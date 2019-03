LIVE Monza-Vicenza, diretta risultato in tempo reale Coppa Italia Serie C: formazioni ufficiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE DI MONZA-VICENZA

Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Monza-Vicenza, gara di ritorno delle semifinali si Coppa Italia Serie C 2018/2019

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio Brianteo di Monza andrà in scena Monza-Vicenza, ritorno delle semifinali di Coppa Italia Serie C 2018/2019. Il cammino dei brianzoli finora è stato perfetto. In 4 partite disputate, la squadra di Brocchi ha conquistato solo vittorie, mettendo in luce una fase difensiva eccellente. Il Monza, infatti, è l’unica squadra tra quelle rimaste in corsa per il titolo a non aver ancora subito un gol. Il Vicenza, invece, ha totalizzato 3 successi e 1 sconfitta. L’unico passo falso commesso dalla Nobile Provinciale risale proprio alla semifinale d’andata, quando un gol di Marchi in pieno recupero ha regalato un importante successo al Monza. I brianzoli nelle ultime uscite sono apparsi in grande spolvero. La squadra di Brocchi infatti viene da ben 9 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 3 pareggi). L’ultimo ko risale a febbraio, quando i brianzoli caddero al “Nereo Rocco” contro la Triestina. In casa, invece, i biancorossi non perdono dal 18 novembre (Monza-Pordenone 0-2).

Per il Vicenza si prospetta una partita d’attacco. D’altronde la squadra di Colella non può fare altrimenti visto il risultato maturato all’andata. Per passare il turno, la Nobile Provinciale dovrà necessariamente vincere con almeno due gol di scarto (0-2, 0-3, 1-3, 2-4 e così via). Nel caso in cui la partita terminasse sull’1-0 per il Vicenza, invece, si andrebbe ai tempi supplementari e se del caso ai calci di rigore. Alla vigilia del match, mister Colella ha caricato l’ambiente con queste parole: “Possibilità di passare il turno? 50 e 50, un po’ di pressione ce l’avranno anche loro, la doppia partita non è semplicissima da gestire. Mettici 51-49 perché hanno vinto 1-0 all’andata, l’equilibrio però è ancora notevole”. Poi ha continuato spiegando l’atteggiamento che i suoi giocatori dovranno avere nel corso del match: ” Conta avere soprattutto nervi saldi. La frenesia e la fretta in queste partite in cui sei sotto fanno presto a prendere il sopravvento. Mettere un’eccessiva tensione va a discapito del risultato, noi dobbiamo invece gestire la partita con attenzione, perché non è detto che dobbiamo fare gol in 5 o 10 minuti, bisogna toccare le corde giuste degli avversari ma senza frenesia”. Nei due precedenti disputatisi al “Brianteo”, il Vicenza non ha mai vinto, perdendo in entrambe le occasioni.

Monza-Vicenza, le probabili formazioni

Monza (4-3-1-2): Sommariva, Lepore, Marconi, Scaglia, Anastasio, Armellino, Fossati, D’errico, Lora, Brighenti, Reginaldo. All.: Brocchi

Panchina: Bearzotti, Negro, Di Paola, Galli, Palazzi, Ceccarelli, De Santis, Chiricò, Tentardini, Marchesi

Vicenza (4-3-1-2): Albertazzi, D. Bianchi, Bizzotto, Bonetto, Martin, N.Bianchi, Bovo, Zonta, Curcio, Giacomelli, Guerra. All.: Colella

Panchina: Grandi, Pizzignacco, Rossi, Salviato, Cinelli, Laurenti, Pontisso, Arma, Maistrello, Tronco

Arbitro: Zufferi. Gli assistenti sono Lenarduzzi Patric di Merano e Biava Francesco di Vercelli. Quarto uomo: Mercenaro Matteo

