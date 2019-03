LIVE Berrettini-Querrey, diretta e risultato in tempo reale Atp Indian Wells 2019: inizio ore 23.00

DIRETTA BERRETTINI-QUERREY ATP INDIAN WELLS. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

MATTEO BERRETTINI – SAM QUERREY, terzo incontro sullo Stadium 1 non prima delle 23.00 italiane (dopo il match Wta V.Williams-Petkovic)

Primo turno Masters 1000 Indian Wells 2019 (cemento)

Berrettini se la vedrà con Querrey all’esordio nell’Atp Indian Wells

Il tennista di Roma, n°57 della classifica Atp, inizia il suo cammino nell’edizione 2019 del 1000 californiano contro un giocatore di casa, Sam Querrey (n°51 Atp), e sarà una prima volta dato che non ci sono stati precedenti tra di loro.

Berrettini ha iniziato la stagione a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio all’Australian Open. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno).

Il nativo di San Francisco, invece, ha cominciato il suo 2019 a Sydney, raggiungendo il secondo turno, per poi venir sconfitto all’esordio nel primo Slam stagionale. Anche per lui il risultato più importante di questo inizio di stagione è la semifinale, ottenuta nel torneo di New York (battuto dal canadese Brayden Schnur), mentre ad Acapulco non va oltre il secondo turno.

Berrettini-Querrey: i precedenti

Confronto inedito

Berrettini-Querrey, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.