LIVE Juventus-Udinese, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 20:30, all’Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus-Udinese, anticipo della 27.a giornata di Serie A. I bianconeri giungono a questa sfida saldamente al comando della classifica con 72 punti (23 vittorie e 3 pareggi). Grazie al successo maturato domenica scorsa al San Paolo, la Juventus ha incrementato il proprio vantaggio sul Napoli, ora distante ben 16 lunghezze. I friulani, invece, occupano la quindicesima posizione a quota 25 (6 successi, 7 pareggi e 12 sconfitte), e vantano un margine di 7 punti sul Bologna (terzultimo). In vista dell’importantissima sfida di Champions di martedì, questa sera Allegri schiererà una formazione leggermente rimaneggiata. Il tecnico livornese, infatti, con molta probabilità concederà un turno di riposo sia a Ronaldo che a Mandzukic schierando al loro posto Dybala e Kean. In difesa ci sarà spazio per Caceres e Spinazzola che faranno reparto con Rugani e Barzagli. Infine, a centrocampo saranno schierato Bentacur, Matuidi ed Emre Can.

L’Udinese, invece, dopo le vittorie conquistate contro Bologna e Chievo, vorrà cercare di prolungare il proprio momento positivo. Ma non sarà semplice. Anche perché lontano dalla Dacia Arena il rendimento della squadra di Nicola non è affatto positivo. I friulani hanno il quarto peggior rendimento della Serie A con appena 7 punti in 7 partite (1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte). L’unico successo in trasferta dell’Udinese risale al 23 settembre, data in cui De Paul e Lasagna decisero il match contro il Chievo. Nicola dovrà fare i conti con diverse assenze: Behrami, D’Alessandro, Badu, Barak, Samir e Mandragora. Il tecnico ex Crotone schiererà un 3-5-2 con Musso in porta; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck in difesa; la linea di centrocampo sarà composta da Ter Avest, Fofana, Sandro, Larsen, Zeegelaar; infine, in attacco fiducia a Pussetto, De Paul.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Dybala. All.: Allegri

Panchina: Perin, Pinsoglio, Chellini, Bonucci, De Sciglio, Alex Sandro, Ronaldo, Mandzukic.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Sandro, Larsen, Zeegelaar; Pussetto, De Paul.

Panchina: Nicolas, Perisan, Wilmot, Ingelsson, Opoku, Micin, Bocin, Okaka, Lasagna

Arbitro: Chiffi. Assistenti Vivenzi e Liberti. Quarto uomo: Pillitteri. Al Var ci sarà Pasqua coadiuvato da Tolfo

A tra poco con il LIVE Juventus-Udinese