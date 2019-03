CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI PISTOIESE-CUNEO

18.27: Le statistiche al termine della gara

Tiri in porta: 4-2

4-2 Tiri fuori: 4-6

4-6 Calci di punizione: 14-15

14-15 Fuorigioco: 3-0

3-0 Angoli: 6-5

6-5 Ammonizioni: 0-1

0-1 Espulsioni: 0-0

96′ – Termina il match al Marcello Melani

95′ – Ci prova Petermann, palla che viene deviata in corner da Cardelli

93′ – Cross in area per Tartaglione, la sua conclusione non è proprio precisa: sfera che termina sui piedi di Fanucchi che calcia in porta, Cardelli riesce a deviare come può in corner

91′ – Spinge la Pistoiese alla ricerca della rete del raddoppio

90′ – Cinque minuti di recupero

85′ – TRAVERSA PISTOIESE! Sulla destra palla al centro per l’accorrente Petermann che calcia di prima intenzione colpendo un clamoroso legno

82′ – DOPPIA SOSTITUZIONE PISTOIESE! Fuori Picchi e Regoli, dentro Petermann e Tartaglione

80′ – Conclusione di Piermarteri, sbarrata da Pagnini

75′ – QUARTA SOSTITUZIONE CUNEO! Entra Paolini al posto di Santacroce

69′ – DOPPIA SOSTITUZIONE PISTOIESE! Entrano Fanucchi e Piu per Momentè e Fantacci

65′ – TERZA SOSTITUZIONE CUNEO! Esce Jallow, entra Piermarteri

64′ – OCCASIONE PISTOIESE! Sugli sviluppi di un corner calciato dalla sinistra, di testa Cagnano manda la sfera di poco a lato alla sinistra di Cardelli. Ghiotta occasione sprecata dai padroni di casa

63′ – Cross per Luperini che non riesce a deviare in porta, palla che termina sui piedi di Momentè che conquista una preziosa rimessa laterale

60′ – Cala di intensità il match del Melani, pochissimi sussulti in questo primo quarto d’ora della ripresa

56′ – PRIMA SOSTITUZIONE PISTOIESE! Fuori Forte, dentro Terigi

52′ – I piemontesi provano ad affacciarsi dalle parti di Pagnini con un corner, che viene indirizzato verso Emmausso. Niente da fare per il Cuneo

49′ – SECONDA SOSTITUZIONE CUNEO! Esce l’infortunato Bobb, entra Emmausso

46′ – PRIMO CAMBIO CUNEO! Entra Caso per Kanis

46′ – Inizia il secondo tempo al Marcello Melani

17.30: Squadre in campo, manca poco all’inizio della ripresa

17.21: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

Tabellino Pistoiese-Cuneo

PISTOIESE (3-4-1-2): Pagnini; Dossena, Ceccarelli, El Kaouakibi; Regoli (82′ Tartaglione), Luperini, Picchi (82′ Petermann), Cagnano; Fantacci (69′ Piu); Forte (56′ Terigi), Momentè (69′ Fanucchi). A disposizione: Meli, Romagnoli, Llams, Vitiello, Cellini, Fanucchi, Rovini, Sallustio. Allenatore: Antonino Asta

CUNEO (3-5-2): Cardelli; Marin, Santacroce (75′ Paolini), Cristini; Spizzichino, Bobb (49′ Emmausso), Suljic, Mhando Carte Said, Celia; Jallow (65′ Piermarteri), Kanis (46′ Caso). A disposizione: Piretro, Tafa, Bertoldi, Castellana, Reymond, Ferrieri, Alvaro. Allenatore: Cristiano Scazzola

ARBITRO: Luciani della sezione di Roma 1 (Gentileschi-Della Croce)

MARCATORI: 33′ Momentè (P)

NOTE: Ammonito Said (C)

ANGOLI: 6-5

RECUPERO: 0′ p.t., 5′ s.t.

Pistoiese-Cuneo, il racconto del match (Primo Tempo)

17.20: Le statistiche al termine del primo tempo

Tiri in porta: 2-0

2-0 Tiri fuori: 1-3

1-3 Calci di punizione: 9-4

9-4 Fuorigioco: 2-0

2-0 Angoli: 1-1

1-1 Ammonizioni: 0-1

0-1 Espulsioni: 0-0

45′ – Termina il primo tempo

44′ – Conclusione di Bobb, su suggerimento di Jallow: sfera che termina abbondantemente sul fondo

40′ – Momentè tenta la conclusione dal limite dell’area, palla che viene bloccata in due tempi da Cardelli

36′ – Ammonito Said per fallo di mano: il numero 5 degli ospiti devia in rete con il braccio, trovando un irregolare pareggio

