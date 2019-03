LIVE Cagliari-Inter, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI CAGLIARI-INTER‎

Cagliari-Inter. Questa sera, alle ore 20.30, allo Sardegna Arena il Cagliari ospiterà l’Inter per il primo anticipo della 26.a giornata della Serie A TIM, chiuderà il programma il posticipo domenicale Napoli-Juventus. I padroni di casa guidati in panchina da Rolando Maran sono a 24 punti in classifica (5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte), nell’ultimo turno i sardi sono stati sconfitti in trasferta dalla Sampdoria grazie ad un rigore trasformato da Quagliarella, mentre nell’ultimo turno casalingo il Cagliari ha battuto in rimonta il Parma 2-1 grazie ad una doppietta di Pavoletti che ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Kucka. L’Inter di Luciano Spalletti deve smaltire le scorie derivanti dall’amaro pareggio di domenica scorsa contro la Fiorentina, complice un rigore generoso fischiato ai viola e che ha consentito a Veretout di firmare il definitivo 3-3. I neroazzurri sono ancora alle prese con il caso irrisolto di Mauro Icardi, ma devono pensare al campo e devono difendere il terzo posto dagli assalti di Milan e Roma che si trovano rispettivamente a 2 e a 3 punti dall’Inter, infatti gli uomini di Spalletti sono terzi a 47 punti (14 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Dando uno sguardo ai precedenti tra le due squadre, in 38 partite giocate sei sono le vittorie del Cagliari contro le 14 vittorie neroazzurre, mentre i pareggi sono 18. L’ultima vittoria del Cagliari contro l’Inter risale al 14 aprile del 2013 quando i sardi s’imposero per 2-0 grazie ad una doppietta del cileno Mauricio Pinilla. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Banti di Livorno.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Barella, Cigarini, Padoin; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti. All. Maran.

A disposizione: Rafael, Aresti; Cacciatore, Lykogiannis, Leverbe, Faragò; Bradaric, Oliva; Despodov, Doratiotto, Thereau.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni; Ranocchia, Dalber, Cedric, Miranda; Joao Mario, Candreva, Gagliardini, Borja Valero; Colidio

Arbitro: Banti di Livorno

