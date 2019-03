LIVE Chievo-Milan, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona si giocherà il terzo anticipo della 27.a giornata di Serie A tra Chievo e Milan. La situazione dei clivensi è davvero critica. La squadra di Di Carlo al momento occupa l’ultima posizione con appena 10 punti (1 vittoria, 10 pareggi e 15 sconfitte), e dista ben 12 lunghezze dell’Empoli (quartultimo). I rossoneri, invece, grazie al succeso conquistato sabato scorso contro il Sassuolo e alla contestuale sconfitta subita dall’Inter per mano del Cagliari, si sono portati al terzo posto a quota 48 (13 successi, 9 pareggi e 4 k.o.). Il Chievo, con appena 8 punti in 13 partite, ha il secondo peggior rendimento interno della Serie A. I gialloblu giungono a questa sfida in condizioni pessime: nelle ultime 5 partite, infatti, i clivensi hanno raccolto soltanto 2 punti (2 pareggi e 3 sconfitte). La squadra di Di Carlo, inoltre, manca l’appuntamento con la vittoria dal 29 dicembre, quando bastò un gol di Giaccherini per piegare il Frosinone.

Il Milan, al contrario, è in forma smagliante. I rossoneri nelle ultime 9 partite di campionato non hanno mai perso, conquistando 6 vittorie e 3 pareggi (soltanto la Juve ha fatto meglio con 8 successi e 1 pari). Gli uomini di Gattuso, inoltre, hanno evidenziato un’importante crescita in fase difensiva. Donnarumma e compagni, infatti, hanno subito appena 4 gol nelle ultime 11 giornate della massima divisione italiana. Sinora, il Milan ha perso soltanto 2 partite lontano dal “Meazza” contro Inter e Napoli; nei restanti 10 incontri, i rossoneri hanno fatto registrare 4 vittorie e 6 pareggi. Questa sera sarà la 33esima volta che Chievo e Milan si affronteranno in Serie A. Il bilancio è decisamente favorevole ai rossoneri con 24 successi, contro i 2 dei clivensi (6 le partite terminate con il segno X). Al “Bentegodi”, invece, queste due squadre si sono fronteggiate in 16 occasioni. Ancora una volta è il Milan a condurre con 10 vittorie, 4 pareggi e 2 soli k.o..

Chievo-Milan, le probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorni. All.: Di Carlo

Panchina: Bragantini, Caprile, Frey, Cesar, Rossettini, Andreolli, Piazon, Kiyine, Burruchaga, Pucciarelli, Grubac, Vignato, Djordjevic

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessiè, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. All.: Gattuso

Panchina: Donnarumma A., Reina, Abate, Calabria, Caldara, Strinic, Bakayoko, Bertolacci, Montolivo, Calhanoglu, Borini, Cutrone.

Arbitro: Pairetto. Gli assistenti saranno Bindoni e Villa. Quarto uomo: Ghersini. Al Bar agiranno La Penna e Fiorito

