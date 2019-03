Canicattì-Casarano 3-5 d.c.r.: Cianci e “Superman” Iuliano regalano la semifinale ai pugliesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CANICATTÌ-CASARANO

TIRI DI RIGORE:

Lupo PARATO | Di Rito GOL Rosella GOL | Morleo GOL Comegna PARATO | VICEDOMINI GOL Giglio GOL | Vergori GOL

Il Casarano si qualifica alla semifinale di Coppa Italia Dilettanti, dove affronterà la vincente di Nuova Florida–Tre Pini Matese

Tabellino Canicattì-Casarano

CANICATTÌ: Iacono, Cammareri, Tedesco, Lupo, Di Mercurio, Ferotti, Malluzzo, Comegna, De Luca, A. Caronia (82′ Rosella), Giglio. A disposizione: Lo Iacono, Iezzi, Filippone, V. Caronia, Dumas, Violante, Iraci, D’Angelo. Allenatore: Nicolò Terranova

CASARANO: Iuliano, Lobianjtze (70′ Bonasia), Dall’Oglio (74′ Vergori), Cappilli (85′ Touray), D’Aiello, Morleo, Palma (70′ Palma), Vicedomini, Di Rito, Presicce (64′ Cianci), Agodrin. A disposizione: Grazzo, Contatore, Carrano, Caputo. Allenatore: Pasquale De Candia

ARBITRO: Marco Menozzi della sezione di Treviso (Brizioli-D’Angelo)

MARCATORI: 67′ Lupo, 96′ Cianci (CAS)

NOTE: Amoniti Cammareri (CAN), A. Caronia (CAN), D’Aiello (CAS), Agodirin (CAS)

Canicattì-Casarano, il racconto del match (Secondo Tempo)

96′ – Termina il secondo tempo, la vincente verrà decretata ai tiri di rigore



96′ – PAREGGIO CASARANO! Cross di Vicedomini e colpo di testa di Cianci che trafigge Iacono

90′ – Giglio, su suggerimento di Malluzzo, di testa spreca la palla del raddoppio



85′ – QUINTA SOSTITUZIONE CASARANO! Entra Touray, esce Cappilli

83′ – Malluzzo a due passi dalla porta trova la grandissima risposta di Iuliano, che salva il risultato

82′ – PRIMA SOSTITUZIONE CANICATTÌ! Entra Rosella, fuori Caronia

74′ – QUARTA SOSTITUZIONE CASARANO! Entra Vergori, esce Dall’Oglio

70′ – DOPPIA SOSTITUZIONE CASARANO! Escono Luka e Palma, entrano Bonasia e Rescio

70′ – Ammonito Agodirin

67′ – VANTAGGIO CANICATTÌ! Sugli sviluppi di un corner calciato da Comegna, stacco di testa di Lupo che insacca alle spalle di Iuliano

64‘ – PRIMA SOSTITUZIONE CASARANO! Entra Cianci per Presicce

60′ – Conclusione di Comegna che sibila la traversa

51′ – Conclusione di Palma, palla di poco a lato

46′ – Inizia il secondo tempo

45′ – Termina il primo tempo

43′ – Ammonito D’Aiello

33′ – Ammonito A. Caronia per simulazione

19′ – Ammonito Cammareri



17′ – Sugli sviluppi del corner seguene Agodirin di testa manda la sfera alta sopra la traversa

16′ – Conclusione di Palma, palla deviata in corner da Iacono

14′ – Punizione di Giglio, Iuliano si rifugia in corner

7′ – Conclusione di Agodirin, Iacono para senza problemi

1′ – Iniziato il match

AGGIORNAMENTO ORE 14.55: Le formazioni ufficiali

CANICATTÌ: Iacono, Cammareri, Tedesco, Lupo, Di Mercurio, Ferotti, Malluzzo, Comegna, De Luca, A. Caronia, Giglio

CASARANO: Iuliano, Lobianjtze, Dall’Olio, Cappilli, D’Aiello, Morleo, Palma, Vicedomini, Di Rito, Presicce, Agodrin

Canicattì-Casarano, la presentazione del match

Allo stadio comunale di Ravanusa questo pomeriggio è di scena il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti tra Canicattì-Casarano: il match di andata, di scena una settimana fa allo stadio Giuseppe Capozza era terminato in parità con il risultato di 1-1, in virtù delle reti siglate da Caronia al 48′ p.t. e Agodirin all’84’.

La vincente dell’incontro di oggi se la vedrà in semifinale contro la vincente dell’altro quarto di finale tra Nuova Florida, compagine militante nell’Eccellenza laziale, e Tre Pini Matese, club di pari categoria che invece disputa il campionato molisano.

A dirigere l’incontro Canicattì-Casarano è stato designato il signor Marco Menozzi della sezione di Treviso, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Brizioli ed Antonio D’Angelo entrambi della sezione di Perugia.

Aggiornamenti sulla sfida Canicattì-Casarano in tempo reale a partire dalle ore 15.00

Probabili formazioni Canicattì-Casarano

CANICATTÌ (4-3-2-1): Iacono; Di Mercurio, Ferotti, Tedesco, Cammareri; Lupo, Comegna, Giglio; A. Caronia, Malluzzo; Rosella. A disposizione: Lo Iacono, Filippone, Violante, V. Caronia, Dumas, Iezzi, De Luca. Allenatore: Nicola Terranova

CASARANO (3-4-3): Iuliano; Dall’Oglio, D’Aiello, Vicedomini; Diagne, Rescio, Cianci, Morleo; Touray, Agodirin, Mincica. A disposizione: Montagnolo, Lobjanidze, Palma, Vergori, Cappilli, Carrano, Di Rito, Bonasia. Allenatore: Pasquale De Candia