33′ – VANTAGGIO PISTOIESE! Cross sull’out di sinistra, palla che viene allontanata dagli ospiti. Regoli prova a concludere a rete, ma la palla arriva a Momentè che appoggia in rete

24′ – Fantacci tenta un improbabile tiro dai trenta metri, conclusione debole, para Cardelli

23′ – Conclusione di Forte, palla che si alza sopra la traversa

22′ – Conclusione da dimenticare per Bobb, palla in curva

20′ – Pochi sussulti al Marcello Melani, con le squadre che stanno dando l’impressione di prendere le misure l’un l’altra

15′ – Picchi viene graziato dall’arbitro Luciano, dopo aver trattenuto Bobb sugli sviluppi di un’azione di contropiede. Il cartellino giallo poteva comunque starci

10′ – Ritmi blandi in questa prima fase del match

6′ – Palla al centro per Cristini che prova l’inzuccata: la palla però termina abbondantemente sul fondo

1′ – Inizia il match al Marcello Melani

16.23: Ecco le formazioni ufficiali

PISTOIESE (3-4-1-2): Pagnini; Dossena, Ceccarelli, El Kaouakibi; Regoli, Luperini, Picchi, Cagnano; Fantacci; Forte, Momentè. A disposizione: Meli, Romagnoli, Terigi, Llams, Petermann, Tartaglione, Vitiello, Cellini, Fanucchi, Rovini, Piu, Sallustio. Allenatore: Antonino Asta

CUNEO (3-5-2): Cardelli; Marin, Santacroce, Cristini; Spizzichino, Bobb, Suljic, Mhando Carte Said, Celia; Jallow, Kanis. A disposizione: Piretro, Tafa, Bertoldi, Castellana, Paolini, Reymond, Ferrieri, Piermarteri, Alvaro, Caso, Emmausso. Allenatore: Cristiano Scazzola

12.15: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Pistoiese-Cuneo, match valido per la trentesima giornata di Serie C Girone A

Pistoiese-Cuneo, la presentazione del match

Vincere per non sprofondare in piena zona playout: Pistoiese e Cuneo si affrontano questo pomeriggio allo stadio Marcello Melani, con fischio di inizio previsto per le ore 16.30, con la consapevolezza che un successo può certamente rilanciare le ambizioni di salvezza diretta delle rispettive compagini.

Gli arancioni del tecnico Antonino Asta sono reduci dal roboante successo contro il Siena, nel recupero della nona giornata di campionato, disputato lo scorso martedì all’Artemio Franchi: una vittoria in rimonta per i toscani, che dopo 21′ erano già sotto di due reti grazie alle reti di D’Ambrosio e Gliozzi su rigore, salvo poi rimettere in sesto la gara nei 25′ successivi, grazie alle reti di Luperini, El Kaouakibi e Luperini su penalty. I tre punti conquistati in settimana nel derby consentono al sodalizio del patron Orazio Ferrari di mettere alle spalle una fase piuttosto critica, caratterizzata da tre sconfitte consecutive e un successo che manca ormai dal 28 gennaio, nello 0-1 rifilato al Gozzano in trasferta.

In classifica la Pistoiese occupa la quindicesima posizione a quota 27 punti, a +10 sul Cuneo che occupa la prima posizione in zona playout.

I biancorossi del tecnico Cristiano Scazzola sono reduci da due preziosi risultati: i successi rispettivamente contro Entella per 2-0 e Arezzo per 1-0, che fanno seguito al pareggio per 0-0 contro l’Arzachena. Nonostante i 23 punti di penalizzazione imposti dalla Giustizia Sportiva, la compagine piemontese sembra essere ancora comunque in corsa per la salvezza diretta: l’Albissola è distante appena due punti e non sembra essere così tanto irresistibile.

A dirigere l’incontro Pistoiese-Cuneo è stato designato il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Francesco Gentileschi della sezione di Terni e Marco Della Croce della sezione di Rimini.

Probabili formazioni Pistoiese-Cuneo

In vista della sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Marcello Melani, i tecnici Asta e Scazzola dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PISTOIESE (3-4-1-2): Pagnini; Terigi, Ceccarelli, El Kaouakibi; Llamas, Luperini, Petermann, Cagnano; Fantacci; Fanucchi, Momentè. A disposizione: Meli, Romagnoli, Dossena, Regoli, Picchi, Tartaglione, Vitiello, Cellini, Forte, Piu, Sallustio, Rovini. Allenatore: Antonino Asta

CUNEO (3-5-2): Cardelli; Castellana, Santacroce, Cristini; Spizzichino, Bobb, Suljic, Said, Bertoldi; Emmausso, Kanis. A disposizione: Piretro, Tafa, Celia, Marin, Paolini, Reymond, Ferrieri, Piermantieri, Arras, Caso, Jallow. Allenatore: Cristiano Scazzola