12.18: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Casertana-Juve Stabia, big match della ventinovesima giornata di Serie C Girone C

Casertana-Juve Stabia, la presentazione del match

Nel deserto dello stadio Alberto Pinto, dichiarato inagibile a causa dei lavori di rimodernamento in vista delle prossime Universiadi e perciò chiuso alla tifoseria sia di casa che ospite, si disputa, con fischio di inizio previsto per le ore 18.30, il big match, nonché derby campano, posticipo della ventinovesima giornata di campionato, Casertana-Juve Stabia.

I falchetti del tecnico Raffaele Esposito sono reduci dal pareggio di domenica scorsa contro la Vibonese per 1-1: i rossoblu attualmente occupano la quinta posizione in classifica a quota 39 punti frutto di dieci successi, nove pareggi e sette sconfitte. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte, per un totale di sette punti conquistati.

Le vespe guidate da mister Fabio Caserta invece sono prime in classifica a quota 61 punti, avendo totalizzato diciotto successi, otto pareggi e nessuna sconfitta. La miglior difesa del girone con appena nove reti subite sarà ospite della compagine di Terra di Lavoro con un solo obiettivo: vincere per avvicinare prima possibile il traguardo della promozione diretta in Serie B.

A dirigere il derby Casertana-Juve Stabia è stato designato il signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Thomas Ruggieri della sezione di Pescara e Giulio Basile della sezione di Chieti.

Probabili formazioni Casertana-Juve Stabia

In vista del big match in programma questa sera allo stadio Romeo Menti, i tecnici Esposito e Caserta dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

CASERTANA (3-5-2): Adamonis, Lorenzini, Rainone, Pascali, Meola, Santoro, De Marco, D’Angelo, Zito, Castaldo, Padovan. A disposizione: Zivkovic, Gonzalez, Mancino, Romano, Cigliano, Floro Flores. Allenatore: Raffaele Esposito

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani, Vitiello, Troest, Allevi, Germoni, Calò, Mezavilla, Carlini, Elia, Paponi, Canotto. A disposizione: Esposito, Venditti, Dumancic, Ferrazzo, Marzorati, Schiavi, Castellano, Lionetti, Mastalli, Vicente, Viola, Di Roberto, El Ouazni, Melara, Sinani, Torromino. Allenatore: Fabio Caserta