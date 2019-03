CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI CLUB BRUGGE-BOLOGNA

Club Brugge-Bologna. Il Bologna accede alla finale della 71.a edizione della Viareggio Cup battendo in semifinale i belgi del Club Brugge. Primo tempo a favore del Club Brugge, infatti i belgi giocano meglio rispetto al Bologna ma non riescono a trovare la rete del vantaggio. Nella ripresa a sorpresa passa il Bologna al 47′ con Cossalter, ma 10 minuti più tardi esattamente al 58′ i belgi pareggiano con De Kuyffer. Con il passare dei minuti però è il Bologna che sfiora più volte la rete del vantaggio, i belgi patiscono la stanchezza e riescono a portare i felsinei ai rigori. Dal dischetto dopo 6 tiri per parte il Bologna accede alla finale dove affronterà il Genoa.

Tabellino Club Brugge-Bologna 6-7 d.c.r

Club Brugge: Ciulla; Vervaque, Dendoncker, Fuakala (46′ Van Acker s.t) , Voet; De Clerck (57′ De Cuyper), Fadiga (67′ Appiah), Van Den Keybus, Shala (57′ De Ketelaere ); Cambier (67’Van der Brendt), De Kuyffer. All: De Mil.



Bologna: Fantoni, Lunghi (71′ Busi), Saputo (71′ Kastrati), Cassandro, Piccardi (71′ Barnabà), Militari, Mazza (52′ Visconti), Koutsoupias (79′ Ruffo) Rabbi (52′ Stanzani) Uhunamure (79′ Nivokazi), Cossalter. All. Troise

ARBITRO: Amabile di Vicenza

MARCATORI: 47 s.t’ Cossalter (Bologna), 58′ De Kuyffer (Club Brugge)

NOTE: Ammonito De Kuyffer (Club Brugge)

RECUPERO: 0′ p.t., 4′ s.t.

Club Brugge-Bologna, la cronaca dei rigori

1°rigore Bologna– Militari gol

1° rigore Club Brugge- De Kuyper gol

2° rigore Bologna- Ruffo gol

2° rigore Club Brugge- De Ketelaere gol

3°rigore Bologna- Nivokazi gol

3° rigore Club Brugge- Voet gol

4°rigore Bologna- Castrati gol

4°rigore Club Brugge- De Clerck gol

5°rigore Bologna- Stanzani gol

5°rigore Club Brugge- De Kuyffer gol

6° rigore Bologna- Visconti gol

6° rigore Club Brugge- Ver Vack fuori

Club Brugge- Bologna, calci di rigore

Club Brugge- Bologna, la cronaca del secondo tempo

90’+4- Termina il match al Ferdeghini. Si va ai rigori.

90′- 4 minuti di recupero. Ammonito De Kuyffer.

88′- Belgi stanchi, mentre il Bologna spinge alla ricerca del goal del vantaggio.

85′- Cross di Barnabà per Stanzani ma quest’ultimo non inquadra la porta.

81′- Bologna pericoloso con Nivokazi ma non riesce a girare in porta la sua conclusione.

79′ DOPPIO CAMBIO BOLOGNA. Entrano Nivokazi e Ruffo per Koutsoupias e Uhunamure.

76′- Fase blanda del match.

71′- TRIPLO CAMBIO BOLOGNA. Entrano Barnabà, Castrati e Busi per Piccardi, Saputo e Longhi

69′- Ci prova Appiah dall’interno dell’area di rigore ma la sua conclusione è lenta, blocca Fantoni.

67′-DOPPIO CAMBIO BRUGGE. Entrano Van der Brendt e Appiah per Cambier e Fadiga.

66′- OCCASIONE BRUGGE. Cambier reclama un calcio di rigore ma per l’arbitro Amabile è fallo in attacco.

62′- OCCASIONE BOLOGNA. Piccardi dalla sinistra mette al centro ma Uhunamure si divora il vantaggio.

57′- GOAL CLUB BRUGGE. Dal dischetto De Kuyffer non sbaglia e fa 1-1.

54′- DOPPIO CAMBIO BRUGGE. Entrano De Cuyper e De Ketelaere per De Clerck e Schala.

51′- DOPPIO CAMBIO BOLOGNA. Entrano Stanzani e Visconti per Rabbi e Mazza.

49′- OCCASIONE BOLOGNA. Mazza stoppa di petto e con un bel diagonale va vicino al raddoppio.

