Da Dalt, gioco facile per Saglietti.

52′ – De Vena sciupa un buon contropiede. sbagliato il passaggio per Sforzini.

50′ – altro pericolo per l’Avellino, salvataggio di Dionisi praticamente sulla linea.

47′ – Avellino vicino al raddoppio, miracolo di Saglietti su Sforzini da distanza ravvicinata.

46′ – cominciata la ripresa di Avellino-Aprilia, nessun cambio nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

48′ – finisce qui il primo tempo di Avellino-Aprilia.

46′ – ci saranno 2 minuti di recupero.

45′ – anche il Trastevere è in vantaggio per 1-0 sul campo dell’Albalonga.

42′ – Avellino pericoloso con Da Dalt che crossa per De Vena, colpo di testa di poco alto.

40′ – punizione per l’Aprilia: calcia Olivera ampiamente alto sulla traversa.

37′ – Avellino che cerca di rispondere, ma c’è un fallo in attacco di Sforzini.

35′ – corner per l‘Aprilia, calcia Olivera per Corvia che conclude ancora di poco fuori.

33′ – sempre insidioso Corvia in attacco per l’Aprilia.

31′ – doppio salvataggio di Saglietti, prima su Da Dalt e poi su Sforzini.

30′ – ancora laziali in avanti, Corvia conclude di poco a lato in piena area di rigore.

28′ – ci prova ancora l’Aprilia, fa buona guardia Dionisi.

26′ – Tribuzzi fermato sulla destra, non c’è fallo per l’arbitro.

24′ – calcio di punizione dai 20 metri per l’Avellino, Morero calcia alto sulla traversa.

23′ – metà primo tempo di Avellino-Aprilia, biancoverdi in vantaggio

21′ – laziali che che subiscono gol per la seconda partita consecutiva.

19′ – Aprilia che prova a rispondere, ma c’è un fallo in attacco di Lapenna. Ammoniti il giocatore dell‘Aprilia e Matute nell’Avellino.

17′ – Avellino sempre a segno in casa nel 2019.

16′ – ancora Avellino con Da Dalt, destro alto di poco da buona posizione.

13′ – lupi ancora in avanti, ma c’è un fallo in attacco di Di Paolantonio.

11′ – GOL! AVELLINO IN VANTAGGIO! Ha segnato De Vena, che anticipa il portiere avversario.

8′ – cross pericoloso dell’Aprilia, ma Corvia non riesce ad anticipare Viscovo.

6′ – discesa di Tribuzzi che crossa in mezzo, ma non ci sono compagni per sfruttare l’occasione.

4′ – cerca di farsi vedere in attacco l’Aprilia, ma il cross dalla destra è ben bloccato da Viscovo.

2′ – ci prova subito l’Avellino con Tribuzzi, pallone alto sulla traversa di Saglietti.

1′ – L’arbitro da il segnale d’avvio: Avellino-Aprilia è cominciata!

PRIMO TEMPO

AVELLINO (4-4-2): Viscovo; Betti, Dionisi, Morero, Parisi; Tribuzzi, Di Paolantonio, Matute, Da Dalt; Sforzini, De Vena. A disp.: Pizzella, Mithra, Ciotola, Gerbaudo, Mentana, Omohonria, Buono, Alfageme, Dondoni. All.: Bucaro

RACING APRILIA (3-5-2): Saglietti; Sossai, Montella, Rosania; Vitolo, Luciani, Olivera, Lapenna, Carrozza; Bosi, Corvia. A disp.: Manasse, Vasco, Patti, Mastromattei, De Sousa, Titone, Putti, Rocchino, Corelli. All.: Selvaggio.

FORMAZIONI UFFICIALI

Avellino-Aprilia, vietato fallire. Recupero per il Girone D del campionato di Serie D 2018/2019. Alle ore 14.30 scenderanno in campo, allo stadio Partenio-Lombardi, l’Avellino di Giovanni Bucaro e l’Aprilia di Pino Selvaggio. I padroni di casa hanno 62 punti in classifica, al secondo posto a -10 dalla capolista Lanusei. Gli ospiti di punti ne hanno 51, a -7 dalla zona playoff. Nell’ultimo turno di campionato giocato l’Avellino ha vinto per 2-1 sul campo della Vis Artena. Pareggio interno invece per l’Aprilia, 1-1 con l’Atletico SFF. I lupi irpini hanno collezionato 36 punti sui 45 disponibili tra le mura amiche, avendo vinto le ultime 5 partite disputate in casa. Di contro l‘Aprilia in trasferta ha vinto 4 delle ultime 5 partite giocate, perdendo solo con il Ladispoli per 2-1.

Avellino-Aprilia, la probabile formazione biancoverde

Avellino-Aprilia, le possibili scelte di Bucaro. I biancoverdi scenderanno in campo con l’ormai solito 4-4-2 a trazione anteriore, ma con tre novità di formazione rispetto alla trasferta di Colleferro. Tra i pali confermato Viscovo, comunque non esente da colpe sulla rete del momentaneo pareggio messa a segno dalla Vis Artena. In difesa confermati Betti e Parisi sulle corsie esterne. Al centro al fianco del capitano Morero si dovrebbe rivedere il rientrante Dondoni. A centrocampo spazio a Gerbaudo in sostituzione di Di Paolantonio, che si piazzerà al fianco di Matute in composizione della linea mediana. Corsie esterne affidate agli inamovibili Tribuzzi e Da Dalt. In attacco torna De Vena dal primo minuto, che affiancherà il confermato Alfageme. Solo panchina per Sforzini. Arbitrerà il match il sig. Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e Simone Petracca di Lecce. Calcio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio Partenio-Lombardi.