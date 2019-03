Live Fiorentina-Lazio diretta risultato in tempo reale: probabili formazioni

Fiorentina-Lazio, stadio Artemio Franchi, ore 20:30. Sfida d’alta classe per sognare l’Europa con la Champions sempre più distante e l’Europa League che invita a rispondere presente prima che sia troppo tardi. Lazio e Fiorentina sembrano essere due squadre in forma nell’ultimo periodo e possono dare vita ad una grande partita. Per questo Fiorentina-Lazio dovrebbe essere una sfida da non perdere.

Così arriva la Fiorentina- Pjaca, che ha finito la stagione per la rottura del legamento crociato, è l’unico indisponibile in casa Fiorentina. Ricordiamo che la Fiorentina nel 2019 ha terminato solo due partite senza subite gol ed è rimasta senza segnarne nessuno solo contro il Napoli. Dopo quella partita, in 4 partite tra campionato e Coppa Italia, ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10. La vittoria però manca da 3 giornate, in casa della Spal.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Norgaard, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa.

Così arriva la Lazio- Berisha, Lukaku e Wallace out per infortunio, nessuno out per squalifica. La Lazio vuole dare continuità alla bella vittoria per 3-0 contro la Roma e cercare di riprendersi quell’Europa League, che quest’anno il Siviglia le ha tolto. La Lazio quest’anno non è una squadra che segna molto, ma nel 2019 solo una volta non è andata a segno ed era in Coppa Italia con il Milan.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile