Sfruttare il recupero per cercare l’allungo in classifica a scapito delle dirette inseguitrici: sarà questo l’obiettivo dell’Entella, impegnata questo pomeriggio al Comunale di Chiavari contro la Lucchese, nel match valido per l’ottava giornata di campionato.

Una sfida sulla carta abbordabile, ma comunque da non sottovalutare: il presidente della compagine ligure, Antonio Gozzi, per centrare l’obiettivo, ha chiamato a raccolta il pubblico di casa, attraverso la vendita dei tagliandi di ingresso per la sfida in programma questa sera ad un prezzo a dir poco irrisorio di un euro.

Gli uomini di Boscaglia devono solamente osare di più, proprio ora che il divario sulla seconda classificata, il Piacenza, si è drasticamente ridotto a tre lunghezze: d’ora in poi occorrerà non sbagliare un colpo, per suggellare una stagione davvero particolare con il ritorno in Serie B, quella cadetteria che le avversità e le decisioni dei tribunali federali ed amministrativi hanno negato ai diavoli neri.

Probabili formazioni Entella-Lucchese

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Paolucci, Icardi, Nizzetto; Iocolano; Mota Carvalho, Mancosu. A disposizione: Massolo, Cleur, Urso, Caturano, Ardizzone, Petrovic, Vianni, Baroni, Di Cosmo, Migliorelli, De Santis. Allenatore: Roberto Boscaglia.

LUCCHESE (4-3-1-2): Falcone; Lombardo, De Vito, Martinelli, Favale; Greselin, Mauri, Zanini; Provenzano; De Feo, Sorrentino. A disposizione: Aiolfi, Scatena, Madrigali, Bernardini, Di Nardo, Palmese, Strechie, Isufaj, Bortolussi. Allenatore: Giovanni Langella (Favarin squalificato)

