LIVE Napoli-Juventus, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio San Paolo di Napoli si giocherà il posticipo della 26.a giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. I padroni di casa al momento occupano il secondo posto a quota 56 (17 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), e accusano un ritardo di ben 13 lunghezze dai bianconeri. La Vecchia Signora, infatti, è saldamente al comando della classifica con 69 punti (22 successi e 3 pari), e rimane l’unica squadra tra i maggiori campionati d’Europa a non aver ancora perso una partita. La trasferta di questa sera sarà tutt’altro che semplice per la Juve. Difatti, i bianconeri affronteranno una squadra che non perde tra le mura amiche dal 3 marzo dello scorso anno (Napoli-Roma 2-4). Da quel momento in poi il Napoli ha raccolto 14 vittorie e 4 pareggi.

La Juventus, invece, dopo l’inaspettata sconfitta subita in Champions League contro l’Atletico, domenica scorsa ha subito rialzato la testa superando di misura il Bologna. I bianconeri lontano dall’Allianz Stadium vantano un rendimento davvero invidiabile. L’ultima sconfitta della squadra di Allegri risale al 19 novembre 2017, quando la Sampdoria di Giampaolo vinse a “Marassi” con un pirotecnico 3-2 (reti di Zapata, Torreira e Ferrari). Napoli e Juventus, finora, si sono affrontate 72 volte. I partenopei conducono con 23 vittorie, contro le 22 dei bianconeri (27 le partite terminate con il segno X). Lo scorso anno i bianconeri hanno espugnato il San Paolo grazie al gol dell’ex, Gonzalo Higuain. I partenopei, invece, non superano la Juve al San Paolo dal settembere 2015, quando Insigne e Higuain firmarono il 2-1 finale.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo All. Allegri

Arbitro: Rocchi. Gli assistenti saranno Tonolini e Tegoni. Quarto uomo: Piccinini. Al Var agirà Irrati coadiuvato da Schenone

A tra poco con il LIVE Napoli-Juventus