46′- GOAL BOLOGNA. Cossalter spunta alle spalle della difesa belga e su assist di Militari batte il portiere belga. E’ 0-1 al Federghini!

45′- Riparte la ripresa al Federghini di La Spezia.

CAMBIO BRUGGE. Entra Van Acker per Fuakala.

Club Brugge-Bologna, secondo tempo

Club Brugge-Bologna, la cronaca del primo tempo

45′- Termina senza recupero il primo tempo.

44′- OCCASIONE BRUGGE. Cambier va in pressione su Fantoni ma De Kuyffer non ne approfitta.

40′- Sugli sviluppi di corner ci prova al volo Van Den Keybus, sfera che termina alta sopra la traversa.

38′- Il Bologna attende nella propria metà campo le iniziative offensive del Club Brugge.

33′- Cambier prova a sfuggire alla difesa felsinea ma commette fallo in attacco.

30′- Finalmente si fa vedere il Bologna con una bella conclusione al volo di Mazza, ma il suo tentativo termina a lato della porta difesa da Ciulla.

26′- Voet calcia alto da fuori area.

25′- Terzo corner per i belgi, Bologna in difficoltà.

21′- Fallo di Militari su Dendoncker, per l’arbitro non ci sono estremi per l’ammonizione.

16′- Ci prova Shala al volo, palla alta.

14′- Sempre Brugge in avanti, sono partiti molto bene i giocatori di De Mil in questo primo quarto d’ora di partita.

10′- Primo corner per il Brugge, la difesa del Bologna libera l’area.

8′- Pallino del gioco in quest’avvio di gara a favore dei belgi del Brugge.

5′- Difesa del Bologna che si fa trovare scoperta ma De Kuyffer non ne approfitta.

2′- Ritmi bassi in quest’avvio di gara.

1′- L’arbitro Amabile da il via al match.

Club Brugge-Bologna, primo tempo

Club Brugge: Ciulla; Vervaque, Dendoncker, Fuakala, Voet; De Clerck, Fadiga, Van Den Keybus, Shala; Cambier, De Kuyffer. All. De Mil

Bologna: Fantoni, Saputo, Kastrati, Cassandro, Piccardi, Militari, Mazza, Koutsoupias, Lunghi, Cossalter, Uhunamure. All. Troise



Club Brugge-Bologna, le formazioni ufficiali

Club Brugge-Bologna, Viareggio Cup. Questo pomeriggio, alle ore 16.30, all’ Intels training center “Ferdeghini” di La Spezia, il Club Brugge di mister De Mil affronterà il Bologna di mister Emanuele Troise nella seconda semifinale della 71.a edizione della Viareggio Cup, , il più importante torneo giovanile a livello internazionale riservato alle squadre ‘primavera’. In caso di parità dopo i 90’minuti si andrà direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari. Club Brugge che nei quarti di finale ha eliminato l’Inter di Madonna con un sontuoso 3-0, mentre negli ottavi di finale i belgi hanno eliminato ai calci di rigore il Milan. Nella fase a gironi il Brugge è arrivato secondo nel proprio girone dopo lo stesso Bologna e ha passato il turno come una delle migliori seconde. Per quanto riguarda il Bologna di Troise, i felsinei nei quarti di finale hanno superato di misura con il punteggio di 1-0 i portoghesi del Braga, mentre negli ottavi hanno avuto alla meglio dei cechi del Dukla Praga vincendo per 2-0. Nella fase a gironi i rossoblu hanno vinto tutte e tre le gare del girone classificandosi come prima a punteggio pieno. Club Brugge e Bologna si sono affrontate appunto già nella fase a gironi della Viareggio Cup, in quella occasione a spuntarla è stato il Bologna grazie ad una rete siglata da Mazza all’88’, gara terminata 1-0 per il Bologna. Belgi che sembrano favoriti per la vittoria finale ma anche il Bologna vorrà dire la sua. Club Brugge-Bologna sarà diretta dal signor Amabile di Vicenza.

Club Brugge-Bologna, le probabili formazioni

Club Brugge: Lammens; Fuakala, Van Der Bremt, Voet; De Wolf, Van Acker, Van Den Keybus, De Ketelaere, De Cuyper; Appiah, Baetene All. De Mil

Bologna: Fantoni, Kastrati, Cassandro, Busi, Visconti, Stanzani, Mazza, Koutsoupias, Nivokazi, Farinelli, Rabbi. All. Troise

Arbitro: Amabile di Vicenza

A tra poco con il LIVE Club Brugge-Bologna, Viareggio Cup