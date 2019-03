Live Eintracht Francoforte-Inter diretta risultato in tempo reale: 0-0, primo pericolo per l’Inter

Clicca qui per aggiornare la diretta di Eintracht Francoforte-Inter

Eintracht Francoforte-Inter 0-0

10′ Errore di Asamoah in uscita, Haller si impossessa del pallone entra in area, supera Skriniar e mette la palla in mezzo. D’Ambrosio in corner in scivolata

5′ lo schema provato dai nerazzurri non porta una vera occasione da gol

4′ Politano atterrato poco prima di entrare in area da Kostic. Primo ammonito

2′ Perisic entra in area dalla sinistra e prova a mettere un pallone in mezzo, N’Dicka allontana

1′ primo pallone giocato dall’Inter

Splendida coreografia per Eintracht Francoforte-Inter di tutto lo stadio. Ricordiamo che Eintracht Francoforte-Inter non ha precedenti. Inoltre Eintracht Francoforte-Inter sarà una sfida difficilissima per i nerazzurri: tedeschi ancora inbattutti

Eintracht Francoforte-Inter, Commerzbank Arena, ore 18:55. I nerazzurri sono una delle squadre favorite per la vittoria finale, i tedeschi una delle squadre più ostiche del torneo da affrontare. La squadra di Appiano Gentile però non ha nessuna intenzione di cessare il percorso europeo prima della finale di Baku. Per questo Eintracht Francoforte-Inter sarà una partita da seguire con attenzione.

Così arriva l’Inter- l’Inter dovrà affrontare il post prima sconfitta dell’era Handanovic. Icardi ancora out in vista di definire il suo futuro, Keita non rientrato dai box e Nainggolan aggiunto dopo l’allenamento di ieri alla lista degli infortunati. Alla prima squadra si aggiungeranno per la trasferta in Germania anche due primavera: il centrocampista Schirò e l’attaccante Merola. Nel giorno del suo 60esimo compleanno Spalletti si trova a dover affrontare Eintracht Francoforte-Inter con gli uomini contati e dare le chiavi del centrocampo a Borja Valero.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Lautaro, Perisic. Allenatore: Spalletti.

Così arriva l’Eintracht – il miglior attacco del torneo ed il secondo marcatore del momento in Europa League rappresentano sulla carta un grande pericolo per l’Inter. Per la gara sarà out Rebic, ex Fiorentina, Torrò, Chandler e Fernandes ed in dubbio Abraham. Sarà invece tra i pali Trapp per Eintracht Francoforte-Inter

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Falette, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic, Haller, Jovic. All: Hutter